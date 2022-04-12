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Путін заявив про глухий кут у переговорах з Україною: "Київ відійшов від стамбульських домовленостей"

путін

Президент РФ Володимир Путін заявив про безвихідь у переговорах з Україною.

"Київ відійшов від стамбульських домовленостей, повернулися до глухого кута", - стверджує Путін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на delfi.lv

З його слів, нібито "непослідовність" України із "принципових питань створює труднощі для досягнення домовленостей, прийнятних для всіх".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Украина - антиросийский плацдарм неонацизма. Столкновение было неизбежно. Цели будут достигнуты", - Путін. ВIДЕО

Також Путін ще раз заявив, що "спецоперація в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку" та запевнив, що нібито "операція йде за планом".

"Дії у певних регіонах України були пов'язані лише з тим, щоб скувати сили, зруйнувати військову інфраструктуру, створити умови проведення більш активних дій на території Донбасу. ... Ми діятимемо ритмічно, спокійно, за планом, який спочатку було запропоновано Генеральним штабом", - заявив Путін.

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Топ коментарі
+78
Яких-яких домовленостей? Там шось підписали? Якщо Тупін хоче щось дотримуватись - нехай почне з Будапештського меморандума.
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12.04.2022 16:48
+68
во чмо ботоксное не кто не куда не отходил кроме твоих зольдатен на тот свет
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12.04.2022 16:48
+55
путін, іді к ****** матєрі. мразь нквдшна.
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12.04.2022 16:49
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Стратег. А наші прості хлопці ламають плани стратега і знищують нечисть на нашій землі, слава їм.
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12.04.2022 17:01 Відповісти
де там Ара-Хамія з Подоляком навіть тут ***** не дає капітулювати хоч крим на 15 хоч нейтральний ***** це не задовільняє він хоче вся Україна капітулювала тепер може дойте що компромісу з орками не досягнете
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12.04.2022 17:04 Відповісти
Вот опять начинается ДАВЛЕНИЕ на украинскую сторону..для достижения выгодных условий для раши…Нууу так у военного штаба Украины существует свой план…проведение военных действий и освобождение Украины от рашистских захватчиков .
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12.04.2022 17:05 Відповісти
Й,які прси їздили, н всі,ті 'єпєгаворьі'
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12.04.2022 17:06 Відповісти
Хто,підірував хлу? Найвелиніший? Його кодло?
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12.04.2022 17:08 Відповісти
Бачу, тут деякі коментатори вірять ***** про якісь домовленості. Кацапи мабуть...
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12.04.2022 17:08 Відповісти
Уже даже не смешно. еагировать как-то на бред маразматического бункерного *****, а тем более его комментировать - просто глупо.
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12.04.2022 17:09 Відповісти
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12.04.2022 17:09 Відповісти
які переговори з кремлівсько-фашистською сабакою? нах! нах! нах!!!!
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12.04.2022 17:10 Відповісти
Пынька хоть успокоил, а то мы тут гадаем, чего ему наобещала обезьянка больная арахамией и подляк. Значит они его просто кинули. Вот и славно!
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12.04.2022 17:11 Відповісти
Давно уже ПНХ, убогий.
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12.04.2022 17:11 Відповісти
А чого можна очікувати від нового сраліна. Не буде ніяких договорів, йому це не цікаво. ***** хоче всю Україну і крапка.
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12.04.2022 17:14 Відповісти
Утилизцация кацапов продолжается полным ходом ура! А война не закончится пока структуры ФСБ, Армии росии и мвд не будут полностью уничтожены, а сам ***** сдохнет
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12.04.2022 17:15 Відповісти
От в тому глухому куті і розчавимо главного свинорила.
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12.04.2022 17:18 Відповісти
Ху**ло, ты бы раньше времени про планы не патякал, а то к концу своей "пердоперации" (даст Бог) запоешь, что план был свалить с Крыма и ОРДЛО и выплатить репарации.
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12.04.2022 17:18 Відповісти
Ще 20 тис. здохших "ваньок". Спокійно,ритмічно, за планом гш рф.
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12.04.2022 17:18 Відповісти
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12.04.2022 17:23 Відповісти
А що там було в стамбульських домовленостях? Га, арахаміє, чи як там тебе - подоляк?!
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12.04.2022 17:26 Відповісти
Просто Арахамія вже втомився ноги розсувати.
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12.04.2022 17:27 Відповісти
арахамії-подоляки-чалі-гніді абнадьожилі, і тут на тєбє!
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12.04.2022 17:29 Відповісти
Я шото пропустил? Какие ещё договорённости ему там приснились?
Или наши что-то действительно подписали
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12.04.2022 17:35 Відповісти
Наступні переговори треба планувати в Бучі, ***** повинен бути вдягнутий в полосатий костюм з браслетами на руках і ногах
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12.04.2022 17:40 Відповісти
Просто-агония,чувствует мерзавец,что никакие цели не достигнуты,десятки тысяч уничтоженных вояк,сотни единиц техники превращены в металлолом,авиация-уничтожается теми же сотнями единиц,экономический крах-уже стучится в дверь,вот и пытается хорохориться подонок,но конец его и его кровавого недогосударства близок и он для них поистине будет ужасным.
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12.04.2022 17:44 Відповісти
Боже, как такого ***** земля вообще носит.... ну как может в природе в принципе быть настолько фееричный *******?
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12.04.2022 17:59 Відповісти
Это он не нам, это он зомбакам рабсеянам брешет, а мы просто убиваем агрессоров фашистов без разговоров.
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12.04.2022 18:03 Відповісти
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12.04.2022 18:07 Відповісти
Не ставьте Лидера Ливии рядом с этим мерзавцем Путиным.
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12.04.2022 22:10 Відповісти
не я ставил - а автор.. (автор неизвестен)))) я только скопировал...
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12.04.2022 22:19 Відповісти
не успели минских здихаться, зелох уже стамбульских наподписывал
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12.04.2022 18:09 Відповісти
хай застрілюеться підораха! до 30го як хітлар його кумир
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12.04.2022 19:56 Відповісти
Циркалюк,чого ти там здихався?Убоге,ти що не в курсі що в Стамбулі взагалі нічого ніхто не підписував?Як ви новини дивитися,інтерв*ю з учасниками перемовного процесу слухаєте? "Домовленості не читав,но засуджую"...Віріше-"чув дзвін,та не знаю де він".
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12.04.2022 20:16 Відповісти
пнх убогое )
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12.04.2022 20:19 Відповісти
Если перевести на человеческий язык, то z- педики имитировали переговоры для перегрупиповки своих бандитов, и сейчас когда этот процесс я так понимаю закончен, можно обвинять Украину и идти в наступление.
Дай Бог сил и мужества нашим людям в победе над фашистом.
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12.04.2022 18:10 Відповісти
Демілітарізація, денаціоналізація, парад перемоги на червоній площі - ***** сказав правду:
- все йде за планом. Гаага для кремлівської потвори - фінішна крапка.

