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Шість додаткових евакуаційних поїздів вирушать 12 квітня із Луганської та Донецької областей

укрзалізниця,евакуація

У Луганській та Донецькій областях у вівторок, 12 квітня, планується посилена евакуація – вирушать шість додаткових евакуаційних поїздів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у соцмережі фейсбук.

Потяги вирушать за такими напрямками:

Новозолотарівка (Луганська область):

14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Слов’янськ (Донецька область):

11:20 - 274/273 Слов’янськ – Львів.

Покровськ (Донецька область):

10:00 - 240/239 Покровськ – Тернопіль;
14:00 - 241/242 Покровськ – Львів;
16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;
17:30 - 225/226 Покровськ – Чернівці.

Також читайте: 11 квітня вдалось евакуювати понад 4000 людей, - Верещук

Автор: 

евакуація (2311) Донецька область (8423) Луганська область (4876)


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12.04.2022 08:46 Відповісти
А придивіться ближче до тих евакуйованих. Вони всі, за малим винятком, всі 30 років голосували за русский мір, понавибирали собі депутатів, які зараз здали Ізюм, Рубіжне, а тепер, як припекло і стріляють, пруться в Українські міста щоб і там гадити.
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12.04.2022 09:49 Відповісти
 
 