У деокуповані райони Київщини можна буде повертатись не раніше кінця травня, - голова ОВА Павлюк

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що повертатися в деокуповані райони жителям зарано, найбільш реальна дата для повернення наразі - кінець травня.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не рекомендуємо людям на даний момент повертатися у деокуповані райони, тому що в першу чергу це мінна небезпека, яка залишена окупантами, - де не розірвалися боєприпаси, мінні поля. Працюємо над цим постійно. Дуже багато нам допомагають інші області", - зазначив Павлюк.

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За його словами, розмінування території в першу чергу проводиться у населених пунктах, на дорогах, будівлях, де проживають люди.

"Кінець травня - це більш-менш реальна дата, що люди зможуть безпечно повертатися в райони. Будуть марковані райони, які заміновані, бо це дуже копітка і велика робота, щоб розмінувати всю область. Але до життя, я думаю, область зможе повернутися десь наприкінці травня", - сказав голова ОВА.

Він зазначив, що в області тривають роботи з відновлення електро- та газопостачання. "До 31 травня вся область буде з електрикою, все буде відновлено. Також оцінюємо газопостачання. На жаль, поки що 85 населених пунктів у нас без газу, але роботи у цьому напрямку йдуть. Тільки за вчорашній день 9 населених пунктів підключено до газопостачання", - сказав Павлюк.

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Крім того, він поінформував, що в області знищено 14 мостів. До кінця тижня планують запустити дорогу Київ – Чоп.

Голова штабу Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Корнійчук заявляє, що операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку у столиці говорити зарано.

"Сьогодні можна констатувати, що операція по обороні Києва тривала з 24 лютого до 2 квітня. Мета операції досягнута. Противник був зупинений, йому нанесені значні втрати, дезорганізовано його управління системи матеріально-технічного забезпечення, особовий склад деморалізований", – зазначив Корнійчук.

За його словами, операцію можна вважати завершеною, але загроза для Києва не зникла. Противник не відмовився від своїх агресивних намірів, тому сили оборони повинні бути готові в подальшому захищати столицю.

"Важливо провести глибокий аналіз проведення даної операції, причому на етапі як підготовки, так і її проведення. Необхідно зрозуміти, що нам вдалося досягти, а чого не вдалося, які причини, що необхідно зробити, щоб ці недоліки не допустити та в цілому покращити оборону столиці", – зауважив Корнійчук.

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Він підкреслив, що оборона столиці готувалась багатоешелонованою, такою, яка могла б витримати як штурм великого угрупування військ з різних напрямків, так і довготривале оточення.

"Маючи значну перевагу у силах та засобах, особливо в перші дні оборони Києва, противник не зміг заволодіти наступальною ініціативою. Це сталося завдяки правильній побудові оборони, ефективному використанню природних барʼєрних рубежів та безумовно героїзмом наших захисників", – зауважив начальник штабу КМВА.

Генерал-лейтенант подякував усім, хто забезпечує життєдіяльність міста, оборонцям Києва і небайдужим містянам, які приходили та допомагали будь-якою роботою, яка була важливою для військових.