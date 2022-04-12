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Буданов (469) Крим (14078) путін (23312) розвідка (3804) росія (63552) теракт (954) Бєлгород (488)

Путін планує серію терактів на території РФ з подальшим звинуваченням ЗСУ для нагнітання антиукраїнської істерії, - Буданов

путин,путін

Ворог планує теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгород чи одному з міст Криму", - зазначив він.

Він переконаний: провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців: "Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину "звірств українських націоналістів".

Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення", підкреслив начальник ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ готують провокації та теракти в Росії, щоб дискредитувати українців, - Центр протидії дезінформації при РНБО

"Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Бєлгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп", - додав Буданов.

На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.

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Топ коментарі
+30
Кучка адекватных там не поверит что это сделали украинцы, а ватники нас и так ненавидят, так что и тут плешивый подонок облажается
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12.04.2022 10:51
+24
а буданов - это сожитель агента фсб гогилашвили? или это кто-то другой?
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12.04.2022 10:51
+22
Двумя руками за. Повод всё равно найдёт, или без повода сделает. А так хоть кацапских выродков в ад отправит. Главное, чтобы побольше и помоложе.
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12.04.2022 10:52
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12.04.2022 10:49 Відповісти
Ботекс підтікає...
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12.04.2022 11:33 Відповісти
Нравится не нравится, ботокс растекается😁👍
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12.04.2022 12:14 Відповісти
Полагаю ищут повод для мобилизации русни, либо применения ядерного оружия
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12.04.2022 10:50 Відповісти
Предлагаю совместить и сразу е**нуть по мосве ядеркой
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12.04.2022 11:09 Відповісти
На кацапських телеграм каналах наші про це пишуть вже місяць, що ***** буде їх скоро підривать ,так що вони готові)
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12.04.2022 10:51 Відповісти
Кучка адекватных там не поверит что это сделали украинцы, а ватники нас и так ненавидят, так что и тут плешивый подонок облажается
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12.04.2022 10:51 Відповісти
Это уже смешно😁. ***** уже не знает за что хвататся, что бы продлить агонию💥. Вата уже косо смотрит не смотря на бомбежку пропаганды.

