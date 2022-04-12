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Російські окупанти крали "Швидкі", автобуси та фури з ліками, які не потрапили до аптек - розпочато розслідування

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Прокурорами м. Запоріжжя здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами заволодіння військовослужбовцями РФ транспортними засобами та розбою

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

За даними слідства, 9 квітня 2022 року озброєні російські військові проникли на територію Більмацької підстанції екстреної швидкої медичної допомоги, звідки викрали дві автівки спецмедтранспорта. 11 квітня 2022 року представники збройних формувань країни-агресора незаконно заволоділи автобусом ISUZU, який належав Федорівському центру професійної освіти та зберігався на території установи у Пологівському районі.

"Також військові країни-агресора продовжують викрадати транспортні засоби у громадян на окупованих територіях Запорізької області. 9 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ незаконно заволоділи 2-ма вантажівками з прицепом, які належали мешканцю м. Пологи. Ще одне незаконне заволодіння автотранспортом сталося наприкінці березня 2022 року на в’їзді до окупованого Енергодара. Погрожуючи водієві вогнепальною зброєю, окупанти заволоділи автомобілем та медпрепаратами, які повинні були потрапити до аптек міста на потреби мирного населення. Загальна вартість викрадених ліків становить майже 370 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі територіальних підрозділів Головного Управління Нацполіції в Запорізькій області.

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Простіше перелічити що русофашисти не вкрали, вони будинки тому і знищують бо вивезти не можуть на свої скотні подвір"я.
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12.04.2022 16:44 Відповісти
ну наша справа рахувати збитки нанесені цими мародерами щоб потім викатити на росію рахунок за все

і за швидкі
і за ліки
і за будинки
і за аеродроми
просто тупо за все

і допоки ці хробаки все не виплатять до цента санкції мають діяти у повному обсязі
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12.04.2022 16:44 Відповісти
Что тут расследовать и зачем? Контора пишет, имитирует пользу.
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12.04.2022 16:45 Відповісти
По сравнению с мародерами унитазов это были элитные рашисты.
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12.04.2022 16:46 Відповісти
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12.04.2022 16:55 Відповісти
 
 