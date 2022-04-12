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Необхідні конкретні терміни щодо відмови кожної із країн ЄС від російських енергоносіїв, - Зеленський

санкции

Президент України Володимир Зеленський висловився за визначення конкретних термінів для кожної країни Євросоюзу, за які вона має або відмовитись, або обмежити використання російських енергоресурсів.

Про це Зеленський сказав у вівторок, виступаючи через відеозв'язок у парламенті Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мають бути, нарешті, визначені конкретні терміни для кожної держави Євросоюзу, щоб реально відмовитися або хоча б суттєво обмежити споживання російського газу, нафти", - сказав він. 

"Лише так російське керівництво прийде до думки, що реальний мир шукати треба, що війна – катастрофа, насамперед, для них", - заявив президент України.

За його словами, "реакція Європи на агресію Росії має бути сильною, не можна чекати на розробку шостого, сьомого, десятого пакета санкцій проти Росії, щоб прийняти справді потужні рішення". "До шостого пакета треба обов'язково внести нафту, обов'язково санкціонувати російські банки, але всі", - заявив Зеленський.

Читайте: Навіть після звірств військ РФ у Бучі деякі країни ЄС не можуть визначитися із обмеженням на купівлю російських енергоносіїв, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+8
*********** жд мост в Белгородской обл
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12.04.2022 12:21
+8
И еще
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12.04.2022 12:22
+8
а что там со скотами ой то есть со сватами или это не то а другое
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12.04.2022 12:22
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*********** жд мост в Белгородской обл
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12.04.2022 12:21 Відповісти
И еще
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12.04.2022 12:22 Відповісти
А хто це зробив?
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12.04.2022 12:24 Відповісти
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12.04.2022 12:25 Відповісти
Мости втомилися... й самі розвалилися
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12.04.2022 12:28 Відповісти
Мосту сделали "отрицательный ремонт"
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12.04.2022 13:00 Відповісти
Они бы только за, но как они будут строить дороги?
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12.04.2022 12:21 Відповісти
а что там со скотами ой то есть со сватами или это не то а другое
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12.04.2022 12:22 Відповісти
У нього зараз зоряний час. Хапає зірки з неба.
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12.04.2022 12:26 Відповісти
" що війна - катастрофа, насамперед, для них"

Кожна смерь українця (воїна, цивільної людини) - це катастрофа.
Смерть рашистських нелюдів для нас - це не катастрофа, а для них, кацапів, втрата життя ніколи катастрофою не вважались. "они еще нарожают" (с)
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12.04.2022 12:26 Відповісти
А як на рахунок прокачки в ЄС російських енергоносіїв через Україну ? Україна воює з Кацапстаном, чи торгує ?
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12.04.2022 12:27 Відповісти
та то таке...другое...
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12.04.2022 12:29 Відповісти
А откажись сам идиот сейчас от газа и нефтепродуктов, если тебе войны мало, избиратели тебя оценят, когда экономика станет, обогревать будет не чем, продукты и жратву не из чего и не на чем будет готовить .
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12.04.2022 12:30 Відповісти
Для справедливості там ще наші "майбутні гаранти" Індія і Китай. Нехіло так затарюються "по акції"(через дисконт 35$)
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12.04.2022 12:52 Відповісти
зато рузькому альфа -банку можна працювати в Україні, рузьким сєпарам татарову і єрмаку тоже можна, да картавий?
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12.04.2022 12:55 Відповісти
Алфа-банк не просто працює в Україні, він влаштовує диверсії в фінансовому секторі. Особливо "не везе" українськім фірмам, які перераховують кошти для ЗСУ - їм одразу блокують рахунки, у тому числі робітникам.
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12.04.2022 13:36 Відповісти
Там же де і завод у раші)))ой це теж не те
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12.04.2022 12:55 Відповісти
А ти відмовився від ,,сватів'' на раша тв, а ні це зовсім інше .. бубочка почни з себе вистачить пиз…и ….
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12.04.2022 13:02 Відповісти
ти бач, яке рішуче. вимагає там щось. на себе подивись!
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12.04.2022 14:07 Відповісти
Италия полностью отказалась от пидарокацапского газа, газ в Италию будет поставлять Алжир:
https://www.reuters.com/business/energy/italys-draghi-set-sign-deal-algeria-ease-russia-gas-fix-sources-2022-04-09/?taid=6251c9b12c26f70001941473&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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12.04.2022 14:25 Відповісти
Бачиш Вова і тобі пройшлося їздити домовлятися, як Порох, а не з шаурмою ходити либитися.
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12.04.2022 14:37 Відповісти
Зеленский уже задрал своим скавчанням и наездами. Все ему должны и все его обижают. С себя начать не пробовал. Например, вычистить ОПу от ФСБшной кодлы?
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12.04.2022 21:09 Відповісти
вірно.
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13.04.2022 01:32 Відповісти
 
 