Слава Націі. піZда фашистський *********.
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12.04.2022 18:13 Відповісти
Стамбульська домовленість була одна, і це виведення кацапських озброєних формувань з України.
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12.04.2022 18:16 Відповісти
Подоляк ілі Арахамія?!
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13.04.2022 04:09 Відповісти
путлер опять Зеленскому рейтинг прокачивает, ай да сукин сын!
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12.04.2022 18:20 Відповісти
Глибоко лизнув! Молодець! Але..... є два але....
По-перше - ніхто не знає про які домовленості говорить *****.
По-друге - все змінилося після чарівного пенделя, що привіз Борис Джонсон.
І по-третє, прикацаплене, ти навіть зараз не можеш ***** назвати *****м.
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12.04.2022 19:51 Відповісти
По заявлению Путина он хочет уничтожить Украину. У Путина руки по локоть в крови. Поэтому переговоры Украины со страной агрессором - Россией, не возможны. Возможно только капитуляция России, с возращением всех оккупированных территорий Украины включая Донбасс и Крым. Если даже Зеленский и его компания предадут Украину и подпишут какие-то бумажки. Украина не прекратит войну. Будем воевать до полного развала России на отдельные независимые государства. Слава Украине!!!
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12.04.2022 18:22 Відповісти
путана - стара шльондра, яка корчить з себе безневинну діву
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12.04.2022 18:38 Відповісти
ЗМІ на "харчеванні" в росії? Чому інформація так по дурноватому подається? Повчіться вже в москалів нарешті! Враження, що тупо переклали з росо-ЗМІ....
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12.04.2022 18:57 Відповісти
Это не Киев, это все Украинцы не дадут больше никаких переговоров. Больше не о чем говорить! Эти все разрушения и жертвы и садизм и насилие против Украинцев - это все никогда больше не разрешит никаких переговоров и никаких отношений с Россией. Россия сделав все это, теперь от Украинцев получит только беспощадную месть!!!
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12.04.2022 19:07 Відповісти
Украине не оставляют выбора , только воевать
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12.04.2022 19:18 Відповісти
У України його і не було. Відкрийте очі, а краще уявіть собі ситуацію, в якій ви домовляєтесь з бандою озброєних палестинців, що прийшли до вас додому вас убивати. Удачі з договорняками в такій ситуації. Нормальні люди розуміють, що з терористами, та і просто кінченою мразотою, що гвалтує дітей, договори можуть бути тільки про одне - в потилицю чи в лоба.
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12.04.2022 19:25 Відповісти
Ну Зулужный , должен понимать , что в ОП 95% предателей , И с поправкой на это , робить свою справу
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12.04.2022 19:25 Відповісти
Я не розумію навіщо Залужний селфі робив з Арестовичем замість послати його нах за кораблем.
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13.04.2022 00:32 Відповісти
положить 15 тысяч для "сковывания" сил противника, это и есть план Генштаба? Все эти 15К мяса знали об этом? вообще план хороший
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12.04.2022 19:27 Відповісти
Сказано ж, віруючій людині Не слухати Чорта!
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12.04.2022 19:28 Відповісти
Я так розумію, що рашавійська програють, тому нема сенсу повертатись до стамбульських пропозицій.

