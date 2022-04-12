Російські окупанти в Запорізькій області примусово відправляють чоловіків до військкоматів і "народної міліції", - ОВА
Російські окупанти у Запорізькій області вишукують чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів, а з українських поліцейських через залякування та тиск на їхні родини окупанти створюють загони так званої "народної міліції".
У Запорізькій області точаться запеклі бої, але українські воїни утримують позицій, а на деяких напрямках відтісняють ворога, тож ситуація залишається контрольованою, розповіли в ОВА щодо ситуації в регіоні станом на 8 ранку 12 квітня, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти розміщують живу силу і техніку у житловій забудові та центральних районах захоплених міст і сіл Запорізької та Херсонської областей. Помічено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.
Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів окупованого Запорізького краю. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів та телеграм-пабліків із викривленою інформацією щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої "спеціальної воєнної операції" російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема російських пенсій.
На тимчасово зайнятих росіянами територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Окрім того, окупанти проводять рейди комунальними закладами для виявлення чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів. З числа українських поліцейських, через залякування та тиск на їхніх близьких та родини, окупанти створюють загони так званої "народної міліції".
У Мелітопольському районі, за словами місцевих жителів, окупанти проводять обшуки у помешканнях людей - шукають зброю, документи, запаси харчів, а також намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.
Складною є ситуація в Енергодарі. Окупаційна влада міста, що створена зі зрадників та російських окупантів, використовує ті самі методи тиску та репресій по відношенню до мирного населення, що вже використовували на території Донбасу у 2014-2015 роках. Відтак, окупанти намагаються повністю ізолювати Енергодар, ввести в ньому свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальних дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборони. Крім того, у своїх брехливих пабліках розповсюджують неправдиву інформацію про те, що ЗСУ розбиті російськими військами. У цей самий час окупанти намагаються "окопатися" та закріпитися на околицях Енергодару.
У Гуляйполі тимчасово немає зв'язку через несправність генератора, що забезпечував роботу мобільної мережі. За словами міського голови Сергія Ярмака, зараз тривають ремонтні роботи", - розповіли в ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Если же нет, ну значит такой он гражданин.
Я вопрос ватности пока не поднимаю,хотя безусловно он есть.