У Пентагоні відреагували на застосування хімічної зброї в Маріуполі

У США уважно стежать і шукають підтвердження застосування російськими військами засобів придушення заворушень. Але Пентагон поки не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Повідомлення з Маріуполя, якщо вони правдиві, викликають глибоку стурбованість і відображають наші побоювання з приводу того, що Росія може використовувати різні засоби боротьби з заворушеннями, в тому числі сльозогінний газ, змішаний з хімічними агентами, в Україні", - йдеться в коментарі пресслужби Пентагону.

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