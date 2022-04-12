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Росіяни в Бучі систематично ґвалтували 25 жінок віком від 14 до 24 років, дев'ять з них вагітні, - Денісова

денісова

Омбудсменка Людмила Денісова розповіла про масові випадки зґвалтування під час окупації російськими військами Бучі під Києвом.

У коментарі ВВС Денісова повідомила про 25 жінок від 14 до 24 років, яких росіяни систематично ґвалтували у підвалі. Дев'ять із них зараз вагітні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років були систематично зґвалтовані під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі. Дев'ять із них вагітні. Російські солдати сказали їм, що вони будуть ґвалтувати їх настільки, що вони не захочуть сексуальних контактів ні з одним чоловіком, щоб завадити їм мати українських дітей", – сказала Денісова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти на Київщині натовпом ґвалтували дітей на очах у батьків, 14-річна дівчинка завагітніла, - Денісова

Омбудсменка розповіла про дзвінок 25-річної жінки, яка повідомила, що її 16-річну сестру зґвалтували на вулиці прямо на її очах.

"Вона сказала, що вони кричали: "Це станеться з кожною нацистською повією", коли ґвалтували її сестру" – сказала Денісова.

Омбудсменка зазначила, що наразі неможливо встановити кількість таких випадків, бо не всі жертви готові розповісти, що з ними сталося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю зґвалтували рашисти на Херсонщині, - Вілкул

