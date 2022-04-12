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Новини Війна Різня в Бучі
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армія рф (16151) Лукашенко (2618) путін (23316) масове вбивство (74) Буча (529) воєнні злочини (1796)

Путін каже, що звірства РФ у Бучі - фейк, а Лукашенко - що то "спецоперація англійців"

буча

Президент Володимир Путін на пресконференції в Амурській області назвав "фейком" повідомлення про масову загибель цивільних осіб у Бучі від рук російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"В українській Бучі організований такий же "фейк", як був з хімічною зброєю в Сирії", - запевняє Путін.

Більше того, Путін стверджує, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, нібито передав йому якісь документи про те, що сталося.

"Ці документи передані до ФСБ - як, хто - у них є відповідні перехоплення, - на якому транспорті приїжджав до цього населеного пункту та створював умови для організації цієї провокації", - переконує Путін.

У свою чергу Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові, – це нібито спецоперація англійців".

"Це як у Бучі… Ми якраз обговорювали цю політику – всі кричать, ну треба було запровадити черговий пакет (санкцій. – Ред.), нам це відомо. Ми докладно обговорювали їхню психологічну спецоперацію, яку провели англійці", - переконує білоруський диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буча - лише один із символів злочинів військ РФ. У інших окупованих містах і селах вони робили те ж саме, - Зеленський

"Якби тільки з військовою операцією Росія хоч трохи запізнилася, то по території Росії готувалися завдати, як вони вважали, нищівного удару, і по сусідніх областях", - додає він.

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Топ коментарі
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12.04.2022 16:58
+36
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12.04.2022 16:58
+34
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12.04.2022 17:01
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12.04.2022 16:58 Відповісти
Путін ввесь світ тримає за дурнів. Скоро і у лукашенка знайдуться документи про те що смоленська трагедія то діло рук англічан.
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12.04.2022 17:56 Відповісти
А мне кажется что Путин и Лукашенко сами и есть ,,ФЕЙКИ,,
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12.04.2022 18:24 Відповісти
А чому ***** тут такий високий?
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13.07.2023 14:54 Відповісти
Два дібіла - ето сіла
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12.04.2022 16:58 Відповісти
Вони там зовсім їбанулись, це просто клиніка якась
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12.04.2022 17:06 Відповісти
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12.04.2022 16:58 Відповісти
чудовий банер.... розповсюдити біля всих міжнародних організацій.
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12.04.2022 17:07 Відповісти
Если бы на всех матчах вывешивали было бы круто. Чтобы показать что никто в Европе не боится и не уважает Путина. И показывайте это русским бабушкам по чаще
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12.04.2022 17:20 Відповісти
Два старых ********...
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12.04.2022 16:58 Відповісти
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
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12.04.2022 16:58 Відповісти
Мнения ******************* и ***** веса не имеют.
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12.04.2022 16:59 Відповісти
Навіть навпаки, всі в світь ще більше побачать яки вони *******
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12.04.2022 17:08 Відповісти
Два необычных дауна…, как же вы надоели
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12.04.2022 16:59 Відповісти
Два дєбіла ето...
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12.04.2022 16:59 Відповісти
... два дебила.
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12.04.2022 17:24 Відповісти
лукашенко президент - це фейк, а путін - спецоперація свині і собаки
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12.04.2022 16:59 Відповісти
Ну шо вы ещё хотели от ***** и говна?
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12.04.2022 17:00 Відповісти
Так от него другого услышать и не ожидали..»золотое правило» мафии «отрицать,отрицать,отрицать..»…
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12.04.2022 17:00 Відповісти
Ой у полі два дубка,
Ой у полі два дубка, два дубка,
Хер лука і х...уй з кремля.
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12.04.2022 17:00 Відповісти
Мені одному здається, що вони ***...ті на всю голову?
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12.04.2022 17:01 Відповісти
Тебе ничего не кажется...они реально йбнутые на всю голову...
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12.04.2022 17:02 Відповісти
щоб вижити, мусять брехати. А брехуни - вони всі такі: ********* здаються. Але вони - просто брехуни.
От, коли тобі Зеля (та хоча би перед 24/02) брехав - хіба ти інакше його оцінював?
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12.04.2022 17:05 Відповісти
приблизно 6 лярдів людей такої ж думки

якщо ці іпанати розв"яжуть ядерну війну світові буде пофіг на амбіції путіна

пуця сциться йти на той світ від саркоми один, то хоче зібрати із собою якнайширшу компанію

це психіатрія

але гірше те, що досить багато дебілів ХОЧЕ СКЛАСТИ ЙОМУ ЦЮ КОМПАНІЮ

заради дешевого газу
нафти
просто грошей...

