Будь-яке використання хімзброї РФ буде порушенням міжнародного права, - МЗС Австралії

Влада Австралії працює зі своїми союзниками щодо повідомлень про застосування РФ хімічної зброї у Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн у Твітері.

"Повідомлення про те, що російські війська могли застосувати хімічну речовину в Маріуполі, викликають глибоке занепокоєння. Австралія працює з союзниками, щоб перевірити ці деталі", - написала вона.

Пейн наголосила, що будь-яке використання хімічної зброї було б подальшим масовим порушенням міжнародного права.

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