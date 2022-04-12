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Будь-яке використання хімзброї РФ буде порушенням міжнародного права, - МЗС Австралії

пейн

Влада Австралії працює зі своїми союзниками щодо повідомлень про застосування РФ хімічної зброї у Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн у Твітері.

"Повідомлення про те, що російські війська могли застосувати хімічну речовину в Маріуполі, викликають глибоке занепокоєння. Австралія працює з союзниками, щоб перевірити ці деталі", - написала вона.

Пейн наголосила, що будь-яке використання хімічної зброї було б подальшим масовим порушенням міжнародного права.

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Автор: 

Австралія (428) Маріуполь (3227) росія (65098) хімічна зброя (346) Меріс Пейн (3)


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Топ коментарі
+9
І що ви зробите? Ну які дії після цього, вони вже застосували *****!
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12.04.2022 09:02
+8
Россия вообще плевала на международное право. Поэтому не стоит сильно удивляться. Другое дело, что необходимо сделать для прекращения существования такого государства, как Россия. Необходима антипутинская коалиция с четким планом действий, необходимо вооружение Украине, эмбарго всего российского и т.д..
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12.04.2022 09:13
+7
Окрім занепокоєння більше нічого ми не чуємо. А які кроки пропонують зробити занепойщики, аби покарати рашистів за кричуще ігнорування міжнародного права?
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12.04.2022 09:04
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І що ви зробите? Ну які дії після цього, вони вже застосували *****!
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12.04.2022 09:02 Відповісти
Чекайте-чекайте, а вони нам щось винні? Он Китай та Індія взагалі не засудили Кацапію.
Всім відверто чхати на життя, взагалі.
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12.04.2022 09:40 Відповісти
Винні, ннехай повертають ракети та ядерні боєголовки, і ми самі впораємося, путін рахується лише з силою.
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12.04.2022 09:53 Відповісти
Окрім занепокоєння більше нічого ми не чуємо. А які кроки пропонують зробити занепойщики, аби покарати рашистів за кричуще ігнорування міжнародного права?
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12.04.2022 09:04 Відповісти
А що Китай та Індія? Вони просто стоять і дивляться, навіть не засудили РФ, бо це геополітично не в їхніх інтересах !
Всім на всіх насрати, на першому місці свої життя. Та і ви такі самі, впершу своє тіло будете рятувати, а потім вже дітей, жінку, батьків, і тільки потім сусідів (і то під питанням)... а тут інша країна, невідомі люди...
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12.04.2022 09:43 Відповісти
де ти це бачила? Які претензії до чоловіків україни? В нас якраз евакуювали жінок, як з країни так і з міст, а така паскудь як ти ******* що ми рятуємо в першу чергу своє життя? По собі судиш, пораженка колабораціоністська???
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12.04.2022 09:55 Відповісти
Это бот - постит одно и то же
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12.04.2022 12:30 Відповісти
Я бот, чи ця "крістіна"? Якщо про мене - то я мабудь дуже поганий бот, бо пишу не з впну, і з України не виїзджав, ба навіть зі своєї квартири не виїзджав, і за кожне своє слово готовий відповідати в суді, якщо ви вважаєте мене ботом, в українському суді, адже якщо орки не дай бог виграють, мене просто розстріляють. таких як я "негідників" у яких чітка і принципова позиція вбивають першими. так, я егалітарист, і мене бісить мізандрія і гіноцентризм в тому числі і в моїй країні, і я готовий відповідати за свої погляди, в тому числі за свій ліберальний український націоналізм, і за принципи (вибачте за тавтологію) принципіальності верховенства права (в тому числе не як у нас, коли в конституції рівність статей, а на ділі у жінок привілеї, а у чоловіків дискримінация, то можна було б статтю видалити, і дати чоловікам взамін щось інше, замість брехні про те, що права у нас рівні) і за все до останнього свого слова в українському або міжнародному суді, або якщо не дай боже (в якого я напевне нажаль не вірю) Україна програє оркостану - готовий всі свої слова повторити перед своїм же розстрілом.