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Топ коментарі
+25
кастрировать руZZкую сволоту
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12.04.2022 12:55
+20
Ніяких мирних угод, тільки їхня капітуляція.
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12.04.2022 12:53
+20
Полонених повертати без статевих органів, казати що "их там не было"...
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12.04.2022 12:58
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ну що з ними робити далі - то справа інша. По-перше - міжнародний суд військових злочинців. По-друге - страшне покарання тут на землі... Але спершу відрізати сухожилля - щоб вони відчули себе безпорадними, немічними , беззахисними і приреченими.
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12.04.2022 13:07 Відповісти
І що ти в зв'язку з цим зробила?
Не що сказала, а що зробила?
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12.04.2022 12:51 Відповісти
А що тут можна зробити крім того, що готуються матеріали до міжнародних судів... Людям допомагають, а орків пі#дять. Ще щось?
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12.04.2022 12:54 Відповісти
думаєш, сестру згвалтованої прямо на вулиці 16-річної дівчини твоя відповідь влаштує і заспокоїть?
А якби мова йшла, не дай боже, про твою доньку чи сестру, то ця відповідь, мовляв, все робиться, що ще, влаштувала би тебе?
Навіщо потрібен омбудсмен, який лише ляпає язиком?
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12.04.2022 13:01 Відповісти
Якщо тут хтось ляпає язиком, то це ви, серед інших. Денисова виконує свою роботу.
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12.04.2022 13:05 Відповісти
а не піщли б ви нахєр, вибачте за мій французький?
Я вважаю, що вона хєрово виконує свою роботу, це моє право.
Вважаєте інакше? Напишіть про це, а не про мою думку.
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12.04.2022 13:10 Відповісти
Ваша думка полягає, в тому, що Денісова не захистила згвалтованих? Чи в тому, що омбудсмен не помстилася гвалтівникам? Принаймні, я вашої думки тут не бачу, самі лише претензії.
Та і фрагцузька у вас не дуже. Alors vous feriez mieux d'aller vous faire foutre.
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12.04.2022 20:33 Відповісти
Моя думка полягає в тому, що державний уповноважений з прав людини, що просто перераховує кількість зґвалтованих, з подробицями, не говорячи ні слова про те, що зроблено державою в зв'язку з захистом прав цих людей, та ще й жінка, варта презирства.
А з фоанцузькою у мене Ок, ви ж зрозуміли зазначений курс
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12.04.2022 21:43 Відповісти
Проте ви дещо не зрозуміли. Ну тобто, самої вашої думки у вашому дописі так і не з'явилося. Лише презирство. Ну хто на що здатний.
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12.04.2022 21:56 Відповісти
Не хочу повторюватись.
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12.04.2022 22:37 Відповісти
Вона робить те, що допоможе знайти винних і допомогти тим, хто цього потребує. Якщо знаєш, що ще можно зробити мабуть варто поділитись з нею думками з цього приводу.
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12.04.2022 13:11 Відповісти
Ніяких мирних угод, тільки їхня капітуляція.
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12.04.2022 12:53 Відповісти
кастрировать руZZкую сволоту
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12.04.2022 12:55 Відповісти
Відрізати хєр по шию...
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12.04.2022 13:06 Відповісти
Осика. Кілок. Всім кацапурам. Без виключення. Якщо гуманніше - то зашморг. ( Нагадую, що розстріл, то є почесна смерть).
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12.04.2022 12:56 Відповісти
Жорстокість у росіян в крові. Вони в своїх бараках з маленького навчені такій поведінці.
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12.04.2022 12:57 Відповісти
згадайте навіть *****, хіляк і огризок, згадував про жорстокість пітерських підворотєн...
воно ущербне і закомплесоване з дитинства...і його баранам є з кого брати приклад по жорстокості
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12.04.2022 13:17 Відповісти
Полонених повертати без статевих органів, казати що "их там не было"...
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12.04.2022 12:58 Відповісти
Навпаки. Ахмєти та Равшани знищать кацапський генофонд, а потім будуть ізольовані в своїх аулах.
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12.04.2022 12:58 Відповісти
корінний "глубинний" народ насправді набагато жорстокіший ніж чеченці та усі підкорені народи.
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12.04.2022 13:04 Відповісти
Але це не заважає "глубінному народу" інтенсивно скакати на пляшках,як тільки на горизонті з'являються дагестанці,чеченці та інші монобровці.
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12.04.2022 13:34 Відповісти
Об этом должен узнать весь мир. Об этом надо кричать и кричать в каждой стране со всеми подробностями. Чтобы вызвать отвращение к россии во всем мире.
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12.04.2022 13:02 Відповісти
І їм шось за це буде? Скільки років тягнется справа з MH17? І що????????
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12.04.2022 13:05 Відповісти
А ви пропонуєте мовчати?
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12.04.2022 13:23 Відповісти
просто не нужно давать не выполнимых обещаний - сделайте сначала а потом докладывайте
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12.04.2022 17:11 Відповісти
Денісова, трішки заспокойся.
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12.04.2022 13:11 Відповісти
Рашисты- убогие импотенты. Им даже свои бабы не дают.
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12.04.2022 13:13 Відповісти
я вибачаюсь... і цим жертвам збирабться зберігати вагітність???? на невеликих строках перериваня можливо ... тим паче по такій...кримінальній причині...
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12.04.2022 13:15 Відповісти
Це кожна жінка має власним розсудом вирішувати...
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12.04.2022 13:19 Відповісти
це навіть не обговорюється! тільки кожна і сама ! і ніхто не має дорікнути якщо забажає оставити...
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12.04.2022 13:25 Відповісти
Та від цих демонів і ублюдків народжувати і все життя, можливо, каятись, що не зробила...
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12.04.2022 14:33 Відповісти
і я ж про це...
і знову ж таки - спадковість і гени ... і хвороби, які могли передатися статевим шляхом...
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12.04.2022 14:45 Відповісти
рожать от этих ублюдков я не знаю как можна на это решиться
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12.04.2022 17:12 Відповісти
почему я и удивился... что именно не были беременны а еще беременны...
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12.04.2022 17:55 Відповісти
Психічна травма від насилля на все життя. Дія виношувати дитину або переривання вагітності. У першому випадку дитина це нагадування жахливих подій, мабуть їх віддають у дитячий будинок. У другому випадку це жахливі побічні наслідки і неможливість мати своїх дітей. Ще є ВІЛ/СНІД і інше не менш жахливе. У дівчат забрали життя.
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12.04.2022 13:20 Відповісти
А ещё надо для тех, кто считает никчемным слушать стариков, читать историю если нет живых предков , для этих вот всезнаек, кричать о своевременной эвакуации, о том, что кацап это не человек, а Сатана, устраивающий войны и казни мирного населения каждые 20-30 лет. Многие имеют ложный нарратив о расеющьке, так как по случайности не попали в каток массовых имперских убийств, а у многих других предки были в пуху и паразитировали на горе наших селян, а при слове " голодомор" ещё и сыпали соль на раны пострадавших. Отсюда и маниакальное желание не бросать нажитое в надежде "пересидеть вне политике" и от этой глупости не оторвать никакими уговорами.
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12.04.2022 13:22 Відповісти
Насилие над женщинами и детьми, расстрел мирных з завязанными за спиной руками, насмешки и издевательства над украинским народом это все относится к психологическому давлению на целый народ чтобы сломить дух сопротивления.
Ответом Украины и украинцев должно быть лютое желание уничтожить россию, русских и всего что связанно с русскими. Адекватным ответом будет закон о восстановлении Киевской Руси, международное непризнание русских как нации и на международных картах должна появится Московия вместо рашки и московиты вместо русских. Это будет самое худшее наказание для паскуд.
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12.04.2022 13:24 Відповісти
Денисова , а що влада зробила щоб цього не сталося ??
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12.04.2022 13:25 Відповісти
А що повинен робити глава сiм'i iз жiнками та дiтями, коли у приграничному селi оголошено вiйну та ворог вже йде? Шо повинен робити сiльcький голова з сiм' ями де нема чоловiка? До речi, це вже зробив Фiлатов, щоб не отримати звинувачень у безглуздоi поведiнки та бездiяльностi.
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12.04.2022 14:09 Відповісти
я вам відповім словами влади , а зрозумієте чи не , то вже ... : "війни не буде - готуймося на шашлики..."
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12.04.2022 14:32 Відповісти
ка это -ворог вже йде? так об этом предупреждали американцы за пол года и за пару месяцев - а зеленский все знал и сказал оставайтесь ждите катастрофы ? а сам свою. семью сразу вывез - и кто он после этого?
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12.04.2022 17:17 Відповісти
Денисова , собери женщин мира и подними вопрос о зґвалтуваннях і покараннях за них
чечня, Сирія, Украина - скільки ще потрібно горя, ЧТОБЫ МИР ЗАГОВОРИЛ ОБ ЖТОМ ВСЛУХ , а не стыдливо умалчивал ???

