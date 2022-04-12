Усі 27 країн ЄС беруть учать у постачанні зброї Україні, - Боррель

Усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні, зокрема Угорщина та Болгарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Як повідомив Боррель, на зустрічі вирішили питання щодо надання Україні 1,5 млрд євро на озброєння. Необхідно пройти через парламентську ратифікацію ще двох-трьох країн, але це є процедурною проблемою.

Його запитали: чи змінилася поведінка Угорщини та Болгарії – країн, які відмовлялися допомагати Україні зброєю?

"Ці країни беруть участь у фінансуванні зброї, що надається Європейським Союзом, як держави-члени. Неправда, що вони не беруть участі. Якби вони не брали участі, це було б неможливо, тому що рішення ухвалюються одноголосно. Угорщина та Румунія, всі 27 держав-членів були одностайні", – заявив Боррель.

Також читайте: Лише санкції ЄС не зупинять військову машину РФ, маємо надати допомогу для оборони України, - Боррель

Він наголосив, що Угорщина та Болгарія вносять свою частку в 1,5 млрд євро, які ЄС надає Україні.

"Угорщина, як мені відомо, не пропускає зброю на свою територію, але це інша справа. Угорщина сплачує свою частку, тому вона бере участь у озброєнні України", – уточнив Боррель.