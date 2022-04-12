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Унаслідок обстрілів у Луганській області загинула одна людина, троє - поранені, зруйновано 17 об'єктів, - Гайдай

луганщина

У результаті ворожих обстрілів у Лисичанську Луганської області загинула 1 особа, поранено 3, зруйновано об'єкти в інших населених пунктах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"На жаль, є жертви в Лисичанську – один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів", - написав він.

Гайдай повідомив, що "найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та Новодружеська".

"У Рубіжному зайнялися три будинки. (…) Два будинки палали вночі у Павлограді під Сєверодонецьком, ще два та кілька господарських будівель – у Новодружеську. У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум'ям охопило хвойну підстилку. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж у Сєверодонецькій громаді, Лисичанську, Кремінній, Новодружеську, Рубіжному. Ними пошкоджено 17 об'єктів – 12 житлових будинків та 4 об'єкти інфраструктури, нежитлові споруди", - повідомив глава ОВА.

Також дивіться: Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28392) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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А почему бы жителей , всех, не эвакуировали?????
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12.04.2022 08:59 Відповісти
автобусы обстреливают
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12.04.2022 11:24 Відповісти
 
 