Якщо так, то дуже приємно, влада стає Владою...
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12.04.2022 19:35 Відповісти
Вы меня не правильно поняли , я всегда говорил что ***** нужна вся Украина , и кричал за две недели , что ***** нападет 24-го . Я надеялся , что после таких потерь финансовых и людских здравый смысл восторжествует , ну была такая надежда 20%, и он отступит , и договоримся по Крыму и Лугандону . Но я ошибся , там только эвтаназия поможет , 90% населения
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12.04.2022 19:41 Відповісти
Вы исходили из логики нормального человека, но на рашке это не действует... "Умом роzzию не понять"...
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12.04.2022 19:48 Відповісти
200 000 війська недостатньо, щоб окупувати Україну. Може вони мали якісь плани, але точно не захват всієї України...
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12.04.2022 19:52 Відповісти
Конечно воны малы план маршем прокатится до Киева и пройтись по Хрещатику парадом. И воны малы ОПу, в який сидит куча ФСБшных кротов и малы договор с ЗЕшоблой, в котором Украина лишается юга, взамен получает ОРДЛО и гарантию для ЗЕшоблы в вечном правлении в статусе гауляйтера. Но ЗСУ и народ поломали все планы. А Западные партнёры полностью поддержали Украину всем чем можно
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12.04.2022 21:03 Відповісти
Переговоры, только об обмене пленными и гуманитарных коридорах.
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12.04.2022 19:45 Відповісти
Це колаборантські переговори так проводяться. Про гумкоридори і обмін полоненими домовляються між собою військові
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12.04.2022 20:17 Відповісти
Цинічна маніпуляція. Вони будуть лізти і лізти.
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12.04.2022 20:00 Відповісти
Шановне товариство! Ось цей словесний пронос з уст кремлівського педофіла-хуйла та гнойного підара означає одне: ***** вилізло із свого бункера та продовжило свій *іздьож в своє спасіння. Голуб мира *** його в***. Це значить для нас одне - ні одного кацапа не може залишитись на нашій священній Українській землі. В полон нікого не брати і якщо у нас є спецпризначенці то треба, щоб вони якимось чином почали знищувати кацапське керівництво на території кацапії. Може це мої бажання та мрії, але хотілось би щоб так було. Слава Україні та її ЗСУ! Смерть ворогам!
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12.04.2022 20:22 Відповісти
Иными словами ***** ещё , не навоевался . Где же вас всех хоронить
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12.04.2022 20:36 Відповісти
***** деда плющит=)
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12.04.2022 20:41 Відповісти
Есть ,способ отрезвления , русни , это атомная бомба на кремль . Японцам это помогло
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12.04.2022 20:42 Відповісти
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12.04.2022 21:03 Відповісти
С карликом-педофилом путиным невозможно договориться, он полностью выпал из реального мира и живет в выдуманной кацапскими пропагандистами параллельной реальности, в которой борется с выдуманными нацистами и "загнивающим Западом" в лице США)))
Кацапстан/Параша - это территория зла, чем раньше весь мир уничтожит этот гнойник, тем быстрее настанет мир.
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12.04.2022 21:21 Відповісти
ПУТИН ХЛО!
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12.04.2022 21:58 Відповісти
Россия рухнет скоро и Путина убьют тоже скоро! Он ничем теперь не отличается от Усама бен Ладена, Каддафи, Чаушеску...
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12.04.2022 22:15 Відповісти
А воно вже, падло, губу розкатало що ми будемо територіями ділитись?
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12.04.2022 23:12 Відповісти
Пошёл бы ты вместе с Российским кораблём
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13.04.2022 00:01 Відповісти
Расстояние и вправду космическое. Дальше только в бункер.
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13.04.2022 00:19 Відповісти
Іспанський сором!
Та він просто космічне х***о!
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13.04.2022 04:17 Відповісти
Да и пошёл бы ты на х#й!
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13.04.2022 00:27 Відповісти
Да, Володька. С евреями о чем-то договариваться, себя обмануть.
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13.04.2022 00:28 Відповісти
Добре що ***** сам виходить з цих переговорів, бо Зеленський з Подоляком вже раді були піти на цю ганебну капітуляцію. Ця війна повинна закінчуватися не миром на принизливих для нас умовах з втратою територій та суверенітету, а перемогою України.
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13.04.2022 00:29 Відповісти
С этим напёрсточником ?
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13.04.2022 00:48 Відповісти
окурок путька ссыканул и сразу понял, что Украина, благодаря ВСУ, шлёт его прямым ходом найух... Украина победит! она сотрёт этого ублюдка и его недострану в порох...
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13.04.2022 04:46 Відповісти
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