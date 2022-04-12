Будь-яке використання хімзброї РФ буде порушенням міжнародного права, - МЗС Австралії
Влада Австралії працює зі своїми союзниками щодо повідомлень про застосування РФ хімічної зброї у Маріуполі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн у Твітері.
"Повідомлення про те, що російські війська могли застосувати хімічну речовину в Маріуполі, викликають глибоке занепокоєння. Австралія працює з союзниками, щоб перевірити ці деталі", - написала вона.
Пейн наголосила, що будь-яке використання хімічної зброї було б подальшим масовим порушенням міжнародного права.
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+9 Dorian Gray #507190
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Всім відверто чхати на життя, взагалі.
Всім на всіх насрати, на першому місці свої життя. Та і ви такі самі, впершу своє тіло будете рятувати, а потім вже дітей, жінку, батьків, і тільки потім сусідів (і то під питанням)... а тут інша країна, невідомі люди...
Вибачаюсь, якщо ви ботом назвали не мене, хорошого дня.
Нам треба НАТО, а не гарантії безпеки, бо Китай та Індія ще ті ушльопки.
Забагато ви сварите тих, хто відверто допомагає. Без них ми б лишились сам на сам з Кацапстаном!
ЗеленськийКоломойський, ані Німеччина і інша їЄвропа поки що не прохопились ані словом.
Навіть не засудили РФ, не те що санкції підтримати!
Сцикуни нікчемні!
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.
Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!
Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!
Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.
Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!
Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"