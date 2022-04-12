США поки не підтвердили використання РФ хімзброї в Маріуполі, проте раніше попереджали Україну про ймовірність її застосування, - Прайс
Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Штати не підтвердили використання хімічної зброї в блокованому російськими військами Маріуполі, при цьому раніше попереджали українську сторону про ймовірність застосування РФ хімічні речовини в місті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За словами спікера Держдепу, до сьогоднішнього дня їм була доступна "достовірна інформація про те, що росіяни, можливо, готувалися використовувати отруйні речовини, потенційно сльозогінний газ, змішаний з іншими отруйними речовинами", щоб послабити і вивести з ладу українських військових і цивільних в Маріуполі, послабити оборону міста.
"Ми поділилися цією інформацією з нашими українськими партнерами. Ми збираємося поговорити з ними безпосередньо, щоб спробувати визначити, що саме тут сталося, і щойно ми отримаємо додаткову достовірність, ми будемо в кращому становищі, щоб сказати, що це було або що це могло бути", - заявив Прайс.
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так ми все одно переможемо, тому що мені як історику дуже яскраво видно зо буде якщо ми програємо або здамося - декілька мільйонів вбьють, ще мільцонів 10-20 вивезуть до сибіру. Тому *****, я і кажу що треба вимагати, а не просити у цих ожирівших мудаків з єс та нато, і не треба прислухатись до "дуже розумної *****" яку говорять ті, що вже не в Україні, або з неї скоро втечуть бо мають право на це...
Але захід може НАБАГАТО більше, в тому числі і ввести війська, в россії нема ядерних носіїв щоб знищити навіть Україну, в них тисяча ракет на одну боєголовку, і вони просто засцють ядерної війни, тому що вони нікого знищити не зможуть, а їх запросто. захід просто боїться втратити гроші, але мені ЗДАЄТЬСЯ що життя українців та українок якось більше коштує чим дешевий бензин, ні?
отак от просто, такі реалії світу.
Велике будівництво з дорогами для рашистських танків будував. Хто перед самою війною критикував НАТО що рашка не нападе Їм "лучше" знати який у них класний сусід, Мрію і інші літаки поставили на ТО . І взагалі той хто ще в 2014 втік в юрмолу розказувати не пристойні анекдоти про Україну. Досить звалювати все на попередників чи на союзників... Хто ж Ви такі?...
В СМИ появилась информация, что в США закончили разработку беспилотника, который является по сути мини атомной бомбой. Сила взрыва достигает 1 килотонны
Возможно, я надеюсь, передадут Украине на тестовые испытания, иначе где в боевых условиях еще испытать ?
В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.
Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
Суки *****...
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.
Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!
Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!
Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.
Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!
Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"