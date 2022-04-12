Негаммер заявив, що Путін на зустрічі висловився за якнайшвидше закінчення війни в Україні

Канцлер Австрії Карл Негаммер, який напередодні провів переговори з Путіним у Росії, повідомив, що президент РФ на зустрічі висловився за якнайшвидше закінчення війни в Україні, проте сенс цих слів не зрозумілий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

За словами австрійського чиновника, наприкінці зустрічі Путін сказав йому:

"Було б краще, якби вона [війна] скоріше закінчилася".

За словами Негаммера, сенс цих слів не зрозумілий до кінця. Вони могли або сигналізувати про готовність Путіна до подальших мирних переговорів, або можуть означати швидкий і жорстокий напад на Донбас.

"У нас не може бути ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни та діє відповідно. Ось чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни", - підкреслив канцлер Австрії.

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