А ООН ПОРА РАЗОГНАТЬ
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12.04.2022 13:30 Відповісти
ничего не будет - самое главное наказание это развалить рашку - все остальное бла-бла - а тех насильников просто кинут в мясорубку и они сдохнут до суда
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12.04.2022 17:18 Відповісти
самое паскудное...что проиграв и эту войну (а они проиграют!!! вне всяких сомнения) раша опять объявит свои преступления подвигом ....мацква (если не будет разрушена) попытается выродить очередной хероический эпос... розенбаумы и бондарчуки станут петь и снимать очередные "девятые роты".... поражение в войне и даже развал страны совсем не обязательно отменят этот сценарий... доказано Афганом...
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12.04.2022 13:33 Відповісти
Читаем биографию Денисовой

Людмила Леонтьевна Денисова, урождённая Анкудинова, родилась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Архангельске . По национальности - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 русская . Окончила Архангельское педагогическое училище в 1978 году по специальности «воспитатель детского сада». В 1989 году окончила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 юридический факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Ленинградского государственного университета и Таврический институт предпринимательства и права по специальности «учёт и аудит». С 1980 до 1989 года - секретарь судебного заседания, заведующая канцелярией, консультант Архангельского областного суда.

В 1989 году переехала в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крымcкую область - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Симферополь , и стала юрисконсультом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Крымского обкома https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8 ЛКСМ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украинской ССР . С 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Пенсионного фонда Украины , исполняла обязанности начальника управления фонда.

В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Автономной Республики Крым . В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве. В 2000 году прокуратура задержала её «за злоупотребление служебным положением». Вскоре дело было закрыто.
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12.04.2022 13:35 Відповісти
Вывод- с такой биографии, с таким количеством родни и друзей в стране врага , УКРАИНЦЫ МОГУТ И НЕ ЖДАТЬ , шо она оторвёт зад от стула ради Украины
Денисову в отставку !
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12.04.2022 13:36 Відповісти
Ну що ж так скромно не дописали біографію

15 марта 2018 года Людмила Денисова назначена https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 [uk] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .

