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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Оперативна інформація станом на 6:00 12 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 12 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Так, розпочалася сорок восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої Держави.

Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях Російської Федерації, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що розташовуються в безпосередній близькості до східних кордонів України.

"Російські окупанти, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо у житловій забудові. Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Відзначено випадки ведення ворогом бойових дій у цивільному одязі, - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 11 квітня

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Змін у положенні та діях підрозділів ворога на вказаних напрямках не зафіксовано.

На Сіверському напрямку противник завершує передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони. Триває переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу до визначених районів у Бєлгородській та Воронезькій областях.

На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова. В районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій. Проводить повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів наших військ та визначення маршрутів їхнього висування.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу. Здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,5 тис. осіб, 154 літаки, 137 гелікоптерів, 725 танків і 1 923 броньованих машин

Крім того, виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат у живій силі та техніці. Намагається забезпечити живучість власних пунктів управління. Противник не полишає спроб закріпитисяна адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Також дивіться: Купа понівечених тіл окупантів 1-ї БТГр 58-ї армії південного військового округу РФ, які намагалися штурмувати населені пункти Донеччини. ФОТОрепортаж 18+

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.

"На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати.

Про загальні втрати ворога ми повідомимо дещо пізніше, - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553) росія (65098)


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Топ коментарі
+9
Мене уміляє фраза "нехтуючи правилами Міжнародного права"... Рашисти колись дотримувалися якихось правил?
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12.04.2022 07:16
+9


Ще можна сказати - звитяжні.

P.S. Великі літери у назві території окупанта та його терористично-виродських =військ= - просто знущання.
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12.04.2022 07:17
+3
Але э одно питання, чому постійно у весь час
Генштаб ЗСУ використовує термін, триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації , чому , не Війна , . Але це ж повномасштабна Війна , будь ласка, кажить на Війну, Війна
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12.04.2022 08:47
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Мене уміляє фраза "нехтуючи правилами Міжнародного права"... Рашисти колись дотримувалися якихось правил?
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12.04.2022 07:16 Відповісти


Ще можна сказати - звитяжні.

P.S. Великі літери у назві території окупанта та його терористично-виродських =військ= - просто знущання.
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12.04.2022 07:17 Відповісти
Про хімічну атаку ані слова, мабуть немає підтвердження
Генштаб теж будемо лайном закидувати як і Арестовича?
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12.04.2022 08:33 Відповісти
Вибивайте хлопці нечисть, недорозвинутих рабсійських фашистів, вони не мають права називатися людьми.
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12.04.2022 08:34 Відповісти
Крім того, виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ Джерело:

иловайск это глубокий тыл ДЫНЫРЫ, генштабу ВСУ пора карты обновлят
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12.04.2022 08:38 Відповісти
Але э одно питання, чому постійно у весь час
Генштаб ЗСУ використовує термін, триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації , чому , не Війна , . Але це ж повномасштабна Війна , будь ласка, кажить на Війну, Війна
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12.04.2022 08:47 Відповісти
Цікаво, Рада оголосила війну чи боїться політичних наслідків. З юридичної точки зору Японія все ще перебуває у стані війни з Росією, тому я не думаю, що це велика справа, і офіційний мирний договір може стати темою майбутніх переговорів.
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12.04.2022 10:42 Відповісти
Почему в плане Херсона пишут только то что делают рашисты здесь, а о том что делают ЗСУ возле Херсона (если они возле него есть) и что они делают/сделали не пишут?
Ведь если бы люди знали где наши возле Херсона и что они делают, то это как-то больше вселяло бы надежду и уверенность в том что нас в Херсоне не бросили.
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12.04.2022 08:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=a9oPNyqhUdc
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12.04.2022 09:04 Відповісти
В Шебекинском районе Белгородской области на границе с Украиной повредили железнодорожные пути.
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12.04.2022 08:55 Відповісти
А де інформація? Враг посилив ППО? Так у нього не було проблем з ППО!!! Навіщо нам це?
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12.04.2022 09:46 Відповісти
 
 