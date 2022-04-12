Ситуація у регіонах: Ракетний удар по Хмельниччині, по Харкову війська РФ розкидають міни уповільненої дії, Херсонщина на межі гумкатастрофи, - звіти ОВА
Херсонська область залишається на межі гуманітарної катастрофи, без електроенергії перебувають 106 населених пунктів.
Про це ідеться у зведеній інформації обласних військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укінформ.
На Херсонщині тривають бойові дії та обстріли на територіях неподалік Дніпропетровщини та Миколаївщини. Є постраждалі, інформація уточнюється.
У Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги росіяни здійснили ракетний удар по інфраструктурному об'єкту. Спалахнула пожежа, її вже ліквідовано. Жертв немає.
У Харкові ворог продовжує обстріли цивільного населення. Росіяни із реактивних систем залпового вогню почали розкидати по місту міни уповільненої дії. Ввечері 11 квітня вони обстріляли 16-поверховий будинок. За ніч і день внаслідок обстрілів на Харківщині більш як 30 людей постраждали, восьмеро загинули. Точна кількість ще встановлюється. Тривають бої в Ізюмському напрямку. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури у Балаклії, Дергачівському, Чугуївському районах.
Тривають ворожі обстріли з артилерії усієї території Луганської області. Вчора найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська. У Лисичанську один загиблий чоловік, ще троє людей поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.
На Донеччині в Очеретинській громаді близько 4-ї години ранку розпочалися обстріли майже по всій лінії в районі сіл Новоселівка-3, Красногорівка, Водяне, Піски. Обстріли тривають по всій лінії навколо Авдіївки, поодинокі прильоти у стару частину міста. На даний час інформації про постраждалих та загиблих не надходило.
Водночас відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Але так, балістичні, звісно, залишились - Іскандери в них ще є.