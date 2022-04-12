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Новини Війна в Україні
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армія РФ (11886) війна (48146) НАТО (4660) Джоане Мірча (18)

Другий етап війни в Україні неминучий. Він буде більш складним та кровопролитним, - заступник генсека НАТО Джоане

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що другий етап війни в Україні є неминучим. Він буде більш складним та кровопролитним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Digi24.

"На нас чекає швидкий вступ на другий етап цієї війни, вже дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя. Отже, за нашими оцінками, ми вступаємо на другий етап, ще складніший, цієї війни, яка, схоже, затягується", - сказав Джоане.

За його словами, через це союзники вирішили постачати Україні адаптовані до нової ситуації типи озброєння та засудив масові вбивства мирних жителів окупантами, назвавши це військовими злочинами РФ.

Відповідаючи на запитання, чи очікує Альянс, що армія Путіна продовжить навмисне вбивство мирних жителів, він відповів:

"Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. Вона матиме військову складову набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо жертви серед цивільного населення", - додав Джоане.

Також читайте: Південь та Схід – проміжні цілі перед повторною спробою РФ захопити всю Україну, - Міноборони
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Топ коментарі
+52
Літаки вже не потрібні. ППО з обох боків

Зараз найбільш актуальні далекобійні артилеристські системи щоб закопувать орків прямо в окопах. Саме їх і збираються дати.
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12.04.2022 15:00
+40
Каждый день просрочки "битвы за Донбасс" - новое оружие и более подготовленные ВСУ. Сегодня, согласно главе Луганской ОВА, ливень мешал оркам наступать, завтра будет ещё что-то. В общем это наша земля. И она за нас!
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12.04.2022 14:57
+35
ну то може ДАСТЕ ЛІТАКИ ***** КОЛИ ЗАБРАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ?!
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12.04.2022 14:50
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12.04.2022 14:52 Відповісти
о зарубежных партнерах -дебила
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12.04.2022 14:57 Відповісти
А ви - ні?
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12.04.2022 15:14 Відповісти
Вони про той фейк шо цитують від проросійського РБК. РБК ГОВНОФЕЙКОВИЙ САЙТ.
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12.04.2022 15:25 Відповісти
"Відповідаючи на запитання, чи очікує Альянс, що армія Путіна продовжить навмисне вбивство мирних жителів, він відповів:

"Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким."

Джерело: https://censor.net/ua/n3333446
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12.04.2022 14:56 Відповісти
Геніально ))) Процитувати присутній вище текст та ще й з посиланням на нього - це дійсно геніально )))
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12.04.2022 15:16 Відповісти
Є інша цитата в тексті із словом "сподіваємось"?
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12.04.2022 15:20 Відповісти
А особисто Ви хто?
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12.04.2022 15:14 Відповісти
Ну їм же треба щось казати. Робота така. Але працюють вони погано. Весь час запізнюються з оцінкою ситуації на пару тижнів, а часто ще й по суті.

А поки-що з півдня є позитивні новини:

Линия военных столкновений отодвинута от Днепропетровской области. Теперь проходит по территорий Херсонской - заявил глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.

По его словам, под контроль Украины перешли более 15 населенных пунктов.

Я сподіваюсь орки швидко пробігли 60 км. Бо з Каховки вранці стріляла їх артилерія.
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12.04.2022 15:28 Відповісти
Запізнюються, кажете? "У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації щодо України Кабмін своєю постановою від 09 квітня 2022 р. № 426 заборонив ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації." - от кому казати про якісь ще запізнення? ДЕВ'ЯТОГО КВІТНЯ роздуплились загальмовані істоти!!! Так наші діячі на протязі року-двох ще й до скасування безвізового режиму з Кацапляндом підійдуть... Але ж головне верещати по 10 разів на день, як повільно діє Захід і як мало всього дають, правильно ж?
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12.04.2022 15:31 Відповісти
Ніякого сполучення з Кацапією нема з кінця лютого. Ні авіа, ні залізничного, ні автомобільного. Так що не треба зради. Тут можливі три варіанти

