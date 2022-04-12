Навіть після звірств військ РФ у Бучі деякі країни ЄС не можуть визначитися із обмеженням на купівлю російських енергоносіїв, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкритикував європейських лідерів, які досі не ввели ембарго на енергоносії з Росії. Він наголосив, що навіть звірства в Бучі не змусили ЄС піти на цей крок.

Про це Зеленський зазначив під час звернення до парламенту Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Євросоюз обговорює вже шостий пакет санкцій проти Росії за війну і досі не відомо, чи опиниться під санкціями нафта. Навіть після побачених масових вбивств в Бучі та інших містах деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитись, коли ж вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв. Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, але й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати через свої податки, через свої акцизи воєнну машину РФ", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-який санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою, - Зеленський