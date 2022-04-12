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Новини Війна Різня в Бучі
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армія рф (16138) Зеленський (22389) масове вбивство (74) Буча (529) воєнні злочини (1796)

Буча - лише один із символів злочинів військ РФ. У інших окупованих містах і селах вони робили те ж саме, - Зеленський

буча

Місто Буча є одним із символів злочинів російських військових, те ж саме вони робили і в інших містах, де їм вдалося тимчасово закріпитися.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Всюди в країні, де побували окупанти, вздовж доріг, у дворах, у скверах, на городах - всюди поховання людей, чиї тіла не змогли відвезти на кладовища. І це все за період кілька тижнів російської окупації. Десь місяць. У районах навколо нашої столиці, у Чернігівській, Сумській областях, на Півночі нашої держави. Увесь світ запам’ятав назву міста Буча. Але це лише один із символів злочинів російських військових. Можна взяти будь-яке інше місто з тих, де вони змогли на певний час закріпитись. Взяти будь-яке село - окупанти робили там те ж саме, що і в Бучі. Що ж тоді на Сході нашої країни, де російські війська ще досі залишаються? Що тоді на Півдні? А що, ми навіть не можемо уявити, в Маріуполі, Волновасі, які майже знищені російською армією? Очевидно, що там ще страшніше", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що російські офіційні особи та державні пропагандисти заперечують злочини, скоєні їхньою армією, та кажуть, що це інсценування. За його словами, вони брешуть навіть у відповідь на очевидні факти, які переконують всіх у світі.

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І тому ...перемовини?
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12.04.2022 13:45 Відповісти
І перемовин навіть ніяких нема, таке відчуття , що просто зливають Україну.
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12.04.2022 13:47 Відповісти
Украина как наследница Киевской Руси должна отобрать у московитов право называть себя русскими и право называть свою страну россией. Московия и московиты как это было в 1620-х годах и это будет самым адекватным ответом на зверства этих нелюдей. Паспорт русского не должен признаваться ни в одной стране мира, на картах должна появится Московия вместо рашки в границах 1620-х годов. Эти нелюди должны понести соразмерное наказание - Русь их породила, Русь их и отпоет.
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12.04.2022 13:49 Відповісти
"Putin the butcher..."
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12.04.2022 13:50 Відповісти
Ясно, що в "те ж саме вони робили і в інших містах, Але символом путінських звірств все ж стала саме Буча.
Прочитав цікавий вислів(думка не моя).
- Ота суміш презирства і ненависті 50/50, з якою галичани вже 83 роки вымовляють слово "асвабадітелі" цьогороку стала зрозумілою і цілком русськомовним Харкову та Одесі
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12.04.2022 13:59 Відповісти
Я просто нагадаю, що десь 15-18 лютого, зе-лох вивіз свою лєнку з дітьми та батьків закордон чартерним рейсом. При цьому зелений гнидник не попередив мешканців прикордонних областей України, щоб ті також вивезли своїх дітей вглиб країни. Тоді б не було сотен вбивст і згвалтувань дітей в тому числі у Бучі
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12.04.2022 14:07 Відповісти
і воно всеодно хоче з кацапами домовлятися, *****, ну чому цих дебілів історія нічогоне вчить, або воно реально здає інтереси як і його оточення. чому на переговори щодо України їздить якесь обриганія, що громадянство недавно отримало, чому завгосп керує справами, якась люська обдристович, щось триндить.
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12.04.2022 17:38 Відповісти
 
 