Так вата уже не поверит *****❗Это он уже проделывал. Второй раз тот же трюк против него же и сработает😁❗
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12.04.2022 10:56 Відповісти
Смешно будет, если даже инфантильную вату ***** достанет до такой степени, что те чмошники его и замочат👊💥😁
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12.04.2022 11:01 Відповісти
Кацапы полностью согласны с хлом и его действиями. Кацапы радуются убитым и изнасилованным детям, радуются пыткам над украинцами, радуются разрушенным городам. Единственная их претензия к хлу, так это почему так долго уничтожается Украина.
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12.04.2022 11:36 Відповісти
Там похоже нет даже мифической,,кучки адекватных,,. Вся страна больна нацизмом
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12.04.2022 11:11 Відповісти
Коллективное *****...
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12.04.2022 12:18 Відповісти
Буданов нездатний на корисне,це зрозуміло всі,крім ординців
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12.04.2022 11:18 Відповісти
Яка приємна новина! Може руські москву взривати почнуть?! то гарна б антіукраїнська істерія вийшла.
Шкода, що покидьку буданову вірити не можна - звичайне зебрехло.
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12.04.2022 10:51 Відповісти
а буданов - это сожитель агента фсб гогилашвили? или это кто-то другой?
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12.04.2022 10:51 Відповісти
Який живе на дачі російського агента ФСБ
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12.04.2022 11:09 Відповісти
Дуже добра новина! Вони й так нас ненавидять. Так що хай сам їх ******, нам то добра картинка.
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12.04.2022 10:51 Відповісти
Підтримую. Пропоную москотні самим скинуть ядерну бомбу на моськву та сранкт-********* для початку.
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12.04.2022 13:02 Відповісти
Що то за ***** на фото? Збльов ******* 🤮
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12.04.2022 10:52 Відповісти
Самым лучшим самотерактом (или автотерактом) будет разрушение крымского моста. Но бункефюрер считает что лучший материал для автотеракта будут его собственные холопы.
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12.04.2022 10:52 Відповісти
Та нехай хоч всіх перефігачать, нам похер. Чим більше - тим краще.
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12.04.2022 10:52 Відповісти
Двумя руками за. Повод всё равно найдёт, или без повода сделает. А так хоть кацапских выродков в ад отправит. Главное, чтобы побольше и помоложе.
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12.04.2022 10:52 Відповісти
Уже как то похер, жгите
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12.04.2022 10:52 Відповісти
Почне з Воронєжа, потім Москва, і бажано ядрьоною бомбою. А весь буде глибоко занепокоєним.
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12.04.2022 10:53 Відповісти
Мудрый орко народ Раши жрет все гимно считая это тортиком Наполеон хрен бы у Путина вышел обман если бы народ Рашки не был бы от рождения дебильным тупым рабской сущностью....они просто начинают включать инстинкты и мозг когда их вкпапывают снарядами в землю в окопах войны...
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12.04.2022 10:53 Відповісти
Рассія й з'явилась у результаті антиукраїнської істерії...
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12.04.2022 10:53 Відповісти
кремль не хай підірве-виродок-
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12.04.2022 10:54 Відповісти
Йому потрібен привід для воєнного стану і загальної мобілізації - хоб обіс рані ваньки не могли просто так відмовлятись як зараз. а ваньки слимаки - зассуть в'язниці 100%кової,краще на війну, може й пощастить
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12.04.2022 10:54 Відповісти
Мобилизация уже давно идет. Это как с короной, карантина нет, потому что у нас вакцина анало говнет, но есть самоизоляция. Просто подмена понятий, чтобы не рушить потемкинскую картину стабильности.
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12.04.2022 11:42 Відповісти
поводы? Хйлу? может он и конституцию соблюдает? сам пойдет в прокуратуру?
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12.04.2022 17:27 Відповісти
мммм, я чекаю новин з великою кількістю здохшої цивільної кацапні
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12.04.2022 10:55 Відповісти
Рязанский сахар
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12.04.2022 10:56 Відповісти
Ну и молодец, нам время и силы сэкономит😂🤣😂
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12.04.2022 10:56 Відповісти
це ні на що не вплине, там 80% хочуть нас вбивати. Просто відмінусується пару сотень рашистських істот.
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12.04.2022 10:56 Відповісти
Это повлияет на то, что позволит сказать - на нас напали, у нас военное положение и всеобщая мобилизация. Не нужно будет искать придурков по всяким сириям. Просто нагребут пару миллионов мяса на которое ВСУ потратит все свои патроны, а потом запустят тех кто реально что-то умеет, но валить их будет уже нечем.
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12.04.2022 12:01 Відповісти
********** епашь по крымскому мосту...
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12.04.2022 10:56 Відповісти
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12.04.2022 10:56 Відповісти
Добре, якщо пуйло підірве пару десятків атомних бомб на території росії. А винним виявиться лукашенко.
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12.04.2022 10:57 Відповісти
Чем більше терактів він зробить тім краще ! Нехай бояться !
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12.04.2022 10:57 Відповісти
хай себе підірве, а москалі за ним поплачуть. Всім буде вигода
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12.04.2022 10:57 Відповісти
И не удивляет! Нормальная тактика москалей.

И вообще, Т.Г. Шевченко еще 200 лет назад предупреждал:

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люди,
Роблять лихо з вами.

