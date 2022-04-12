Путін каже, що звірства РФ у Бучі - фейк, а Лукашенко - що то "спецоперація англійців"
Президент Володимир Путін на пресконференції в Амурській області назвав "фейком" повідомлення про масову загибель цивільних осіб у Бучі від рук російських військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"В українській Бучі організований такий же "фейк", як був з хімічною зброєю в Сирії", - запевняє Путін.
Більше того, Путін стверджує, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, нібито передав йому якісь документи про те, що сталося.
"Ці документи передані до ФСБ - як, хто - у них є відповідні перехоплення, - на якому транспорті приїжджав до цього населеного пункту та створював умови для організації цієї провокації", - переконує Путін.
У свою чергу Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові, – це нібито спецоперація англійців".
"Це як у Бучі… Ми якраз обговорювали цю політику – всі кричать, ну треба було запровадити черговий пакет (санкцій. – Ред.), нам це відомо. Ми докладно обговорювали їхню психологічну спецоперацію, яку провели англійці", - переконує білоруський диктатор.
"Якби тільки з військовою операцією Росія хоч трохи запізнилася, то по території Росії готувалися завдати, як вони вважали, нищівного удару, і по сусідніх областях", - додає він.
Будь ласка, зачекайте...
Ой у полі два дубка, два дубка,
Хер лука і х...уй з кремля.
От, коли тобі Зеля (та хоча би перед 24/02) брехав - хіба ти інакше його оцінював?
якщо ці іпанати розв"яжуть ядерну війну світові буде пофіг на амбіції путіна
пуця сциться йти на той світ від саркоми один, то хоче зібрати із собою якнайширшу компанію
це психіатрія
але гірше те, що досить багато дебілів ХОЧЕ СКЛАСТИ ЙОМУ ЦЮ КОМПАНІЮ
заради дешевого газу
нафти
просто грошей...
як дебілам пояснити, що на тому світі ані газ ані гроші їм в пригоді не стануть?
Чи, може, краще саморозвиватися, "качатися" без анаболіків, і втерти носа всім толерастам, - а потім дивитись на них, і думати... приймати їх до своїх товаришів, чи відмовити....?
Путин:
▪️Происходящее в Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было.
▪️В ситуации санкционной войны важно углублять интеграцию Союзного государства. РФ и Беларусь выполнили более 30% намеченных планов интеграции.
▪️В энергетике завершено согласование проекта объединённого рынка электроэнергии с Минском. Расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные влияния санкций.
▪️Белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева.
Лукашенко:
▪️Если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесён сокрушительный удар.
▪️Произошедшее в Буче - «британская спецоперация».
▪️"Мы когда-то решили, что холодная война закончена. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь".
▪️Никакие санкции не собьют Россию и Беларусь с пути.
країна хробаків із цар-хробаком
він навіть ховається по хробачиному - при небезпеці лізе під землю
єдине що може врятувати рашу а і з нею увесь світ - розвал раші на купу невеликих кубел хробаків, з яких ні одне не скаже, що є правонаступником ращі, бо санкції добре кусючі
А пройде трошки часу і фсьо….
Слава Захисникам України!
Не усугубляйте своё положение - вариант "он меня заставил" не проканает.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Лоно