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армія рф (16138) Маріуполь (3205) Міноборони (6995) хімічна зброя (338) Маляр Ганна (525)

Інформація про хімзброю в Маріуполі перевіряється: це могли бути фосфорні боєприпаси, - Міноборони

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Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.


"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", - розповіла вона.

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При цьому Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.

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Топ коментарі
+6
Ви навіть не уявляєте наскільки це тупо, наскільки це підло. Навіть якщо вони в міністерстві оборони типу думають що це була не хімічна зброя а фосфорні бомби, тим більше що у них немає достовірної інформації. ЯКОГО Х.Я ПРО ЦЕ ТАК МЯМЛИТИ на увесь світ? По перше це був зарин. По друге Україна повинна використовувати будь яку можливість витягувати назовні, кричати турмосити усіх про усі без винятку злочини росії. А НЕ ВИПРАВДОВУВАТИ росію. ЯК так можна після усього нелюдського жаху?
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12.04.2022 11:09
+2
Надішлють спеціальний підрозділ секретарок шольца мікрона нехаймера орбана з пляшками
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12.04.2022 10:43
+2
Ну звісно, українські військові у Мариуполі не здатні відрізнити фосфорні бомби від хімічної зброї.

Але беручи до уваги хто така ця зелена **** маляр і усі її інші заяви - аніскільки не дивує
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12.04.2022 12:07
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Ну і як вони перевірять - направлять у Маріуполь слідчу группу?
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12.04.2022 10:39 Відповісти
Надішлють спеціальний підрозділ секретарок шольца мікрона нехаймера орбана з пляшками
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12.04.2022 10:43 Відповісти
Скорее нет, чем да: минобороны, видимо, не разу не наблюдало воздействие зажигательной гранаты с белым фосфором.
Вероятнее всего - дымовой боеприпас (он тоже вонючий), либо раздражающее ОВ (типа хлорпикрина). Для утомления противника.
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12.04.2022 10:42 Відповісти
Фосфорні також заборонені!
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12.04.2022 11:00 Відповісти
Ви навіть не уявляєте наскільки це тупо, наскільки це підло. Навіть якщо вони в міністерстві оборони типу думають що це була не хімічна зброя а фосфорні бомби, тим більше що у них немає достовірної інформації. ЯКОГО Х.Я ПРО ЦЕ ТАК МЯМЛИТИ на увесь світ? По перше це був зарин. По друге Україна повинна використовувати будь яку можливість витягувати назовні, кричати турмосити усіх про усі без винятку злочини росії. А НЕ ВИПРАВДОВУВАТИ росію. ЯК так можна після усього нелюдського жаху?
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12.04.2022 11:09 Відповісти
Чим більше часу пройде, тим тяжче встановити.
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12.04.2022 11:15 Відповісти
ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ , допоможи СПАСИ І СОХРАНИ цих ВОЇНІВ ! П.с. Закликаю всих тут присутніх , кожному, написати до Господа таке звернення-молитву(від серця), і я ВІРЮ буде ЧУДО. ВІРЮ.
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12.04.2022 11:15 Відповісти
фосфор уничтожает нервную систему, это самый сильный яд
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12.04.2022 11:22 Відповісти
Пішло у сраку лайно кацапське зі своїм дньом кахманавтікі
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12.04.2022 12:08 Відповісти
Ти що там здурів?
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13.04.2022 01:12 Відповісти
Хочеш піти слідом за тим совком?
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13.04.2022 11:52 Відповісти
Ну звісно, українські військові у Мариуполі не здатні відрізнити фосфорні бомби від хімічної зброї.

Але беручи до уваги хто така ця зелена **** маляр і усі її інші заяви - аніскільки не дивує
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12.04.2022 12:07 Відповісти
Спасти полковника Пу - очередная серия
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12.04.2022 12:10 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/18668 Повідомлення з Маріуполя

Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в Маріуполі знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо.

На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані. Двоє інших - під постійним наглядом лікарів.
Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки
Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей.

Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий.