1. Заборона ввозити товари на оленях

2. Заборона ввозити цап'ячі товари через західні кордони (цікаво тільки, який дурбецало хоче сюди щось ввезти з такою логістикою?)
3. Газ. І це саме ймовірне
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12.04.2022 15:52 Відповісти
так. а треба було ще в 2014-му.
Хто заважав?
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12.04.2022 16:17 Відповісти
дядя дурак? Чи може, все-таки, просто тріпло, чи, таки 30 срібників відробляє?!!
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12.04.2022 17:06 Відповісти
поясніть дяді, містер "недурак"...
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12.04.2022 19:56 Відповісти
парашенка.чи ще хтось сере в штани зеленському?
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12.04.2022 20:56 Відповісти
а цей висір до чого? хотіли продемонструвати свою любов до конкретного прізвища? вдалося!

але мені всеодно на прізвища. я хочу щоб моя Україна була принциповою в багатьох питаннях. в тому числі в питаннях торгівлі, авіа- та іншим сполученням з ворогами....

любов до конкретних прізвищ ми вже спостерігали та спостерігаємо... не дуже приємна картина
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12.04.2022 22:37 Відповісти
А на злобу дня!кінець епохи бідності та просто пєрєстать стрєлять.простой парєнь с народа,ага
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13.04.2022 00:36 Відповісти
ну то може ДАСТЕ ЛІТАКИ ***** КОЛИ ЗАБРАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ?!
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12.04.2022 14:50 Відповісти
"Забрали"? Или мы сами отдали?
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12.04.2022 14:56 Відповісти
Саме забрали.
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12.04.2022 15:01 Відповісти
Отдали добровольно, спасибо кравчуку, теперь пожинаем плоды.
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12.04.2022 15:18 Відповісти
16 июля 1990 года. Верховная Рада Украинской ССР проголосовала за Декларацию о государственном суверенитете Украины. 355 голосов "за", 4 "против".
Последний абзац девятого раздела торжественно объявлял о намерениях Украинской ССР в будущем стать внеблоковым и безъядерным государством.
Этот раздел "с голоса" в сессионном зале предложил Иван Драч - первый глава Народного Руха и участник Народной Рады, оппозиционной группы, противостоявшей в парламенте коммунистическому большинству.
24 октября 1991 года Верховная Рада принимает постановление "Про безъядерный статус Украины". В нем говорится о готовности в минимальные сроки отказаться от ядерного оружия и компонентов его базирования, размещенных на территории страны.
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12.04.2022 16:51 Відповісти
Забрали, не дают. А сами что то можем решать политически, или только переименовывать
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12.04.2022 14:58 Відповісти
Діма, на куй, в ратниє іпєня......
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12.04.2022 15:15 Відповісти
Літаки вже не потрібні. ППО з обох боків

Зараз найбільш актуальні далекобійні артилеристські системи щоб закопувать орків прямо в окопах. Саме їх і збираються дати.
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12.04.2022 15:00 Відповісти
Ну, коли артилерією розбити їхню ППО, то й літаки згодяться.
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12.04.2022 15:10 Відповісти
Грошей, розуму і здоров'я, а також танків, літаків, ППО....озброєння, взагалі, під час війни багато не БУВАЄ.
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12.04.2022 15:18 Відповісти
і баражуючих ***********,
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12.04.2022 17:21 Відповісти
Ми добровільно віддали ворогу Заходу росії ядерну зброю, а тепер вимагаємо від того ж Заходу, щоб він нас захистив від росії.
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12.04.2022 15:02 Відповісти
З чим вас і вітаю! Обирайте і надалі Кравчуків, Кучмєй, Януковичів та Зеленських, а потім верещіть, що весь світ вам щось винен! Тільки так і робіть і ніяк інакше!
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12.04.2022 15:18 Відповісти
"Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. Вона матиме військову складову набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо жертви серед цивільного населення", - додав Джоане.
=========================
хтось зрозумів що воно намололо?
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12.04.2022 16:10 Відповісти
ну можно напомнить ,что втянул в геополитические разборки Украину Гниломордник Ющенко (женатый на американской дамочке),потом эту стезю плодотворно продолжили наследнички- Янык,Порох и зеля.

