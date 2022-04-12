Шість додаткових евакуаційних поїздів вирушать 12 квітня із Луганської та Донецької областей
У Луганській та Донецькій областях у вівторок, 12 квітня, планується посилена евакуація – вирушать шість додаткових евакуаційних поїздів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у соцмережі фейсбук.
Потяги вирушать за такими напрямками:
Новозолотарівка (Луганська область):
14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова.
Слов’янськ (Донецька область):
11:20 - 274/273 Слов’янськ – Львів.
Покровськ (Донецька область):
10:00 - 240/239 Покровськ – Тернопіль;
14:00 - 241/242 Покровськ – Львів;
16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;
17:30 - 225/226 Покровськ – Чернівці.
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показати весь коментар12.04.2022 08:46 Відповісти Мені подобається 0
Onufri Zagloba
показати весь коментар12.04.2022 09:49 Відповісти Мені подобається 1
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