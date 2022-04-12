Буча - лише один із символів злочинів військ РФ. У інших окупованих містах і селах вони робили те ж саме, - Зеленський

Місто Буча є одним із символів злочинів російських військових, те ж саме вони робили і в інших містах, де їм вдалося тимчасово закріпитися.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Всюди в країні, де побували окупанти, вздовж доріг, у дворах, у скверах, на городах - всюди поховання людей, чиї тіла не змогли відвезти на кладовища. І це все за період кілька тижнів російської окупації. Десь місяць. У районах навколо нашої столиці, у Чернігівській, Сумській областях, на Півночі нашої держави. Увесь світ запам’ятав назву міста Буча. Але це лише один із символів злочинів російських військових. Можна взяти будь-яке інше місто з тих, де вони змогли на певний час закріпитись. Взяти будь-яке село - окупанти робили там те ж саме, що і в Бучі. Що ж тоді на Сході нашої країни, де російські війська ще досі залишаються? Що тоді на Півдні? А що, ми навіть не можемо уявити, в Маріуполі, Волновасі, які майже знищені російською армією? Очевидно, що там ще страшніше", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що російські офіційні особи та державні пропагандисти заперечують злочини, скоєні їхньою армією, та кажуть, що це інсценування. За його словами, вони брешуть навіть у відповідь на очевидні факти, які переконують всіх у світі.

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