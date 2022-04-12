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Новини Війна
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Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 186 дітей, понад 344 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Більше 530 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 186 дітей загинуло та більше 344 отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 113, Київській - 99, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Херсонській - 36, Запорізькій - 22, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

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В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території с. Гавронщина Бучанського району Київської області, виявлено розстріляний цивільний автомобіль. Поряд були поховані тіла п’яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.

Також під час опрацювання території с. Гаврилівка Бучанського району Київської області виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряду.

8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в м. Маріуполь загинула півторарічна дівчинка.

11 квітня - черговий обстріл окупантами м. Харкова. Загинув 13-річний хлопчик.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17317) діти (5063) воєнні злочини (1859) Офіс Генпрокурора (3247)


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Це просто в голові не вкладається, руззкі мразі повинні просто зникнути з лиця землі...
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12.04.2022 09:01 Відповісти
Нехай будуть прокляті сім'ї всіх цих нелюдів разом з їхнім плешивим фюрером! Нехай усі виродки цих російських мразей не народяться та не виживуть!
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12.04.2022 10:58 Відповісти
Смерть кацапським окупантам
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13.04.2022 07:04 Відповісти
 
 