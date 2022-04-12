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ГУР оприлюднило список військовослужбовців із Нижнього Новгорода, які скоювали воєнні злочини в Україні

окупанти

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців загону особливого призначення росгвардії "Яструб" з Нижнього Новгорода, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ГУР повідомляє у Телеграмі.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" - наголосили військові розвідники.

Список воєнних злочинців - за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ось ті, хто здійснював воєнні злочини на Київщині у Бородянці, - ГУР МО оприлюднило список російських військовослужбовців. ДОКУМЕНТ

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12.04.2022 14:11 Відповісти
Ну який суд ??Баришевский?краще не теревеняли а давно ж зробили свий Мосад та б утилизилировали тихенько а то бла,бла,бла ????робить вже щось .....?????
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12.04.2022 14:38 Відповісти
І що далі? Як завжди для Гаагі та Нюрнберга?
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12.04.2022 15:36 Відповісти
 
 