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Ситуація у регіонах: Ракетний удар по Хмельниччині, по Харкову війська РФ розкидають міни уповільненої дії, Херсонщина на межі гумкатастрофи, - звіти ОВА

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Херсонська область залишається на межі гуманітарної катастрофи, без електроенергії перебувають 106 населених пунктів.

Про це ідеться у зведеній інформації обласних військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укінформ.

На Херсонщині тривають бойові дії та обстріли на територіях неподалік Дніпропетровщини та Миколаївщини. Є постраждалі, інформація уточнюється.

У Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги росіяни здійснили ракетний удар по інфраструктурному об'єкту. Спалахнула пожежа, її вже ліквідовано. Жертв немає.

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У Харкові ворог продовжує обстріли цивільного населення. Росіяни із реактивних систем залпового вогню почали розкидати по місту міни уповільненої дії. Ввечері 11 квітня вони обстріляли 16-поверховий будинок. За ніч і день внаслідок обстрілів на Харківщині більш як 30 людей постраждали, восьмеро загинули. Точна кількість ще встановлюється. Тривають бої в Ізюмському напрямку. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури у Балаклії, Дергачівському, Чугуївському районах.

Тривають ворожі обстріли з артилерії усієї території Луганської області. Вчора найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська. У Лисичанську один загиблий чоловік, ще троє людей поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.

На Донеччині в Очеретинській громаді близько 4-ї години ранку розпочалися обстріли майже по всій лінії в районі сіл Новоселівка-3, Красногорівка, Водяне, Піски. Обстріли тривають по всій лінії навколо Авдіївки, поодинокі прильоти у стару частину міста. На даний час інформації про постраждалих та загиблих не надходило.

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Водночас відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

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Топ коментарі
+3
Сусід області там внизу написав,що гатять орків , інформація щоб люди не боялися, коли чують вибухи.
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12.04.2022 10:03
+2
я так розумію херсон звільнять не скоро
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12.04.2022 10:01
+2
Слили быстро, а отвоёвывать долго и с жертвами.
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12.04.2022 10:03
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я так розумію херсон звільнять не скоро
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12.04.2022 10:01 Відповісти
Сусід області там внизу написав,що гатять орків , інформація щоб люди не боялися, коли чують вибухи.
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12.04.2022 10:03 Відповісти
Посмотри карты боевых действий, и поймешь когда.
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12.04.2022 10:03 Відповісти
Если ты уже по картампонял, когда, поделись знанием, ну, или прогнозом…
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12.04.2022 10:25 Відповісти
Пишу, що наші все, що північні ще Каховки вже звільнили... Офіційного підтвердження нема...
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12.04.2022 10:39 Відповісти
Слили быстро, а отвоёвывать долго и с жертвами.
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12.04.2022 10:03 Відповісти
Поховаються в місті за спинами херсонців і спробуй не ось зробити..
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12.04.2022 11:05 Відповісти
Курва - ще мають балістичні ракети. Крилата не думаю, що на сьогодні долетіла б до Хмельниччини.
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12.04.2022 10:15 Відповісти
По часу і території тривоги приблизно зрозуміло, звідки і що запускають.
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12.04.2022 11:16 Відповісти
Яворівський полігон був розбомблений саме крилатими ракетами. Думай ще.

Але так, балістичні, звісно, залишились - Іскандери в них ще є.
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12.04.2022 11:44 Відповісти
Це ти думай - з того часу ППО значно посилилось.
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12.04.2022 11:56 Відповісти
З якого "того часу"?? Тиждень тому я був у Хмельницьому і під ним і бачив, як працює наше ППО - злітають літаки і намагаються збити ворожі ракети. Іноді вдається, іноді - ні. На моїх очах не вдалося - трохи часу не вистачило.
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12.04.2022 12:10 Відповісти
Вибач, не знав, шо спілкуюся з головнокомандувачкм повітряних сил ВСУ.
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12.04.2022 12:12 Відповісти
До чого тут головнокомандувач? Не тупи.
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12.04.2022 12:35 Відповісти
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12.04.2022 12:40 Відповісти
З Заходу йдуть конвої зі зброєю та гум. конвої ,тому орки випускають ракети.
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12.04.2022 10:18 Відповісти
Чому ППО не спрацювало? На Хмельниччині ППО є 100%
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12.04.2022 10:41 Відповісти
З Білорусі і скоріш за все балістичною. Збити важче, ніж крилату. ППО не гарантує 100% збиття.
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12.04.2022 11:18 Відповісти
ППО не закриває цілком всю Хмельниччину. Більш того - у якості ППО наші використовують винищувачі...а винищувачу балістичну ракету сбити дуже важко...
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12.04.2022 11:46 Відповісти
То що винищувачі працюють як перехоплювачі ППО - це цілком нормально, особливо якщо крилатки пакетом по одному маршруту\напрямку
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12.04.2022 15:53 Відповісти
В Старконі знову теж саме,знову на ті ж самі граблі,***** коли вже в тих придурків клепка з'явиться,знову вигоріло все що завезли,то не суки,га?
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12.04.2022 15:58 Відповісти
Снову по Старкону?? ППц.
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12.04.2022 16:16 Відповісти
 
 