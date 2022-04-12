Південь та Схід – проміжні цілі перед повторною спробою РФ захопити всю Україну, - Міноборони
Південні та східні області для ворога – стратегічні цілі перед тим, як поцілитися на всю країну.
Про це в ефірі загальнонаціонального каналу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи військову ситуацію на півдні України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Південь також сьогодні, власне як і Схід, концентрує на собі великі зусилля ворога завоювати цю територію. Це ті цілі проміжні, які ставить перед собою ворог перед тим, як поцілитися на всю Україну вдруге. Бо вперше вони це робили в 2014 році. Тому Південь представляє для ворога, як і Схід, стратегічний інтерес, це зрозуміло. І на сьогодні дійсно це дуже складна ситуація, тут нема чого приховувати", - зазначила Маляр.
Відповідаючи на питання, як довго триватиме процес розмінування звільнених територій, заступниця міністра зазначила, що це дуже тривалий процес.
"Розмінування це дуже тривалий процес, це треба розуміти. І дуже важливо, щоб місцеві жителі, чиї території звільнені, набрались терпіння і дочекалися кінця цього розмінування", - наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Може випадково, але за тиждень до вторгнення сбу розпочало навчання на півдні Херсонської. ******** навчання вийшли...
2. По півночі також питання - чому не були заміновані та вчасно підірвані мости через річки Сейм, Терерів...
Поки що не бачу жодних дій влади по розслідуванню цих злочинів.
Очевидно, не при цій владі ми дізнаємось правду...
Ситуація не дуже.
Так, що там не дуже на півдні? А троляко?
Якщо хтось думає, що рашисти вдовольняться півднем та сходом то це брехня,вони прийдуть в кожне місто та селище, що б вбивати грабувати та гвалтувати.
Ніякі домовленості у Туреччині чи десь ще їх не спинять.Тільки ЗСУ-наші мужні, героїчні бійці можуть принести нам мир.
Заполонила весь ефір гопота,так і нагнітають......