Так что вина запада в наших событиях прямася,и не меньшая чем кацапская.А если слухи про договорняк Байдена и Путина про раздел Украины правда (а судя по первой реакции на вторжение ,такое вполне вероятно), то просто даже нечего сказать.
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12.04.2022 17:08 Відповісти
Ватан, твою козломордость только могила исправит... Тоже до 24-го считал кацапов братьями???
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13.04.2022 01:13 Відповісти
Ющенко его втянул в геополитические разборки))) Это же надо таким тупорылым быть))) Ты бы предпочел сейчас быть в союзе с рашкой и бомбить Польшу со странами Балтии??? Ты еще про наколотые апельсинки расскажи))) Рашка не признает права Украины на существование... И НИКОГДА его не признавала... Вот это и есть причина войны...
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13.04.2022 01:20 Відповісти
Ну отрицать деятельность про втягивание Украины в геополитику наших гов...но-президентов (всех 6) ,то можна-но реально это так .
А переделывать историю и выгораживать деятельность Бджоляра и ко не стоит,также как и деятелей ПiCУАР-если кто конечно немного историю помнит,а не шаблонными фразами оперирует
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13.04.2022 15:14 Відповісти
агєнт Стєклов - підзароблює на посаді балакаючої голови...
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12.04.2022 14:51 Відповісти
"..ми вступаємо.. " , ше один "пророк" ****... Шо ,плять, попкорн ше залишився ?
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12.04.2022 14:53 Відповісти
В перекладі - виразили стурбованість
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12.04.2022 14:54 Відповісти
наблюдаете как шоу "за стеклом" ?
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12.04.2022 14:55 Відповісти
Быстрее нужно тяжелые вооружения поставлять!
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12.04.2022 14:55 Відповісти
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12.04.2022 14:55 Відповісти
Дайте Украине оружие высокого качества чтобы кровь была только из оккупантов. А по сути, сегодня не стоит рассчитывать на милосердие рашистов - либо они нас, либо мы их но в любом случае встречать оккупанта нужно с оружием в руках, чтобы потом не быть расстрелянным с завязанными руками.
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12.04.2022 14:57 Відповісти
Есть ещё лайт-вариант поехать за Полярный круг
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12.04.2022 14:58 Відповісти
Каждый день просрочки "битвы за Донбасс" - новое оружие и более подготовленные ВСУ. Сегодня, согласно главе Луганской ОВА, ливень мешал оркам наступать, завтра будет ещё что-то. В общем это наша земля. И она за нас!
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12.04.2022 14:57 Відповісти
Ну кривизна земли там, пасхальные хлопоты, солнце прямо в глаз слепит, противника не видно..
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12.04.2022 15:31 Відповісти
Количество фронтов и их протяженность реально сократились. Наступление на Севере и Северо-Западе не возобновилось и вряд ли возобновится, учитывая недостаток личного состава. А НАТО вещает о расширении фронтов. Пока что остались Восток и ЮГ, причем Юг более вялый.
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12.04.2022 14:58 Відповісти
Оно просто вспомнило, что ртом можно и что-нибудь говорить.
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12.04.2022 14:59 Відповісти
"Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. Вона матиме військову складову набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо жертви серед цивільного населення"

Скажите ему, что бы заканчивал играть в бателфилд и посмотрел несколько видео с "некласической войной" и ее последствиями!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 14:59 Відповісти
На Україну напав НАТО? Україна член НАТО? Україна останні три роки робила якісь кроки для вступу до НАТО? Які можуть бути претензії? Може, таки, варто ПОДЯКУВАТИ, а не гавкати як невдячні пси??? "Скажітє єму" - може навчишся хоча б писати НЕ МОВОЮ ВОРОГА для початку??? Чи мізків не вистачає? Чи 30 років "не на часі"? Це РЕАЛЬНА тупість! Кабздець, блін, ще совісті когось критикувати вистачає...
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12.04.2022 15:36 Відповісти
Зачем ты мне это пишешь?

Я имею полное право писать и говорить на любом "языке"! Не мели ерунду! Мы все на грани морального срыва (понимаю....сам такой)!

1-"Там от руZZкости, только одна наглость и дерзость!

Ах да - родоначальник гуZZкого языка! Скажите гуZZким, что когда Котляревский написал Енеїду, то эфиоп еще не родился!"

