Інформація про хімзброю в Маріуполі перевіряється: це могли бути фосфорні боєприпаси, - Міноборони
Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", - розповіла вона.
При цьому Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.
Топ коментарі
+6 Serhii Matvieiev
показати весь коментар12.04.2022 11:09
+2 Paul Foxen
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+2 Oleksandr Ievtushenko
показати весь коментар12.04.2022 12:07
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Вероятнее всего - дымовой боеприпас (он тоже вонючий), либо раздражающее ОВ (типа хлорпикрина). Для утомления противника.
Але беручи до уваги хто така ця зелена **** маляр і усі її інші заяви - аніскільки не дивує
Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в Маріуполі знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо.
На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані. Двоє інших - під постійним наглядом лікарів.
Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки
Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей.
Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий.
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