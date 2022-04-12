УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10062 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
34 486 24

У Пентагоні відреагували на застосування хімічної зброї в Маріуполі

хімічна

У США уважно стежать і шукають підтвердження застосування російськими військами засобів придушення заворушень. Але Пентагон поки не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Повідомлення з Маріуполя, якщо вони правдиві, викликають глибоку стурбованість і відображають наші побоювання з приводу того, що Росія може використовувати різні засоби боротьби з заворушеннями, в тому числі сльозогінний газ, змішаний з хімічними агентами, в Україні", - йдеться в коментарі пресслужби Пентагону.

Також читайте: Російські окупанти застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя

Автор: 

Маріуполь (3227) росія (65098) США (22737) хімічна зброя (346)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
"...викликають глибоку стурбованість і відображають наші побоювання...", - то може в Пентагон треба завезти партію памперсів?!
показати весь коментар
12.04.2022 06:47
+19
Глибоке занепокоєння, це дуже ефектна відповідь.
показати весь коментар
12.04.2022 06:48
+16
Я не знаю хто на Цензорі у новинах так любе довільні імпровізації у перекладах, але нижче оригінал з CNN і там ніде не висловлюється "глибоку стурбованість"

"Before today, there was credible information available to us that the Russians may have been preparing to use agents, chemical agents, potentially tear gas mixed with other agents, as part of an effort to weaken, to incapacitate the Ukrainian military and civilian elements that are entrenched in Mariupol, using these agents as part of an effort to weaken those defenses," Price said.

"We shared that information with our Ukrainian partners. We are going to be in direct conversations with them to try and determine what exactly has transpired here, and as soon as we gain additional fidelity, we'll be in a better position to say what this was or what this may have been," he said.

https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-11-22/h_11905a8bc6cc49465888569d0b771371 Повний оригінал дивіться тут
показати весь коментар
12.04.2022 06:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
???
Якими заворушеннями ?
показати весь коментар
12.04.2022 06:39 Відповісти
Засоби боротьби с заворуеннями - це те , що вони застосовують у себе . Це мається на увазі . Ніхто війну в Україні заворушенням не називає .
показати весь коментар
12.04.2022 06:47 Відповісти
Я перечитала кілька разів, здогадатися можна.
Але якось різануло по очах.

Тобто, такі атаки Штати не вважатимуть хімічними, напевне.
показати весь коментар
12.04.2022 06:57 Відповісти
Штати вивернуться, сказавши, що вони страшенно занепокоїлись, але це ще не означає, що вони налаштовані якось діяти інакше, аніж занепокоїтись.
показати весь коментар
12.04.2022 07:20 Відповісти
Там замітка не має такої величини тексту,яка тут наведена. Одна фраза,що можливість застосування. Або знову використали другий ресурс а написали приведений. Зайдіть, глипніть
показати весь коментар
12.04.2022 08:53 Відповісти
"...викликають глибоку стурбованість і відображають наші побоювання...", - то може в Пентагон треба завезти партію памперсів?!
показати весь коментар
12.04.2022 06:47 Відповісти
Эта новость нездоровая фантазия или идиотизм автора
показати весь коментар
12.04.2022 08:22 Відповісти
Хто їх зна, чи то Цензор, чи то CNN: Про це повідомляє із посиланням на https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-11-22/index.html CNN .
показати весь коментар
12.04.2022 08:37 Відповісти
Глибоке занепокоєння, це дуже ефектна відповідь.
показати весь коментар
12.04.2022 06:48 Відповісти
Я не знаю хто на Цензорі у новинах так любе довільні імпровізації у перекладах, але нижче оригінал з CNN і там ніде не висловлюється "глибоку стурбованість"

"Before today, there was credible information available to us that the Russians may have been preparing to use agents, chemical agents, potentially tear gas mixed with other agents, as part of an effort to weaken, to incapacitate the Ukrainian military and civilian elements that are entrenched in Mariupol, using these agents as part of an effort to weaken those defenses," Price said.

"We shared that information with our Ukrainian partners. We are going to be in direct conversations with them to try and determine what exactly has transpired here, and as soon as we gain additional fidelity, we'll be in a better position to say what this was or what this may have been," he said.

https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-11-22/h_11905a8bc6cc49465888569d0b771371 Повний оригінал дивіться тут
показати весь коментар
12.04.2022 06:58 Відповісти
І яким занепокоєнням Пентагон вирішив зреагувати? Невже не глибоким?!
показати весь коментар
12.04.2022 07:14 Відповісти
Пентагон немає ніякого відношення до новини на сайті СNN (на який посилання у самій новині) і формально не може робити заяв на питання, які у компетенції US State Department.