2-"А я все ждал, когда же они выдадут что то подобное. Молодцы, выдали.

Шо там, люська "папика" сдает? Ведь бобики говорили, что не могли поверить в начало и это было шоком...ага-ага

Алеши, какие же вы ущербные черти! Действительное что вы можете делать на 5 с+...это украсть свой половой орган и спрятать его у себя в дупе!"

3-"Забавно, воронеж у тебя с большой, а Киев с маленькой! Шо скажешь? Или быть может пожалуешь в дом профсоюзов? Бензин с собой бери...ну как в прошлый раз "

Это на вскидку мои комменты...глубже нету смысла искать (но могу найти).

Успокойся и не ищи того чего нету!
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12.04.2022 15:47 Відповісти
Если не будет ответа, то ты кацапский черт-провокатор или подоляцкий щур! Со всеми вытекающими
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12.04.2022 16:36 Відповісти
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12.04.2022 19:39 Відповісти
Они с осени предупреждали. И сейчас. Зеля тогда всех послал.
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12.04.2022 15:00 Відповісти
Ну так помогите выстоять добру против зла. Это последний издох смертельного коммунизма.
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12.04.2022 15:03 Відповісти
І допомагали, і зараз допомагають, хоча не зобов'язані цього робити
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12.04.2022 15:20 Відповісти
знову нагнітають та відлякують інвесторів?
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12.04.2022 15:07 Відповісти
Ща арахамия выйдет сказать что запад хуже чем российские пропогандоны. Что они нагнетают войну
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12.04.2022 16:07 Відповісти
"Ми вступаємо..." Хто це "ми"? Не вы, а ми, Україна, а ви лише спрстерігаєте з ваших тихих кабінетів, домівок, кафешек тощо...
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12.04.2022 15:08 Відповісти
Как уже задолбали все эти пророки и эксперды, уже перестал их читать и слушать, уже клячко ( супер-мэр и-интелехтуал) переключился с проблем в городе и с братцем на пару обсуждают военные перспективы как будто закончили военную академию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А о люсе я вообще молчу!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 15:09 Відповісти
Заступнику генсека НАТО: Джоане,буде і третій етап,тільки вже на вашій землі.Путіно-гітлеру необхідно все,що стосується світового впливу.На Украіні це не закінчеться.
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12.04.2022 15:10 Відповісти
Шановні союзники, подайте одразу весь список своїх експертів безпосередньо Залужному.
Він накладає дуже короткі, але дуже змістовні резолюції.
Почитаєте вголос в парламентах.
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12.04.2022 15:11 Відповісти
О-о, якщо вступаєте хоча б у другу фазу, ми не відмовляємо. Вступайте. Ділянку фронту можете вибрати саміі , яку забажаєте. А може переходьте відразу до третьої фази, шльопніть щурика у його норі
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12.04.2022 15:12 Відповісти
Лише для кацапiв.
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12.04.2022 15:13 Відповісти
Краще за все у путінської армії виходить "мочити" мирне населення.
От на цьому вони і зосередяться.
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12.04.2022 15:14 Відповісти
Балаболка чергова
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12.04.2022 15:15 Відповісти
Звісно подяка за допомогу!

А ми вже частина США ?? Що таке "ми " вступаємо..." на "нас" чекає.....

"На нас чекає швидкий вступ на другий етап цієї війни, вже дуже кривавий...."
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12.04.2022 15:19 Відповісти
Ты вступить можешь только в говно, неуважаемый мной итальянец!
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12.04.2022 15:26 Відповісти
Дайте этому особо разговорчивому заму три дозы Арестовича!
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12.04.2022 15:33 Відповісти
де це столтенберг подівся? цей теж захотів поумнічать, поки столтенберга немає?
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12.04.2022 15:44 Відповісти
второй этап будет на росии
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12.04.2022 15:47 Відповісти
Ми вступаємо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя. Отже, за нашими оцінками, ми вступаємо на другий етап, ще складніший, цієї війни, яка, схоже, затягується", - сказав Джоане.

