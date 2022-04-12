Окупанти спробують вийти на адмінкордони Донеччини, ймовірні атаки на Маріуполь і Попасну, - Генштаб ЗСУ
Росія ймовірно спробує взяти під контроль Маріуполь і Попасну та вестиме наступ у напрямку на Курахове для виходу на адмінкордони Донеччини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 12 квітня у фейсбуку.
"Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські окупанти, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо у житловій забудові.
Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Також зафіксовано випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.
На Сіверському напрямку противник завершує передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони. Триває переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу до визначених районів у Бєлгородській та Воронезькій областях.
На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова. В районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій. На цьому напрямку окупанти також проводять повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів українських військ та визначення маршрутів їх висування.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі, а також здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.
Водночас, виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.
"Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області", - вважають у Генштабі.
На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі, а також проводить поповнення регулярних втрат в живій силі та техніці. Окупанти також не полишають спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.
Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.
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ван'я, то тьі пєрєпутал самотьік с пьілєсосом.
Военная разведка США говорит, что рф сейчас задействует в Украине 60 батальонно-тактических групп и все они на востоке и юге. Новые уже практически не перебрасываются (только + две в последние дни). Но многие из них не в состоянии сегодня воевать, так как сильно пострадали.
Россия перебросила много железа на юг и восток Украины.
Битва за Донбасс будет напоминать классические битвы WW2 (Сталинград, Курская дуга др). То есть будет больше ближнего боя и это будет небольшим изменением тактики рф, а до этого предпочитали дальние обстрелы.
Некоторые страны НАТО в процессе поставки Украине советских танков. Чехия уже поставила танки и БМП.
Пентагон не подтверждает что Россия уничтожила поставленные Украине S-300 и подтверждает что Россия разбомбила аэропорт в Днепре.
Пентагон подтверждает, что из Белгорода в сторону Изюма вышла большая колонна техники (15 км в длину).
США рассматривают варианты того, как обучить больше украинцев работе с беспилотниками Switchblade.
В Черном и Азовском морях находятся пару десятков военных судов России, которые заняты снабжением для военных нужд войны.
Спасибо. Переможемо.
* https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Олег Пономарь
Не ссы, скоро узнаешь.
Ні, я цілком погоджуюсь, що таке може бути, що "в последний момент они сдадут пару операций , ну что бы не дратувати *****".
Але не вкурив, як мій коліпаст посту Пономаря стосується вашого справедливого висновку, що "начинать надо" з кадрів навколо Зе...
ВИ Ж ДИВІТЬСЯ КОМЕНТИ НА ПРЕДМЕТ ОЛЬГІНСЬКИХ ТРОЛІВ!
А ТО ДОВОДИТЬСЯ МАТЮКИ ПИСАТИ, А ТУТ ЖЕ Ж МАЛІ ДІТИ ДИВЛЯТЬСЯ ФОТКИ З ДОХЛИМИ ОРКАМИ!
НЕВДОБНО ЯКОСЬ...