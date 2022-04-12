ООН зафіксувала 1842 смерті цивільних українців від початку повномасштабного вторгнення РФ

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1842 випадки загибелі та 2493 випадки поранень цивільного населення України, загалом 4335 жертв російського повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному повідомленні УВКПЛ, яке фіксує жертви від початку розв’язаної РФ війни, опублікованому 11 квітня.

Зокрема, серед убитих - 474 чоловіки, 301 жінка, 28 дівчаток та 50 хлопчиків, а також 70 дітей та 919 дорослих, стать яких поки що невідома.

Поранені 287 чоловіків, 216 жінок, 49 дівчаток та 50 хлопчиків, а також 134 дитини та 1757 дорослих, стать яких поки що невідома.

Зауважується, що більшість смертей та поранень зумовлені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та повітряними ударами.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.

За даними Офісу Генерального прокурора, станом на ранок 12 квітня внаслідок повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україні постраждали понад 530 дітей, зокрема 186 дітей загинули та більш ніж 344 дитини зазнали поранень.

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