https://t.me/operativnoZSU
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12.04.2022 12:11 Відповісти
ВОЮЯ С ПАЛАЧАМИ ПУТИНА И МИШУСТИНА МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ О ЗЛЕЙШЕМ НАШЕМ ВРАГЕ БАШАРЕ АСАДЕ! ЭТОТ МАНЬЯК СТЕР С ЛИЦА ЗЕМЛИ ДРЕВНЕЙШИЕ ГОРОДА СИРИИ УБИВ СОТНИ ТЫСЯЧ МИРНЫХ ЛЮДЕЙ СВОЕЙ СТРАНЫ И ПОВСТАНЦЕВ! ПРОТИВ СИРИЙСКИХ ПОВСТАНЦЕВ ИДЕТ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА! ОНИ ЗАЩИТНИКИ СВОИХ СЕМЕЙ! ОНИ НИКАКИЕ НЕ ТЕРРОРИСТЫ! А ВОТ ИГИЛ ЭТО ПУТИНОИДЫ И ОНИ ДАЖЕ ХОТЕЛИ ВВЕСТИ РУССКИЙ ЯЗЫК НА ЗАХВАЧЕННЫХ ИМИ ТЕРРИТОРИЯХ! СЛАВА ВОИНАМ СИРИИ! ОКАЗЫВАЙТЕ ИМ ПОМОЩЬ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВРАГЕ! ПОМОГАЙТЕ СЛАВНЫМ ГЕРОЯМ ВОСТОКА! ТАТАРЫ ПРИМЕР НАШИХ ВОСТОЧНЫХ СОЮЗНИКОВ И АДЕКВАТНЫХ ЧЕЧЕНЦЕВ ЗА УКРАИНУ ВОЮЕТ НЕ МАЛО! СЛАВА ВОИНАМ СИРИИ! СПИСОК АРМИЙ ПОВСТАНЦЕВ:ТАХРИР АШ ШАМ, АХРАР АШ ШАМ, ДЖУНД АЛЬ АКСА ДЖЕЙШ АЛЬ ИСЛАМ. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ С ТЕРРОРИСТАМИ БАШАРА АСАДА! ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО! СМЕРТЬ ПУТИНУ! СМЕРТЬ АСАДУ!
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12.04.2022 12:11 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ УКРАИНЫ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ! СЕЙЧАС ВСЕ ЗАЩИТНИКИ УКРАИНСКОГО ОТЕЧЕСТВА ЭТО В ИНОМ СМЫСЛЕ АСТРОНАВТЫ! МЫ РОДИНА ВЕЛИКОГО КОРОЛЕВА! НАУКА ПОМОГЛА ВЫЙТИ В КОСМОС ГАГАРИНУ! И Я ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ УКРАИНЫ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ НАШИМ ВОИНАМ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ! ПРИЗЫВАЮ НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССУРУ! ПРИЗЫВАЮ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ И СТУДЕНТОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! ПРИЗЫВАЮ И ПАРНЕЙ И ДЕВУШЕК И ПЕНСИОНЕРОВ! БУЧА ДОКАЗАЛА, ЧТО МЫ ВОЮЕМ НЕ ЛЮДЬМИ ХОТЯЩИМИ СОЗДАТЬ ВТОРОЙ СССР, А С НАСТОЯЩИМ ФАШИЗМОМ И КРОВАВЫМ КРИМИНАЛОМ РОССИИ! ПУТИН ПРЕВРАТИЛ РОССИЮ И ДОНБАСС В СЕКТУ! СЕЛО МОТИЖИНО! ПАЛАЧИ ПУТИНА УБИЛИ 65 ЛЕТНЮЮ МИРНУЮ ЖЕНЩИНУ КОТОРАЯ ШЛА НАКОРМИТЬ КОТА! ОТОМСТИМ ОРКАМ! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ВОИНАМ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ! НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ПЕРЕПИСКУ С ВАТНИКАМИ! ВЫ ИМ НИЧЕГО НЕ ДОКАЖИТЕ!ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ГЕРОЯМ! СЛАВА УКРАИНЕ! ЗАДАВИМ ГАДЮКУ!
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12.04.2022 12:24 Відповісти
С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ! ПРОЧЬ ПУТИН ОТ ЗЕМЛИ! ПРОЧЬ САТАНА! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ УКРАИНСКОГО ОТЕЧЕСТВА! СМЕРТЬ ПАЛАЧАМ! ОТОМСТИМ ЗА БУЧУ!
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12.04.2022 12:34 Відповісти
МАРИУПОЛЬ БРЕСТ! НО, НАМ НАДО НЕ ВОСХИЩАТЬСЯ ЭТИМ ГЕРОИЗМОМ А СПАСТИ ЗАЩИТНИКОВ ГОРОДА!
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12.04.2022 12:53 Відповісти
СОЗДАВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ ГРУППЫ В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНСКОЙ АРМИИ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАУКУ И ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ФИЗИКУ И ХИМИЮ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГАМИ ПЛАНЕТЫ! ОРКИ ВРАГИ ПЛАНЕТЫ! ОНИ ЦЕЛЯТСЯ В КОЛЯСКИ НАШИХ ДЕТЕЙ РАКЕТАМИ! НИКАКИЕ НАТОВЦЫ ИНИКАКИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ НАС НЕ СПАСУТ ПОКА МЫ НЕ ЗАЩИТИМ СЕБЯ САМИ!
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12.04.2022 12:55 Відповісти
ПУТИН ГУБИТ ПЛАНЕТУ! УБИТЫ ЖИВОТНЫЕ В ЗООПАРКЕ ХАРЬКОВА! ГИБНУТ ЛЮДИ! ГИБНУТ ВОЕННЫЕ! ОТОМСТИМ ЗА ПАЦАНОВ! ЗАЩИТИМ ЗЕМЛЮ!
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12.04.2022 12:57 Відповісти
 
 