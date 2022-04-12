Необхідні конкретні терміни щодо відмови кожної із країн ЄС від російських енергоносіїв, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився за визначення конкретних термінів для кожної країни Євросоюзу, за які вона має або відмовитись, або обмежити використання російських енергоресурсів.

Про це Зеленський сказав у вівторок, виступаючи через відеозв'язок у парламенті Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мають бути, нарешті, визначені конкретні терміни для кожної держави Євросоюзу, щоб реально відмовитися або хоча б суттєво обмежити споживання російського газу, нафти", - сказав він.

"Лише так російське керівництво прийде до думки, що реальний мир шукати треба, що війна – катастрофа, насамперед, для них", - заявив президент України.

За його словами, "реакція Європи на агресію Росії має бути сильною, не можна чекати на розробку шостого, сьомого, десятого пакета санкцій проти Росії, щоб прийняти справді потужні рішення". "До шостого пакета треба обов'язково внести нафту, обов'язково санкціонувати російські банки, але всі", - заявив Зеленський.

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