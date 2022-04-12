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Усі 27 країн ЄС беруть учать у постачанні зброї Україні, - Боррель

боррель,жозеп

Усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні, зокрема Угорщина та Болгарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Як повідомив Боррель, на зустрічі вирішили питання щодо надання Україні 1,5 млрд євро на озброєння. Необхідно пройти через парламентську ратифікацію ще двох-трьох країн, але це є процедурною проблемою.

Його запитали: чи змінилася поведінка Угорщини та Болгарії – країн, які відмовлялися допомагати Україні зброєю?

"Ці країни беруть участь у фінансуванні зброї, що надається Європейським Союзом, як держави-члени. Неправда, що вони не беруть участі. Якби вони не брали участі, це було б неможливо, тому що рішення ухвалюються одноголосно. Угорщина та Румунія, всі 27 держав-членів були одностайні", – заявив Боррель.

Також читайте: Лише санкції ЄС не зупинять військову машину РФ, маємо надати допомогу для оборони України, - Боррель

Він наголосив, що Угорщина та Болгарія вносять свою частку в 1,5 млрд євро, які ЄС надає Україні.

"Угорщина, як мені відомо, не пропускає зброю на свою територію, але це інша справа. Угорщина сплачує свою частку, тому вона бере участь у озброєнні України", – уточнив Боррель.

Автор: 

зброя (7457) допомога (8336) Україна (5884) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+17
особливо мадяри............. так допомагають аж очі вилізають
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12.04.2022 07:17
+12
Респект тому, що вони нарешті зрозуміли, що зупинити пляшивого можна лише військовим шляхом, а не задобрюванням.
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12.04.2022 07:11
+9
Боррелю респект!
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12.04.2022 07:08
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Боррелю респект!
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12.04.2022 07:08 Відповісти
Респект тому, що вони нарешті зрозуміли, що зупинити пляшивого можна лише військовим шляхом, а не задобрюванням.
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12.04.2022 07:11 Відповісти
Я вчера писал, что Боррель не балаболит❗Он принял для себя решение и доводит его до реализации. Максимально помогать победить роисю👎. Лавров тогда зря быковал и издевался над Боррелем☝
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12.04.2022 07:55 Відповісти
даже угрей нагнули
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12.04.2022 07:16 Відповісти
Сделали их чуть-чуть беременными)))
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12.04.2022 10:35 Відповісти
особливо мадяри............. так допомагають аж очі вилізають
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12.04.2022 07:17 Відповісти
Ще б нафтове ембарго ввели усі 27 країн.
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12.04.2022 07:20 Відповісти
И Орбан?!
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12.04.2022 07:57 Відповісти
А орБана никто не спрашивал , урезали финансирование страны и ФСЁ !
Раз Венгрия в Евросоюзе и НАТО , то обязаны соблюдать определённые законы. Только сейчас этот недоделанный ************ от злости бесится - помогал ***** как мог, а тут облом , теперь Венгрия и орБан спонсируют Украину и кацапы это знают , а сделать ничего не смогут ….
Отлично.
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12.04.2022 10:09 Відповісти
А я бы все слушал и слушал!
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12.04.2022 12:46 Відповісти
А мадяри?!!
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12.04.2022 07:57 Відповісти
Вони власноруч викинули себе з європейської сім'ї, залишилися лише формально
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12.04.2022 11:17 Відповісти
Флеш-моб "постав Орбана раком".
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12.04.2022 08:32 Відповісти
Дякуємо,що ВИ з НАРОДОМ УКРАЇНИ і НАШИМИ ВОЇНАМИ!!!!
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12.04.2022 09:26 Відповісти
Дякуємо всім КРАЇНАМ ПОМІЧНИКАМ! Дякуємо НАШИМ ВОЇНАМ !
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12.04.2022 11:14 Відповісти
поки доїде то скільки буде вбитих
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12.04.2022 11:35 Відповісти
На відміну від хитрозроблених євреїв з Ізраіля.
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12.04.2022 11:45 Відповісти
 
 