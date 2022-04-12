Навіть після звірств військ РФ у Бучі деякі країни ЄС не можуть визначитися із обмеженням на купівлю російських енергоносіїв, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розкритикував європейських лідерів, які досі не ввели ембарго на енергоносії з Росії. Він наголосив, що навіть звірства в Бучі не змусили ЄС піти на цей крок.
Про це Зеленський зазначив під час звернення до парламенту Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Євросоюз обговорює вже шостий пакет санкцій проти Росії за війну і досі не відомо, чи опиниться під санкціями нафта. Навіть після побачених масових вбивств в Бучі та інших містах деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитись, коли ж вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв. Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, але й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати через свої податки, через свої акцизи воєнну машину РФ", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Просто так і не відмовишся. Хто буде годувати ті країни, якщо економіка стане.
Вони відмовляться, але не одразу.
В бені заберете ? Напевно ні.
Домагатися санкцій від інших країн - це велике дипломатичне мистецтво, а тупий клоун напевно думає, що для цього достатньо влаштувати шоу у парламентах світу...
А то "деякі країни ЄС не можуть.."
Война проявила всё. И ООН, и G7, и Большую двадцатку. Правда, сейчас многие из-за страха смерти поменяли мнение о фашистской раше. И то хорошо.