як дебілам пояснити, що на тому світі ані газ ані гроші їм в пригоді не стануть?
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12.04.2022 17:13 Відповісти
Эти высказывания нужно понимать как указ пропагандистам о чем врать.
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12.04.2022 17:01 Відповісти
Ну понятно что лукашенке Кива рассказал про английскую спецоперацию с трупами из лондонских моргов. А фуйло про артистов в роли убитых у кого услышал?
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12.04.2022 17:01 Відповісти
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12.04.2022 17:01 Відповісти
Когда вспоминаю эту реальную картинку, то думаю как бы изменилась наша жизнь если бы или Оранжевая, или революция 14 закончились бы вот такими справедливыми и решительными действиями. Вступление Украины в НАТО и ЕС школьники бы изучали в учебнике истории. Но... жизнь распорядилась по другому и мы продолжаем скакать по граблям.
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12.04.2022 17:16 Відповісти
у меня вопросик.. зачем вступать в ЕС и в НАТО? - это признание собственной недееспособности, не так ли? или чтобы быть еше больше зависимыми! ( не Незалежними та не Самостійними, як декларується)?
Чи, може, краще саморозвиватися, "качатися" без анаболіків, і втерти носа всім толерастам, - а потім дивитись на них, і думати... приймати їх до своїх товаришів, чи відмовити....?
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14.04.2022 22:03 Відповісти
До лампочки все що говорять ці два уродця.
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12.04.2022 17:01 Відповісти
Итоги встречи Путина и Лукашенко, длившейся больше 3 часов:

Путин:

▪️Происходящее в Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было.
▪️В ситуации санкционной войны важно углублять интеграцию Союзного государства. РФ и Беларусь выполнили более 30% намеченных планов интеграции.
▪️В энергетике завершено согласование проекта объединённого рынка электроэнергии с Минском. Расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные влияния санкций.
▪️Белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева.

Лукашенко:

▪️Если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесён сокрушительный удар.
▪️Произошедшее в Буче - «британская спецоперация».
▪️"Мы когда-то решили, что холодная война закончена. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь".
▪️Никакие санкции не собьют Россию и Беларусь с пути.
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12.04.2022 17:02 Відповісти
полная оторванность от реальности. Шизофрения
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13.04.2022 16:32 Відповісти
чого цих двох злочинців слухати? вони знають шо ім пізда і вже ссуться
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12.04.2022 17:02 Відповісти
навіть шкодую що не планувалось ніякого удару по цих виродках
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12.04.2022 17:02 Відповісти
Сучиська. Прийде час, що ці фейки будуть на вашій території. Неодмінно прийде.
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12.04.2022 17:03 Відповісти
колись до раші дотече, який грандіозний фейк сам пуця
країна хробаків із цар-хробаком

