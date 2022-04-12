Хіматака військ РФ на Маріуполь: постраждалі у відносно задовільному стані, найгірше почувається літня бабуся

Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь перебувають у відносно задовільному стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку "Азов".

"Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що один військовослужбовець перебуває в помірному стані. Двоє інших - під постійним наглядом лікарів.

"Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки. Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей", - зазначають в "Азові".

Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді токсикологічний аналіз неможливий. Водночас, основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння.

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