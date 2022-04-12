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армія рф (16138) Генштаб ЗС (6049) ліквідація (3499) знищення (6529) втрати (4279)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,6 тис. осіб, 157 літаків, 140 гелікоптерів, 732 танки і 1 946 броньованих машин

рф,війна

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,6 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19600 осіб,

танків ‒ 732 од,

бойових броньованих машин ‒ 1946 од,

артилерійських систем – 349 од,

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РСЗВ - 111 од,

засоби ППО - 63 од,

літаків – 157 од,

гелікоптерів – 140 од,

автомобільної техніки - 1406 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,6 тис. осіб, 157 літаків, 140 гелікоптерів, 732 танки і 1 946 броньованих машин 01

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Топ коментарі
+16
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12.04.2022 09:26
+5
Та ХЗ...
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12.04.2022 09:46
+2
Треба мочити кацапів ще більше, ще наполегливіше, і з якнайменшими своїми втратами.
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12.04.2022 09:35
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12.04.2022 09:26 Відповісти
Ти віриш, що Гагарін був у Космосі???
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12.04.2022 09:41 Відповісти
Та ХЗ...
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12.04.2022 09:46 Відповісти
Треба мочити кацапів ще більше, ще наполегливіше, і з якнайменшими своїми втратами.
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12.04.2022 09:35 Відповісти
Собака друг человека, их жалко посылать. А кацапа послать не жалко
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12.04.2022 09:40 Відповісти
Туди їм і дорога.
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12.04.2022 09:44 Відповісти
"харківська" колона ніяк не фігурує. причому жодна!...вас іс дас
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12.04.2022 09:57 Відповісти
ЗСУ офіційно оголошують тільки підтверджені втрати орків. Зараз ніхто туди не поїде рахувати тих бурятів, там ще бойові дії йдуть.
В нас в Сумській області таке ж саме було. До цього часу знаходять техніку і дохлих орків, які раніше не потрапляли у офіційні зведення.
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12.04.2022 10:10 Відповісти
Ну ладно в статистику не внесли , почему не сообщали о разгроме колонны просто информативно? Может пропустил но про эту колону читал только в комментах
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12.04.2022 10:26 Відповісти
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12.04.2022 17:56 Відповісти
Коли за добу +8 одиниць ППО ... це мало б означати ... що в наступні дні має бути дуже позитивна динаміка в перших колонках статистики. Росіяни зможуть зіпсувати подальшу статистуку ГШ ЗСУ хіба що негайною і дуже швидкою втечею в Росію. Вибір за ними.
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12.04.2022 10:04 Відповісти
ТАК МОЖЕ ЗАРАЗ ЧАС В ДОНЕЦЬК ЗАЙТИ? ТАМ ПОХОДУ КРІМ СЕПАРСЬКИХ ВОЄНКОМІВ НІКОГО НЕ ЗАЛИШИЛОСЬ 🤔
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12.04.2022 10:06 Відповісти
Коли 20-ку орків розміняємо?
Та й 2000 бронемашин також не за горами...
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12.04.2022 10:35 Відповісти
ППО много наклепали, байрактары опять в деле.
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12.04.2022 11:46 Відповісти
Вчера , на Харьковском направлении, доблестные солдаты *********** танковую колонну ! ******* танков подбили, и орков 2000 положили ! У меня вопрос: почему в статистике убитых руССких Аленей до сих 19 тысяч ? ведь должно быть более 21 тысяч груз 200 русс-фашистских оккупантов !!
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12.04.2022 16:26 Відповісти
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12.04.2022 18:53 Відповісти
 
 