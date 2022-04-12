Шість додаткових евакуаційних поїздів вирушать 12 квітня із Луганської та Донецької областей

У Луганській та Донецькій областях у вівторок, 12 квітня, планується посилена евакуація – вирушать шість додаткових евакуаційних поїздів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у соцмережі фейсбук.

Потяги вирушать за такими напрямками:

Новозолотарівка (Луганська область):

14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Слов’янськ (Донецька область):

11:20 - 274/273 Слов’янськ – Львів.

Покровськ (Донецька область):

10:00 - 240/239 Покровськ – Тернопіль;

14:00 - 241/242 Покровськ – Львів;

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;

17:30 - 225/226 Покровськ – Чернівці.

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