Путін заявив про глухий кут у переговорах з Україною: "Київ відійшов від стамбульських домовленостей"
Президент РФ Володимир Путін заявив про безвихідь у переговорах з Україною.
"Київ відійшов від стамбульських домовленостей, повернулися до глухого кута", - стверджує Путін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на delfi.lv.
З його слів, нібито "непослідовність" України із "принципових питань створює труднощі для досягнення домовленостей, прийнятних для всіх".
Також Путін ще раз заявив, що "спецоперація в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку" та запевнив, що нібито "операція йде за планом".
"Дії у певних регіонах України були пов'язані лише з тим, щоб скувати сили, зруйнувати військову інфраструктуру, створити умови проведення більш активних дій на території Донбасу. ... Ми діятимемо ритмічно, спокійно, за планом, який спочатку було запропоновано Генеральним штабом", - заявив Путін.
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Или наши что-то действительно подписали
Дай Бог сил и мужества нашим людям в победе над фашистом.
- все йде за планом. Гаага для кремлівської потвори - фінішна крапка.
Слава Націі. піZда фашистський *********.
По-перше - ніхто не знає про які домовленості говорить *****.
По-друге - все змінилося після чарівного пенделя, що привіз Борис Джонсон.
І по-третє, прикацаплене, ти навіть зараз не можеш ***** назвати *****м.
Якщо так, то дуже приємно, влада стає Владою...
Кацапстан/Параша - это территория зла, чем раньше весь мир уничтожит этот гнойник, тем быстрее настанет мир.
Та він просто космічне х***о!