Енергетики частково повернули світло у звільнені від окупантів Ірпінь та Бучу, – ДТЕК

Аварійно-ремонтні бригади частково відновили електропостачання звільнених від окупантів Ірпіня та Бучі Київської області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж 11 квітня електромонтерам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для 4 600 родин в 31 населеному пункті Київської області. Зокрема, у Бучанському районі частково світло повернули у міста Ірпінь та Бучу. У Броварському районі частково відновлено електропостачання у селах Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Перемога, Мрія. Також відновили електропостачання газорозподільчого пункту у селі Плоске Броварського району", - повідомили в компанії.

У Донецькій області світло повернули у 15 населених пунктів у Покровському та Бахмутському районах Донецької області для майже 5000 осель.

Загалом за минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для понад 9500 родин у на звільненій території Київської області та в Донецькій області, де точаться бої.

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"Без світла лишається 183 населені пункти на Донеччині. Найскладніші напрямки – Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Бахмутський. Тут через активні бойові дії регулярно пошкоджуються електромережі та підстанції. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил для того, аби проводити ремонти ліній", - повідомили в компанії.