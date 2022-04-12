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армія рф (16138) Маріуполь (3205) хімічна зброя (338) Азов (752)

Хіматака військ РФ на Маріуполь: постраждалі у відносно задовільному стані, найгірше почувається літня бабуся

хіматака

Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь перебувають у відносно задовільному стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку "Азов".

"Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що один військовослужбовець перебуває в помірному стані. Двоє інших - під постійним наглядом лікарів.

"Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки. Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей", - зазначають в "Азові".

Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді токсикологічний аналіз неможливий. Водночас, основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння.

Також читайте: Від хімічної атаки росіян в Маріуполі постраждало троє людей, - Білецький. ВIДЕО

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THE HARDKISS - Як ти? (ПРЕМ'ЄРА) #StandWithUkraine
https://youtu.be/0P8QJ-x68PI?list=TLPQMTIwNDIwMjL24ANuGPqrVA
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12.04.2022 12:56 Відповісти
"Мамо, як ти?" - це про Київ і Марік, Франківськ і Бучу... про безліч наших міст і селищ.

Це про всю Україну

Бо болить...
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12.04.2022 13:13 Відповісти
ХІМАТАКА РОСІЇ В МАРІУПОЛІ. Чому рф підписала собі смертний вирок? / Олександр Курбан

https://www.youtube.com/watch?v=4RTX9X2JGDc
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12.04.2022 13:24 Відповісти
Заступниця міноборони сказала, що то був фосфор і нінада раскачівать лодку
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12.04.2022 13:39 Відповісти
А фосфор хіба дозволений?
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12.04.2022 15:49 Відповісти
А вбивства, ґвалтування, взагалі війна - дозволена?
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12.04.2022 15:50 Відповісти
Это был пробный шар.
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12.04.2022 14:06 Відповісти
 
 