І хто ж її призначив, часом не п'ятий?
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12.04.2022 13:49 Відповісти
Не дописала , бо много теста
но ваше зауваження приймаю
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12.04.2022 14:04 Відповісти
не коси под дурочка - это креатура бабы Юли Тимошенко по ее квоте назначали
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12.04.2022 17:20 Відповісти
ХТО призначив?
А воно не знало кого призначало?!!
Йому підкинули, а він ну ладно, не пропадати такому добру
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12.04.2022 21:21 Відповісти
а в ВР что делать без голосов блока тимошенко тогда было ?
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12.04.2022 22:11 Відповісти
Воспоминания офицера-связиста 31-й армии Леонида Рабичева. 1941-1945
В Европе мы, в Европе!

Размечтался, и вдруг в распахнутые ворота входят две шестнадцатилетние девочки-немки. В глазах никакого страха, но жуткое беспокойство.
Увидели меня, подбежали и, перебивая друг друга, на немецком языке пытаются мне объяснить что-то. Хотя языка я не знаю, но слышу слова «мутер», «фатер», «брудер».
Мне становится понятно, что в обстановке панического бегства они где-то потеряли свою семью.

Мне ужасно жалко их, я понимаю, что им надо из нашего штабного двора бежать куда глаза глядят и быстрее, и я говорю им:

- Муттер, фатер, брудер - нихт! - и показываю пальцем на вторые дальние ворота - туда, мол. И подталкиваю их.

Тут они понимают меня, стремительно уходят, исчезают из поля зрения, и я с облегчением вздыхаю - хоть двух девочек спас, и направляюсь на второй этаж к своим телефонам, внимательно слежу за передвижением частей, но не проходит и двадцати минут, как до меня со двора доносятся какие-то крики, вопли, смех, мат.

Бросаюсь к окну.

На ступеньках дома стоит майор А., а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив - вся штабармейская обслуга - шофера, ординарцы, писари, посыльные.

- Николаев, Сидоров, Харитонов, Пименов… - командует майор А. - Взять девочек за руки и ноги, юбки и блузки долой! В две шеренги становись! Ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить! Справа и слева, по одному, начинай!

А. командует, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренги мои связисты, мой взвод. А две «спасенные» мной девочки лежат на древних каменных плитах, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты - они уже не пытаются вырываться из рук четырех сержантов, а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки.

Выбежали из дома мои телефонистки - смех и мат.

А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови, а шеренгам, гоготу и мату нет конца.

Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается.

Гордо подбоченясь, командует майор А. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты.

Майор А. вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, и сержанты тащат их изуродованные тела в свинарник, и голодные свиньи начинают отрывать у них уши, носы, груди, и через несколько минут от них остаются только два черепа, кости, позвонки.

Мне страшно, отвратительно.

Внезапно к горлу подкатывает тошнота, и меня выворачивает наизнанку.

Майор А. - боже, какой подлец!

Я не могу работать, выбегаю из дома, не разбирая дороги, иду куда-то, возвращаюсь, я не могу, я должен заглянуть в свинарник.

Передо мной налитые кровью свиные глаза, а среди соломы, свиного помета два черепа, челюсть, несколько позвонков и костей и два золотых крестика - две «спасенные» мной девочки
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12.04.2022 14:05 Відповісти
Будь прокляты Кравчук и Кучма, подписанты Будапешского меморандума.
Это при них армия была порезана на металолом.
Суки старые. Набивающие свои карманы.
Горите в аду за каждую слезу украинок.
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12.04.2022 15:25 Відповісти
меморандум тут не помог бы - единственно то что отдали все бесплатно вот где преступление ну и ракеты тоже надоь было оставить а так кто же знал что ращка конченная страна
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12.04.2022 17:22 Відповісти
Может. Но им платили граждане Украины зарплаты и содержали этих мудаков с семьями. Они должны были предусмотреть все варианты. Иначе нахрена во власть идти. Только грабить. В Америке на года в перед патриоты думают.
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12.04.2022 21:03 Відповісти
а чего они до сих пор беременные? аборт и все. На ранних сроках нечего страшного. А что лучше растить орка фу от другого орка что изнасиловал. Или сдать его что бы государство выкармливало.
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12.04.2022 15:57 Відповісти
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!
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12.04.2022 18:08 Відповісти
 
 