Путін планує серію терактів на території РФ з подальшим звинуваченням ЗСУ для нагнітання антиукраїнської істерії, - Буданов
Ворог планує теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.
"Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгород чи одному з міст Криму", - зазначив він.
Він переконаний: провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців: "Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину "звірств українських націоналістів".
Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення", підкреслив начальник ГУР.
"Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Бєлгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп", - додав Буданов.
На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.
Будь ласка, зачекайте...
Так вата уже не поверит *****❗Это он уже проделывал. Второй раз тот же трюк против него же и сработает😁❗
Шкода, що покидьку буданову вірити не можна - звичайне зебрехло.
И вообще, Т.Г. Шевченко еще 200 лет назад предупреждал:
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люди,
Роблять лихо з вами.
Не вняли, лохлы доверчивые, теперь имеете, то что имеете.
Чи сбу,ПІАР крнтора ,а будяков?
Цій параші все-одно вже ніхто не повірить. Ну, хіба що - місцеві бомжі, які виживуть після тих терактів.
https://twitter.com/girkingirkin/status/1513739319286116353
https://liveuamap.com/ru/2022/12-april-railway-destroyed-in-shebekyno-district-of-belgorod
https://liveuamap.com/
Подивись , ***** , шо вони з Україною зробили..
А так -- хай взрывает кацапов, им же всё равно.
А идти воевать сцикотно им, модно и здохнуть или калекой стать
ПРИЄДНУЮСЬ...
Приходит женщина в аптеку и дает рецепт.
Провизор читает рецепт, а потом спрашивает:
- Извините, как Ваша фамилия?
Та отвечает -
- Пук...
- Как?
- Нет, не Как, а Пук...
https://comments.ua/blog/fsb-gotovit-na-rossii-seriyu-pokazatelnyh-terroristicheskih-atak-ot-imeni-ukrainskih-dobrobatov-1828.html?fbclid=IwAR3UHAVoLbqnXe9kNISbYj8NLkVN5dtaHmO6YEd05N8hzbobr-pqKnQgEt8
видео зачётное )))) лебилы стараются: https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&v=1599527020420045
Думаю, "сахар" уже развозят по белгородским многоэтажкам, хватит всем ))
Так что ничего не выйдет.