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Російські окупанти в Запорізькій області примусово відправляють чоловіків до військкоматів і "народної міліції", - ОВА

рф

Російські окупанти у Запорізькій області вишукують чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів, а з українських поліцейських через залякування та тиск на їхні родини окупанти створюють загони так званої "народної міліції".

У Запорізькій області точаться запеклі бої, але українські воїни утримують позицій, а на деяких напрямках відтісняють ворога, тож ситуація залишається контрольованою, розповіли в ОВА щодо ситуації в регіоні станом на 8 ранку 12 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти розміщують живу силу і техніку у житловій забудові та центральних районах захоплених міст і сіл Запорізької та Херсонської областей. Помічено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів окупованого Запорізького краю. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів та телеграм-пабліків із викривленою інформацією щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої "спеціальної воєнної операції" російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема російських пенсій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на городі поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

На тимчасово зайнятих росіянами територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Окрім того, окупанти проводять рейди комунальними закладами для виявлення чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів. З числа українських поліцейських, через залякування та тиск на їхніх близьких та родини, окупанти створюють загони так званої "народної міліції".

У Мелітопольському районі, за словами місцевих жителів, окупанти проводять обшуки у помешканнях людей - шукають зброю, документи, запаси харчів, а також намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.

Складною є ситуація в Енергодарі. Окупаційна влада міста, що створена зі зрадників та російських окупантів, використовує ті самі методи тиску та репресій по відношенню до мирного населення, що вже використовували на території Донбасу у 2014-2015 роках. Відтак, окупанти намагаються повністю ізолювати Енергодар, ввести в ньому свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальних дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборони. Крім того, у своїх брехливих пабліках розповсюджують неправдиву інформацію про те, що ЗСУ розбиті російськими військами. У цей самий час окупанти намагаються "окопатися" та закріпитися на околицях Енергодару.

У Гуляйполі тимчасово немає зв'язку через несправність генератора, що забезпечував роботу мобільної мережі. За словами міського голови Сергія Ярмака, зараз тривають ремонтні роботи", - розповіли в ОВА.

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Топ коментарі
+13
Если человек ненавидит рашистов, то получив в руки боевое оружие он обратит его против них.
Если же нет, ну значит такой он гражданин.
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12.04.2022 11:18
+11
Мусарки всегда были подажные ни родины ни чести,
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12.04.2022 10:58
+8
Це геноцид проти народу:- винищеня усілякими спосоами
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12.04.2022 11:06
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Відчувають кінець свій кацапи...
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12.04.2022 10:52 Відповісти
Будують ХерЗаНР.
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12.04.2022 10:53 Відповісти
ХЕРЗНА-ШО
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12.04.2022 11:29 Відповісти
Щось типу того
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12.04.2022 11:31 Відповісти
напевно і зброю дають
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12.04.2022 10:55 Відповісти
Нехай здаються в полон.
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12.04.2022 10:58 Відповісти
Це не завжди можливо. Посадять в окопи під нашу арту, на кулемети позаду - своїх орків...
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12.04.2022 11:34 Відповісти
Мусарки всегда были подажные ни родины ни чести,
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12.04.2022 10:58 Відповісти
********** вылазь с бункера на белага каня и уря в бой, нехрен лохотрон устраивать.
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12.04.2022 11:00 Відповісти
Це геноцид проти народу:- винищеня усілякими спосоами
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12.04.2022 11:06 Відповісти
досить скиглити, це наша війна з руснею, світу чхати, а притомні українці все розуміють
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12.04.2022 11:13 Відповісти
А євреї скиглять стосовно Холокосту?
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12.04.2022 11:19 Відповісти
Хватит стонать, вечно загиноцидленый.
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12.04.2022 13:02 Відповісти
Так само незаконним був призов українців у так звану радянсько-червону, а по суті російську армію.
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12.04.2022 11:18 Відповісти
Если человек ненавидит рашистов, то получив в руки боевое оружие он обратит его против них.
Если же нет, ну значит такой он гражданин.
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12.04.2022 11:18 Відповісти
Легко сказати. але коли навколо тебе купа окупантів. то можливостей мало. Навряд чи вони роблять цілі підрозділи. Скоріше розпорошують по своїм щоб не можна було домовитись. АЛЕ можливості потрібно шукати!
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12.04.2022 11:44 Відповісти
это даже не "черная" пехота, это реальное пушечное мясо и живой щит для орков.
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12.04.2022 11:21 Відповісти
Так само, як у Другу Світову...
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12.04.2022 11:27 Відповісти
Всех нелояльных быстро расстреляли, манкуртов вооружили, чтобы держали в страхе местное население и вуаля. За месяц из украинского места можно лепить абсолютно любое образование. Кацапам легче в этой войне.
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12.04.2022 11:31 Відповісти
Хвантазии апосраный мардвы.
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12.04.2022 11:44 Відповісти
Цікаво, чому вже тртвалий час немає жодних спроб контрнаступу в Запорізькій області? Це орки так міцно там "засіли" чи "зелені" вже все вирішили по цьому регіону?
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12.04.2022 11:42 Відповісти
Багато причин. Затишшя перед наступом. немає прикриття ппо. Перевага по реактивній артилерії.
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12.04.2022 11:45 Відповісти
Были попытки, но локальные по контрнаступлению. Проблема что у нас от Запорожья почти до побережья Азовского моря ровная степь. Обширные пространства и деревьев/рельефа почти нет. Тут необходимо не только значительное количество войск, но и много тяжелого вооружения + желательно еще и поддержка авиации. То есть без переброски войск с северного направления реально не обойтись. Максимум, на что хватает наших сил под Запорожьем и далее - это держать оборону. Более того, отдельные подразделения (не буду называть тут) перебрасывают сейчас от нас в зону ООС, поэтому атакующий потенциал станет еще меньше. Люди в принципе есть, но нет именно тяжелого вооружения. Без него это будет отправка как пушечное мясо.
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12.04.2022 11:53 Відповісти
Это как? По степям идти колоннами, а потом цепью?
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12.04.2022 13:04 Відповісти
Та от... тому й питання - як взагалі звільняти ці території?
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12.04.2022 14:41 Відповісти
большинство мужских особей хотело тихонько пересидеть по принципу само рассосётся а нет ситуация слаживается так что либо берешь ружо и идешь мочить рашистскую мразь либо подносишь свой зад под путаноидов и делаешь выражение морды лица переполненного радости и в итоге пустят на убой
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12.04.2022 12:40 Відповісти
если посмотреть по времени когда захватили юг запорожской области -то вряд ли было даже время куда то быстро уехать,особенно у кого семьи-слишком быстрое наступление.
Я вопрос ватности пока не поднимаю,хотя безусловно он есть.
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12.04.2022 14:45 Відповісти
А чого так бистро захопили наш південь?
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19.04.2022 22:24 Відповісти
Чомусь є така впевненість,що наших мусорів окупантам довго вмовляти не прийшлось...
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12.04.2022 13:51 Відповісти
Досиділись на яйцях, "едісони" хрінові.
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12.04.2022 14:08 Відповісти
Ще в січні писав де тільки міг, що потрібно негайно озброїти населення прикордонних областей. Не тільки зебіли, а всі, ну майже всі, називали це бажанням розплодити бандетизм і анархію і обзивали ідіотом. Дуже хочеться зустріти хоч одного з тих "пацифістів" і плюнути в дурнувату фізіономію.
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12.04.2022 15:55 Відповісти
 
 