Ви вступаєте, чи може все таки, Україна?
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12.04.2022 15:48 Відповісти
Вони вступають в 2-й етап стурбованості. А це не абищо.
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12.04.2022 16:32 Відповісти
Ці західні аналітики звиздоболи іще ті. Прогнозували киїівзадвадня. Поменше їх слухати.
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12.04.2022 16:01 Відповісти
Они с осени говорили о вторжении кацапов, ну да, не надо их слышать...
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12.04.2022 16:08 Відповісти
Брянск, Воронеж, Волгоград, Краснодар прийдётся брать?
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12.04.2022 16:11 Відповісти
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12.04.2022 17:02 Відповісти
Треба віддати їм кілька областей-Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську і Харківську. І нехай йдуть. Сподіваюся, це Путіна влаштує, і він більше не буде нападати. У нас залишиться ще багато територій, і нас візьмуть в ЄС, тому що не буде більше територіальних конфліктів
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12.04.2022 19:21 Відповісти
Єгорка, путіна у нас називають ******.
Будь в тренді!
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12.04.2022 19:39 Відповісти
Ну я так не можу, адже коли Путін прийде, він знайде тих, хто так його називав, і покарає. Я відчайдушно смілива людина, але подібні вольності - вже не хоробрість, а дурість. Якщо ж ми будемо вести себе розумно і виконувати вимоги, то зможемо заслужити ще чимало років спокійного життя.
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12.04.2022 19:54 Відповісти
Ти диви, винирнуло. Ольгінець, тобі там марадьорка хоч перепадає? Чи все за фублі працюєш?

Віддавать будеш свою сраку кадирівцям, заради мішка цукру через місяця так три. А чужі території не тобі вирішувати, кому брать і кому віддавати, ушльопку ти кінчений, гандон штопаний, потвора нелюдська.
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12.04.2022 19:49 Відповісти
Та ти справжнісінький бандерівець! Іди на фронт і склав там свою голову незрозуміло заради чого. Тобі, напевно, видніше. За Україну гинути безглуздо, адже такої країни не існує. Всі в США нас вважають росіянами, Україну і на карті ніхто не знайде. Тільки великі політики намагаються посварити один регіон Росії (південну околицю) з іншою частиною, їм це вигідно. Але я заради цього гинути не збираюся і обзивати Путіна. А ти, раз хочеш, йди і помри
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12.04.2022 20:10 Відповісти
Піздуй у слід за руским кораблем
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13.04.2022 00:02 Відповісти
Подивився, хто це,
Румунський політик, учасник виборів президента Румунії, економіст за освітою.
Хочеться висловитись нецензурно стосовно чергового ікспєрда по війні, але не буду…
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12.04.2022 19:37 Відповісти
І отакі експерти оцінювали стан речей перед війною???. Ганьба ганебна , краще промовчати чим нести казна що. У промові одні очевидні речі на скавління. Ганьба!
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12.04.2022 20:23 Відповісти
"Нас ждет..." , "...по нашим оценкам мы вступаем во второй этап...", "Мы надеемся..."
И, главное - "...мы будем иметь жертвы среди гражданского населения"
Ну уж если "мы", "нас", и "будем иметь жертвы", то нужно вот прямо сейчас закрывать небо и срочно гнать тяжелое вооружение, озабоченность можно будет выразить позже, орки с этим могут подождать.
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12.04.2022 20:31 Відповісти
Понабирали нитиків та сцикунів ..... тепер їх ще й у новинах цитують.... нахіба?
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12.04.2022 23:27 Відповісти
Не слушайте этот бред... Штаты уже обещали что Киев возьмут за считанные часы... А на деле что? У них разведка - говно, они сами это признали. А у кацапов воевать некому, мотивации - ноль!
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13.04.2022 09:00 Відповісти
Время говорить с россией прошло, наступило время говорить о россии. Об окончании её многовекового имперского пути. По костям, по трупам, по осколкам миллионов загубленных судеб. Слишком долго тянулся за ней этот кровавый след бессмысленных войн, массовых истреблений чужих народов и беззастенчивого пожирания лучших сыновей своего народа. Пора всему этому закончится.

Поздно ставить многоточия, настал час для финальной точки.
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13.04.2022 09:26 Відповісти
 
 