Не вняли, лохлы доверчивые, теперь имеете, то что имеете.
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12.04.2022 10:58 Відповісти
Що означає ,,лохли,, гей єврей міхельсон?
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12.04.2022 11:33 Відповісти
ОТ ДЛЯ ЯКОГО ЇЗДИВ ДО Х.ЙЛА КАНЦЛЕР АВСТРІЇ?!
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12.04.2022 11:04 Відповісти
Та хай вщент там все рознесе і не стримується )))
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12.04.2022 11:05 Відповісти
То Баканов на фото виліз,а тепер і Великий розвідник, який війну прогавив, а звільнення не написав. Невже їм можна вірити,хотя хай ********,мавзолей і каземати ботоксного включіть в план
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12.04.2022 11:07 Відповісти
Нащо,щось корисне робити, якщо можна піаритися,й губами чмркати?
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12.04.2022 11:16 Відповісти
Я жалела заложников Норд-Оста, плакала за детками Беслана, а теперь их не жалко. Пусть все сдохнут. Пусть хоронят своих детей, раз так любят своё *****.
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12.04.2022 11:07 Відповісти
а я й тоді їх не жаліла. я ще голодомор не забула.
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12.04.2022 11:28 Відповісти
Тротила не жалеть, щоб по взрослому было!!
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12.04.2022 11:12 Відповісти
коней на переправе не меняют... а вносящих дезориентацию и смятение? а предрекающих написанные на мокшанщине сценарии раздела Украины по корейскому сценарию?
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12.04.2022 11:12 Відповісти
А організувати теракти слабо???
Чи сбу,ПІАР крнтора ,а будяков?
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12.04.2022 11:14 Відповісти
Неплохо бы в Креиле теракт устроить. Вот москали возбудятся... 😂😂😂
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12.04.2022 11:20 Відповісти
Искренне приветствую решение российского руководства взрывать дома, дороги, предприятия в городах своей страны. С какими угодно целями. Просто желаю им делать это с огромным размахом и бесконечным количеством трупов гражданских ли, военных ли особей независимо от возраста и пола. Убивайте больше, рушьте мощнее, крушите все и вся по городам и весям от масквы да самых да акраин сахалина. Украина благословляет!
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12.04.2022 11:23 Відповісти
Ой, та нехай! І щоб побільше двохсоттих!
Цій параші все-одно вже ніхто не повірить. Ну, хіба що - місцеві бомжі, які виживуть після тих терактів.
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12.04.2022 11:24 Відповісти
Може Кремль підірве
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12.04.2022 11:25 Відповісти
... нехай підриває та побільше, досвід в нього є, так що до 9мая чекаємо салютов по всіх городах кацапії, кацапораби будуть в захваті.
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12.04.2022 11:26 Відповісти
Це інформація від гогішвілі, чи від самого валуєва? Чомусь у мене вже давно немає довіри до пана Буданова, якщо він не зміг розібратися з оточенням по будинку де жив, то що він може нам говорити, що твориться за поребріком?
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12.04.2022 11:26 Відповісти
А Буданов ссикуном був, ссикуном і залишився.
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12.04.2022 11:29 Відповісти
о, вилізло. де ти було перші три тижні? сцялося? а тепер попіаритись прийшло? цій розвідінформації вже 45 днів.
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12.04.2022 11:30 Відповісти
Не повірять москалі, поки над москвою не побачать ядерний гриб. Давай, х*йло, працюй!
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12.04.2022 11:32 Відповісти
чим більше дохлих кацапів, тим краще! вперед, пиня! їбани ядеркою Воронеж
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12.04.2022 11:33 Відповісти
Вони сьогодні ще в сім годин вже почали, а Буданов тільки про якісь їх плани ще меле.
https://twitter.com/girkingirkin/status/1513739319286116353
https://liveuamap.com/ru/2022/12-april-railway-destroyed-in-shebekyno-district-of-belgorod
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12.04.2022 11:33 Відповісти
І вже з самого ранку по всій Україні пуйло валить ракетами, прпикрившись терактом Шебекіно
https://liveuamap.com/
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12.04.2022 11:41 Відповісти
ну, і шо за істерія у "главного разведчика", хай хоть всіх там нах покуярять, чи може кацапів жалко чи може ще хуже станєт, пох, чим більше сдохне тим краще...
Подивись , ***** , шо вони з Україною зробили..
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12.04.2022 11:34 Відповісти
А что: градус анти-украинства на расее можно поднять еще выше??? О_О

А так -- хай взрывает кацапов, им же всё равно.
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12.04.2022 11:36 Відповісти
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12.04.2022 11:37 Відповісти
у москалей уже и так к нам ненависти аж через край. так шо особо ситуацию не изменит
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12.04.2022 11:38 Відповісти
При всей их "ненависти аж через край", они не рвутся сотнями тысяч в добровольцы. И заставить их нельзя - нет мобилизации. Для мобилизации нужен повод - война. Причем война должна быть не захватническая, а оборонительная. А как объявить оборонительную войну? - нужно сказать "на нас напали". А как показать что "на нас напали"? - кроме гексогена в подвалах домов, нужны еще и реальные снаряды и бомбы. Кто-то сомневается в наличии организаторов всего этого?
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12.04.2022 12:53 Відповісти
как по мне - от этого эффекта будет мало. русня и так нас ненавидит и желает смерти всем нам поголовно. так шо эта провокация для мотивация фашистких солдат как по мне не будет иметь желаемого результата
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12.04.2022 13:14 Відповісти
Только вот она орёт с дивана
А идти воевать сцикотно им, модно и здохнуть или калекой стать