він навіть ховається по хробачиному - при небезпеці лізе під землю

єдине що може врятувати рашу а і з нею увесь світ - розвал раші на купу невеликих кубел хробаків, з яких ні одне не скаже, що є правонаступником ращі, бо санкції добре кусючі
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12.04.2022 17:03 Відповісти
щоби хробак виліз на поверхню, потрібен заливний дощ. Тільки заливний дощ хтось взяв та й похерив.. А якби не похєрив... то все одно би не спромігся хмаркою накрити нори хробаків. кацапіських... бо в перші дні війни не спромігся червячний місточок крапельками накрити....
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14.04.2022 22:11 Відповісти
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12.04.2022 17:04 Відповісти
до сих пор дохлую дрысню по Буче находят
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12.04.2022 17:04 Відповісти
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12.04.2022 17:06 Відповісти
Даже выражение такое есть в русском языке: "Иду на Вы". Так что все верно.
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12.04.2022 17:09 Відповісти
Выражение -Иду на Вы- придумано кацапами для очеловечивания их в глазах мирового сообщества. Дескать, они очень благородные воины и предупреждают противника загодя. А по факту это подлые людишки, ночные тати, разорители и убийцы. Во все века их существования. И война в Украине доказательство ихней антигуманной сути. Иду на Вы-это совсем не про них.
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12.04.2022 17:23 Відповісти
- «Іду на Ви» (або «Хочу на ви іти…») - легендарний вислів Святослава Ігоровича на означення проголошення військових дій своїм супротивникам - ультиматум про оголошення війни. Перша згадка, згідно Повісті временних літ, датується 964 роком за давньослов'янським календарем - вікіпедія.
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12.04.2022 17:26 Відповісти
Ни малейшего отношения к русне это выражение Святослава Ингварсона не имеет, а имеет корни в боевом кличе скандинавов "Ver thik! Her ek komm!" - Берегись! Я иду!
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12.04.2022 19:08 Відповісти
На мою думку,сьогодні на Цензорі путіна забагато...
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12.04.2022 17:07 Відповісти
его вообще много, хорошо чтоб его не было
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12.04.2022 17:26 Відповісти
Дай боже все горе ,сльози та кров українців цим двом уродам в їх дім, сім"ю, їх дітям та онукам
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12.04.2022 17:08 Відповісти
Чечня, Молдова, Грузія, Абхазія, Нагорний Карабах, Україна , - уся кров та смерть людей, на руках ***** та московіі, а нелегітимний завжди буде дупу загажену ***** лизати!! Таку долю він обрав сам, собі та микольці…
А пройде трошки часу і фсьо….
Слава Захисникам України!
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12.04.2022 17:10 Відповісти
Бульбо фюрер нюхнув аргентинского порошка заявил что он видел номера английских машин и он об них заявит
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12.04.2022 17:10 Відповісти
Чык-Чырык иди пей таблетки, а то получишь по жопе..
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12.04.2022 17:12 Відповісти
Страшно не те що цей фашист виголошує. Страшно те що в цього дебіла є величезний ядерний арсенал який дає йому можливість безкарно роками навязувати світу свою маячню...
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12.04.2022 17:12 Відповісти
Моя заповітна мрія - дожити до того дня, коли ці обидві сволоти здохнуть і побачити як їх на лафеті відвезуть і зариють в землю. А потім на цьому місці - насруть велику кучу.
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12.04.2022 17:13 Відповісти
Какой лафет?? Повешенных на лафете не возят...
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12.04.2022 17:22 Відповісти
Это как бы Гитлер на де в Нюрнберге сказал: война с СССРом - это фейк. Они воюют сами с собой.
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12.04.2022 17:14 Відповісти
Этой парочке шизофреников нужно встречаться в одной палате рязанской дурки.
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12.04.2022 17:14 Відповісти
Моральные уроды упиваются своей безнаказанностью.
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12.04.2022 17:17 Відповісти
этим двум ублюдкам место в суде а потом в петле!!!!
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12.04.2022 17:18 Відповісти
Да придет такой "фейк" в дом и город каждого рашиста!
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12.04.2022 17:20 Відповісти
два тупорилих упоротих ******
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12.04.2022 17:22 Відповісти
это они втирают своей быдломассе,общепиту
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12.04.2022 17:23 Відповісти
кого думка світових вигнанців гребе взагалі
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12.04.2022 17:26 Відповісти
Як світ буде їх карати?
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12.04.2022 17:27 Відповісти
Выгавкались,разъехались обратно по норам...а глубина жопы в которую летят их проклятые территории лишь увеличивается.
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12.04.2022 17:28 Відповісти
Неупокоенные , вопрос времени..
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12.04.2022 17:29 Відповісти
Распухшая от старасти, болезней и сожранных деликатесов усатая ********* смеет чето вонять.
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12.04.2022 17:31 Відповісти
два редких ******** современности.
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12.04.2022 17:37 Відповісти
Все по канонам совковых скреп-английские шпионы итд.
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12.04.2022 17:40 Відповісти
Якщо якимось там проблемам віагра ще допоможе... то щодо маразму ліків немає...
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12.04.2022 17:43 Відповісти
ну вот ракетами стреляют, могла бы парочка потерять управление и полететь в амурскую область? - вполне.
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12.04.2022 17:52 Відповісти
Да, шакалья сущность бульбофюрера проявляется чем дальше, тем отчетливее. Стремится не отстать от хозяина.
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12.04.2022 18:00 Відповісти
Два престарелых лживых как сатана кровавых маньяка ведущие войны заради сохранения тоталитарной власти.
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12.04.2022 18:01 Відповісти
Александр Григорьевич, как говорится в рекламе : "Иногда лучше жевать, чем говорить".
Не усугубляйте своё положение - вариант "он меня заставил" не проканает.
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12.04.2022 18:21 Відповісти
Якось голова колгоспу сказав що хоче забрати Україну в своє лоно, то я йому скажу, сидіть самі там з Московію.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Лоно
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12.04.2022 18:37 Відповісти
?
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12.04.2022 18:52 Відповісти
 
 