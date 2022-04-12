США поки не підтвердили використання РФ хімзброї в Маріуполі, проте раніше попереджали Україну про ймовірність її застосування, - Прайс

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Штати не підтвердили використання хімічної зброї в блокованому російськими військами Маріуполі, при цьому раніше попереджали українську сторону про ймовірність застосування РФ хімічні речовини в місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами спікера Держдепу, до сьогоднішнього дня їм була доступна "достовірна інформація про те, що росіяни, можливо, готувалися використовувати отруйні речовини, потенційно сльозогінний газ, змішаний з іншими отруйними речовинами", щоб послабити і вивести з ладу українських військових і цивільних в Маріуполі, послабити оборону міста.

"Ми поділилися цією інформацією з нашими українськими партнерами. Ми збираємося поговорити з ними безпосередньо, щоб спробувати визначити, що саме тут сталося, і щойно ми отримаємо додаткову достовірність, ми будемо в кращому становищі, щоб сказати, що це було або що це могло бути", - заявив Прайс.

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