УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10076 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 272 33

Окупанти спробують вийти на адмінкордони Донеччини, ймовірні атаки на Маріуполь і Попасну, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Росія ймовірно спробує взяти під контроль Маріуполь і Попасну та вестиме наступ у напрямку на Курахове для виходу на адмінкордони Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 12 квітня у фейсбуку.

"Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо у житловій забудові.

Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Також зафіксовано випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

На Сіверському напрямку противник завершує передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони. Триває переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу до визначених районів у Бєлгородській та Воронезькій областях.

На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова. В районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій. На цьому напрямку окупанти також проводять повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів українських військ та визначення маршрутів їх висування.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі, а також здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ поранених військових агітують повертатись на війну проти України, - розвідка

Водночас, виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

"Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області", - вважають у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі, а також проводить поповнення регулярних втрат в живій силі та техніці. Окупанти також не полишають спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.

Автор: 

армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
ймовірні атаки на Маріуполь ...Карл ...Штаб , що дурня включає ? В Маріуполі 12 000 орків на даний момент .... Або штаб не наш ....
показати весь коментар
12.04.2022 08:00
+5
100% Янєлох і шобла гундить про це, щоб можна було далі сідати за стіл переговорів. За що ця кара небесна у вигляді Янєлоха?
показати весь коментар
12.04.2022 08:06
+4
Короче говоря , просрали, весь юг и Лугандон . Я попробую спрогнозировать дальнейшие события . Зеленски заключает мирное соглашение, типа остановит войну . Коридор на Крым останется у Русни , как и Днепровская вода . Дальше , русня начнет потихоньку, обходить санкции. Ну как с Керченским мостом. Все довольны , Запад доволен, ***** с кридором и водой , Зеленский герой ,голубь мира , Киев типа отстоял . Только Украинцы ,как всегда оставаться у разбитого корыта , все расхерачено , никто не наказан , и нет выхода к морю . Вообщем все офигенно. . Я молюсь каждый день, чтобы я ошибся в размышлениях .
показати весь коментар
12.04.2022 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если известны их планы, то ,вероятно, они никогда не осуществлятся , так ?
показати весь коментар
12.04.2022 07:58 Відповісти
ймовірні атаки на Маріуполь ...Карл ...Штаб , що дурня включає ? В Маріуполі 12 000 орків на даний момент .... Або штаб не наш ....
показати весь коментар
12.04.2022 08:00 Відповісти
У Маріуполі тільки один гарнізон "Азова", якому президент пропонував вийти, але вони не погодились бо тоді і весь схід втратимо, але захисникам немає допомоги, бо "Азов" тепер у Києві...
показати весь коментар
12.04.2022 08:27 Відповісти
Там не тільки підрозділ ЗСУ Азов, але і поліція і морська піхота і т.д. Вони всі військовослужбовці, вони прийняли присягу, вони виконують накази і розпорядження командирів, у них не може бути " хочете, то розходьтеся по домівкам", навіть у партизан такого не може бути. Та і самі вони про таке не підтверджують
показати весь коментар
12.04.2022 08:43 Відповісти
набутылочник
показати весь коментар
12.04.2022 09:20 Відповісти
О, молодой ольгинский троль!
Я уже предвкушаю, как перебью тебе коленные чашечки ломиком и ты сможешь всю жизнь только сидеть за клавиатурой и смотреть монгольское порно.
Потому что нормального немецкого порно в вашей убогой рашке уже не будет.
показати весь коментар
12.04.2022 09:22 Відповісти
А как можно быть таким дебилом по жизни? Хотя глядя по очкастой шлюхе канашенкову - в расии очень просто.
показати весь коментар
12.04.2022 08:57 Відповісти
Ваня, ты опять сбежал с бутылки? А ну брысь на место!
показати весь коментар
12.04.2022 09:12 Відповісти
Наверно это польские негры-нацисты, которые распинают русских мальчиков?
показати весь коментар
12.04.2022 09:11 Відповісти
Ну от, вже й Генштаб "не наш" ... Зовсім з глузду з'їхали
показати весь коментар
