Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,6 тис. осіб, 157 літаків, 140 гелікоптерів, 732 танки і 1 946 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,6 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19600 осіб,
танків ‒ 732 од,
бойових броньованих машин ‒ 1946 од,
артилерійських систем – 349 од,
РСЗВ - 111 од,
засоби ППО - 63 од,
літаків – 157 од,
гелікоптерів – 140 од,
автомобільної техніки - 1406 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
В нас в Сумській області таке ж саме було. До цього часу знаходять техніку і дохлих орків, які раніше не потрапляли у офіційні зведення.
Та й 2000 бронемашин також не за горами...