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12.04.2022 13:34 Відповісти
Миша, ни кто там особо возбуждать ничего и не хочет. Просто нужно чтобы было легитимное, в соответствии с действующим законом, основание - военное положение и всеобщая мобилизация - чтобы насильно принудить мясо идти подыхать, так как добровольно оно в бой не рвется, не смотря на свою диванную ненависть.
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12.04.2022 15:06 Відповісти
зачем повод? вот с Крымом какой повод был? или с сегодняшним нападением? также и тут - Хйло подпишет "тайный указ" или не тайный, и все поедут на "сборы". на сборах дадут оружие и скажут стрелять туда или копайте могилы, вы в Украине.
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12.04.2022 17:32 Відповісти
БЛІН, ХОТІВ ЩОСЬ ВУМНЕ НАПИСАТИ, АЛЕ НАРІД ВЖЕ ВСЕ ПОНАПИСУВАВ...
ПРИЄДНУЮСЬ...
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12.04.2022 11:39 Відповісти
Да пускай взрывают. Кацапы должны сдыхать. Это расплата за собственную никчемность и тупость. И чем массовее быдло будет подыхать- тем лучше. Антиукраинская истерия? Да куда уж больше истерить?
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12.04.2022 11:41 Відповісти
Изложенная информация вполне соответствует анекдоту -

Приходит женщина в аптеку и дает рецепт.

Провизор читает рецепт, а потом спрашивает:

- Извините, как Ваша фамилия?

Та отвечает -

- Пук...

- Как?

- Нет, не Как, а Пук...
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12.04.2022 11:42 Відповісти
Ты бы, шавка гундосого, лучше бы рассказал почему Чонгар накануне втордения рашичтов разминировали
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12.04.2022 11:46 Відповісти
Я собі уявив реакцію на теракт у них по телевізору «фашісти бандеровци атоковалі мацкву біолагічєскіємь арружжіємь, вірус разпрастранілся повсюду , гусі бамбять гавном кріємль. Ох уж еці бандєровці , дрєвніє укрі. Расеія пабєдзіт ми пабєдзім»
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12.04.2022 11:47 Відповісти
Путин больной а он думает что он бонапар
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12.04.2022 12:01 Відповісти
Та пофіг, нехай ***** свою біомасу знищує. Чим більше тим краще
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12.04.2022 12:06 Відповісти
для нагнетания обстановки ***** надо поистрелить бульбафюрера, а самому сделать харакири
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12.04.2022 12:07 Відповісти
Не важливо ким і де у параші будуть влаштовані теракти - це завжди буде гарною новиною для кожного справжнього українця. І чим більше здохне кацапських орків, бабіщ та опаришів - тим краще буде усім нам.
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12.04.2022 12:11 Відповісти
Провокатор есть провокатор! А еще у него есть свой поп Гапон - кагебист Кирилл...
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12.04.2022 12:17 Відповісти
Дуже добре, що наша розвідка попереджає міжнародну спільноту про можливі теракти, які будуть робити владні терористи проти своїх же одічалих. Кожний вибух, кожна ракета підірвана на раськє повинна свідчити про те, що орки самознищуються, а не ми їх вбиваємо.
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12.04.2022 12:22 Відповісти
Та похер нехай собі робить теракти в расісі, мені насрать
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12.04.2022 12:31 Відповісти
здесь с доументами и пруфами:
https://comments.ua/blog/fsb-gotovit-na-rossii-seriyu-pokazatelnyh-terroristicheskih-atak-ot-imeni-ukrainskih-dobrobatov-1828.html?fbclid=IwAR3UHAVoLbqnXe9kNISbYj8NLkVN5dtaHmO6YEd05N8hzbobr-pqKnQgEt8
видео зачётное )))) лебилы стараются: https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&v=1599527020420045

Думаю, "сахар" уже развозят по белгородским многоэтажкам, хватит всем ))
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12.04.2022 13:10 Відповісти
Путин с Патрушевым уже спалился на "рязанском сахаре".
Так что ничего не выйдет.
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12.04.2022 13:44 Відповісти
Буданов, буданов, буданов... Это тот новоявленный генерал-майор, живущий с гогиашвили и просравший месяц войны?
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12.04.2022 14:04 Відповісти
Буданов так заявляет, как будто это что-то плохое.
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12.04.2022 15:29 Відповісти
в конце 90х взорвали дома в москве с жильцами.***** тогда главой фсб был.
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12.04.2022 18:45 Відповісти
 
 