12.04.2022 08:41 Відповісти
100% Янєлох і шобла гундить про це, щоб можна було далі сідати за стіл переговорів. За що ця кара небесна у вигляді Янєлоха?
показати весь коментар
12.04.2022 08:06 Відповісти
руснявьіє активізувалися на ЦН, думаю Ви праві.
показати весь коментар
12.04.2022 09:14 Відповісти
ЗСУ отримають зброю майбутнього: головнокомандувач показав "дронобійку"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував «ловця дронів» - ******** радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам EDM4S литовської компанії NT-Servise
показати весь коментар
12.04.2022 08:14 Відповісти
видел такие ручные пылесосы в интернет магазине - там фильтры быстро забиваются
показати весь коментар
12.04.2022 08:26 Відповісти
"Видел такие ручные пылесосы в интернет магазине"
ван'я, то тьі пєрєпутал самотьік с пьілєсосом.
показати весь коментар
12.04.2022 08:36 Відповісти
Країна виробник до речі Ізраїль.
показати весь коментар
12.04.2022 08:32 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Закончился брифинг Пентагона .
Военная разведка США говорит, что рф сейчас задействует в Украине 60 батальонно-тактических групп и все они на востоке и юге. Новые уже практически не перебрасываются (только + две в последние дни). Но многие из них не в состоянии сегодня воевать, так как сильно пострадали.
Россия перебросила много железа на юг и восток Украины.
Битва за Донбасс будет напоминать классические битвы WW2 (Сталинград, Курская дуга др). То есть будет больше ближнего боя и это будет небольшим изменением тактики рф, а до этого предпочитали дальние обстрелы.
Некоторые страны НАТО в процессе поставки Украине советских танков. Чехия уже поставила танки и БМП.
Пентагон не подтверждает что Россия уничтожила поставленные Украине S-300 и подтверждает что Россия разбомбила аэропорт в Днепре.
Пентагон подтверждает, что из Белгорода в сторону Изюма вышла большая колонна техники (15 км в длину).
США рассматривают варианты того, как обучить больше украинцев работе с беспилотниками Switchblade.
В Черном и Азовском морях находятся пару десятков военных судов России, которые заняты снабжением для военных нужд войны.
Спасибо. Переможемо.
* https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Олег Пономарь
показати весь коментар
12.04.2022 08:44 Відповісти
А что это за *** - Басурин? Это он тебя в жопу ****?
показати весь коментар
12.04.2022 09:08 Відповісти
Пиши сразу - 500-тысячной! Тебе премию в Ольгино дадут...
показати весь коментар
12.04.2022 09:09 Відповісти
Про Киев ты писал совсем недавно, что он вообще "в окружении" и "каклы, здавайтесь"
показати весь коментар
12.04.2022 09:36 Відповісти
А ты москалик знаешь, что такое огненный вал по Белгороду, Курску, Воронежу, Брянску?
Не ссы, скоро узнаешь.
показати весь коментар
12.04.2022 09:05 Відповісти
Короче говоря , просрали, весь юг и Лугандон . Я попробую спрогнозировать дальнейшие события . Зеленски заключает мирное соглашение, типа остановит войну . Коридор на Крым останется у Русни , как и Днепровская вода . Дальше , русня начнет потихоньку, обходить санкции. Ну как с Керченским мостом. Все довольны , Запад доволен, ***** с кридором и водой , Зеленский герой ,голубь мира , Киев типа отстоял . Только Украинцы ,как всегда оставаться у разбитого корыта , все расхерачено , никто не наказан , и нет выхода к морю . Вообщем все офигенно. . Я молюсь каждый день, чтобы я ошибся в размышлениях .
показати весь коментар
12.04.2022 09:11 Відповісти
Стороннімв Богдан , а почему скотчем перемотано, или это синяя изолента , . И как это поможет ,защитникам Марика????? А там ещё есть мирные жители и гуманитарная катастрофа, там нечего жрать и пить , а шашлыки никто не жарит
показати весь коментар
12.04.2022 09:20 Відповісти
Ан Мур , пусть я буду не прав , но с Зеленским, Ермаком , Татаровым, вряд-ли, начинать надо от туда. Я думаю ,что в последний момент они сдадут пару операций , ну что бы не дратувати ***** . Зеленский же дурачок, его история ни чему не учит Дай Бог ,чтобы я ошибался
показати весь коментар
12.04.2022 09:30 Відповісти
не вкурив...
Ні, я цілком погоджуюсь, що таке може бути, що "в последний момент они сдадут пару операций , ну что бы не дратувати *****".
Але не вкурив, як мій коліпаст посту Пономаря стосується вашого справедливого висновку, що "начинать надо" з кадрів навколо Зе...
показати весь коментар
12.04.2022 11:58 Відповісти
АДМІНІСТРАТОР!
ВИ Ж ДИВІТЬСЯ КОМЕНТИ НА ПРЕДМЕТ ОЛЬГІНСЬКИХ ТРОЛІВ!
А ТО ДОВОДИТЬСЯ МАТЮКИ ПИСАТИ, А ТУТ ЖЕ Ж МАЛІ ДІТИ ДИВЛЯТЬСЯ ФОТКИ З ДОХЛИМИ ОРКАМИ!
НЕВДОБНО ЯКОСЬ...
показати весь коментар
12.04.2022 09:36 Відповісти
 
 