Вибачаюсь, якщо ви ботом назвали не мене, хорошого дня.
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12.04.2022 12:43 Відповісти
Для трибуналу, але не для врятування людей.
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12.04.2022 09:04 Відповісти
Будь-яка вже була, і не в Україні. Росіянці, ваши рус. говорящие страждають, в Америке, Дубаї, Ізраїлі, Німедччині і так далі, СПАСИТЕ помогите. Бажано Хім. зброєю.))))
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12.04.2022 09:08 Відповісти
Ну-ну-ну, Вова.
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12.04.2022 09:09 Відповісти
Забацає черговий відосик.
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12.04.2022 09:15 Відповісти
а що він може?
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12.04.2022 09:44 Відповісти
Россия вообще плевала на международное право. Поэтому не стоит сильно удивляться. Другое дело, что необходимо сделать для прекращения существования такого государства, как Россия. Необходима антипутинская коалиция с четким планом действий, необходимо вооружение Украине, эмбарго всего российского и т.д..
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12.04.2022 09:13 Відповісти
А як зробити ембарго, якщо Індія та Китай навіть не засудили Московію? А тому і санкції не підтримують? От де лайно зарито!
Нам треба НАТО, а не гарантії безпеки, бо Китай та Індія ще ті ушльопки.
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12.04.2022 09:47 Відповісти
А так, що китай і індія купить лише пил, якщо на них накласти санкції, і чим росія привезе в індію газ та нафту, в карманах? Дура ти розмальована, 80% труб в європу йдуть, а не в індію та китай.
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12.04.2022 09:56 Відповісти
Вони вже сто разів порушили всьо і вся.
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12.04.2022 09:14 Відповісти
Всі міжнародні і не тільки права , вже давно порушені... ***** сказало , що якщо треба буде , то використає ЯО , не кажучи вже про хімічне , Сирія вже це показала. Доречі, крім залпа Томагавками (кажуть старими) ,більше нічого несталося .
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12.04.2022 09:14 Відповісти
ці наївні інфантильні ідіоти не перестають дивувати.Та *****,саме існування росії-це порушення всіх міжнародних прав.Коли ви вже врешті второпаєте своїми довбешками,росія--це ракова пухлина планети Земля. і планета не зцілиться і не видужає доки існує ця страшна хвороба.Вірус хвороби появився на планеті з народженням чигиз хана і до цих пір панує на тих теренах,тільки постійно мутує. Той осередок війни і агресії--москва. їх треба знищити ,щоб врятувати землю.
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12.04.2022 09:16 Відповісти
Вони то второпають, а що робить решта світу? Китай та Індія навіть не засудили їх, не те щоб санкції ввести.
Забагато ви сварите тих, хто відверто допомагає. Без них ми б лишились сам на сам з Кацапстаном!
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12.04.2022 09:50 Відповісти
Звертаю увагу шановного панства, що на заяву ************** щодо застосування хімічної зброї відреагували лише англосакси - США, Сполучене Королівство і Австралія. Ані Зеленський Коломойський, ані Німеччина і інша їЄвропа поки що не прохопились ані словом.
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12.04.2022 09:20 Відповісти
Австралія - домініон Великобританії. Що накажуть з Лондона - те й озвучить офіційна Канберра. А загалом, так, англосаскси першими про це заговорили.
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12.04.2022 09:35 Відповісти
Якби ти хоч у Вікіпедію подивився. Домініонів вже давно немає. Австралія - член Британської співдружності, має одну з найстаріших в світі конституцій (1901 р), є суверенною державою.
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12.04.2022 09:54 Відповісти
а Китай та Індія???? Вони взагалі стоять і тупо дивляться на все це.
Навіть не засудили РФ, не те що санкції підтримати!
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12.04.2022 09:52 Відповісти
Да, срать они хотели на любые "права"! Просто, надо тогда тоже применять и против них оружие массового поражения (выражение "протестов" и "обазобоченостей" ничего не даст)!
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12.04.2022 09:21 Відповісти
А ЄС навіть нафтове ембарго неспроможний ввести, та від свіфт не можуть всі банки параші відключити!
Сцикуни нікчемні!
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12.04.2022 09:27 Відповісти
Кассетные, фосморные бомбы и тп тоже запрещены ,а раше плевать на все международные договоры, законы да и на все писульки , параша скажет - это подпись СССР , причём здесь мы и будет права . росея даже не входила в ООН как отдельное государство, в ООН входили Украина, Белоруссия и СССР и я сомневаюсь , что визирования всех документов поменяли с СССР на расею. Они незаконно в обход процедуры стали членом ООН и постоянными с правом вето членами совбеза ООН, но об этом совсем другой разговор.
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12.04.2022 09:38 Відповісти
Попередньо. Скинули на завод Азовсталь.
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.

Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!

Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!

Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.

Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!

Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"
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12.04.2022 09:42 Відповісти
без підтримки Китаю, це все фігня, а вони навіть не засудили РФ
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12.04.2022 09:53 Відповісти
І шо?
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12.04.2022 10:50 Відповісти
Ну i...?!
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12.04.2022 11:25 Відповісти
а те що зараз робиться то значить норм
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12.04.2022 11:27 Відповісти
Есть хоть какие-то права которые они не нарушили? Какое отношение международный террорист имеет к каким-то там правам?
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12.04.2022 11:33 Відповісти
***** а до цього вони не порушували? і шо далі?
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12.04.2022 11:50 Відповісти
 
 