Сама новина на даний момент розміщена на сайті CNN 2 hr 22 min ago
показати весь коментар
12.04.2022 07:25 Відповісти
Чергове бла-бла занепокоєння - іншої реакції ніхто і не чекав
показати весь коментар
12.04.2022 06:59 Відповісти
Ну навіщо ви так? Вони ж "уважно стежать".))
показати весь коментар
12.04.2022 07:07 Відповісти
Не волнуйтесь.Пентагон успокаивает,что кацапы могут использовать всего лишь слезоточивый газ. Поплачете да и всё. Они внимательно следят. Всё нормально. Просто не устраивайте массовых беспорядков.
показати весь коментар
12.04.2022 07:06 Відповісти
Це - Гугл-переклад оригінального тексту. Про якесь "занепокоєння" немає жодного слова.

До сьогодні у нас була достовірна інформація про те, що росіяни, можливо, готувалися використовувати агенти, хімічні агенти, потенційно сльозогінний газ, змішаний з іншими агентами, як частину зусиль, щоб послабити, вивести з ладу українські військові та цивільні елементи, які є закріпилися в Маріуполі, використовуючи ці агенти як частину зусиль, щоб послабити цю оборону", - сказав Прайс. «Ми поділилися цією інформацією з нашими українськими партнерами. Ми будемо з ними в прямих розмовах, щоб спробувати визначити, що саме тут сталося, і як тільки ми отримаємо додаткову точність, ми будемо в кращій ситуації сказати, що це було або що це могло бути", - сказав він.

ВСЕ!!!

показати весь коментар
12.04.2022 07:18 Відповісти
У всьому подвійні стандарти... літаки не дамо , бо боїмось третьої світової , але з швидко приймуть до НАТО Фінляндію(нейтральну) , не зважаючи на погрози мокшандії. І так у всьому.
показати весь коментар
12.04.2022 07:43 Відповісти
як мені це подобається,глибока занепокоенність,аое яу це не цінично дзвучить ,зі слів азовців є тіьльки постраджалі, поки не буде візуальних доказів,та нажаль жертв серед цивільних ефхто навіть з місця не зсунеться
показати весь коментар
12.04.2022 07:51 Відповісти
"глибока стурбованість" і "побоювання" - це дуже ефективна допомога нам та відповідь кацапам, вони ридають зі сміху...
показати весь коментар
12.04.2022 08:24 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Закончился брифинг Пентагона .
Военная разведка США говорит, что рф сейчас задействует в Украине 60 батальонно-тактических групп и все они на востоке и юге. Новые уже практически не перебрасываются (только + две в последние дни). Но многие из них не в состоянии сегодня воевать, так как сильно пострадали.
Россия перебросила много железа на юг и восток Украины.
Битва за Донбасс будет напоминать классические битвы WW2 (Сталинград, Курская дуга др). То есть будет больше ближнего боя и это будет небольшим изменением тактики рф, а до этого предпочитали дальние обстрелы.
Некоторые страны НАТО в процессе поставки Украине советских танков. Чехия уже поставила танки и БМП.
Пентагон не подтверждает что Россия уничтожила поставленные Украине S-300 и подтверждает что Россия разбомбила аэропорт в Днепре.
Пентагон подтверждает, что из Белгорода в сторону Изюма вышла большая колонна техники (15 км в длину).
США рассматривают варианты того, как обучить больше украинцев работе с беспилотниками Switchblade.
В Черном и Азовском морях находятся пару десятков военных судов России, которые заняты снабжением для военных нужд войны.
Спасибо. Переможемо.
* https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Олег Пономарь
показати весь коментар
12.04.2022 08:41 Відповісти
Тільки вчора з сином згадали ту дугу. Багато заліза кажете,значить буде робота тракторним військам. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
12.04.2022 08:58 Відповісти
Пора уничтожить все бункеры х#уйла.
показати весь коментар
12.04.2022 08:42 Відповісти
Странный перевод, как будто русские пропагандисты переводили. Defenses - это оборона, а не "заворушення". Вот дословный перевод (sorry, на русский): ...как часть усилий по ослаблению этой обороны.
показати весь коментар
12.04.2022 10:23 Відповісти
Если применили химоружие вряд ли от нее пострадают только 3 человека, и то не значительными повреждениями..
показати весь коментар
12.04.2022 14:33 Відповісти
 
 