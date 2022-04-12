Путін хоче, щоб перемовини з Києвом були в Білорусі: "Майданчик цілком підходить для подальших контактів"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що з його точки зору Білорусь підходить для переговорів Києва та Москви.
Про це він сказав на спільній із Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Докладно поінформував Олександра Григоровича (Лукашенка. – Ред.) про розвиток спеціальної військової операції на Донбасі та в Україні, а також переговорного процесу з цієї теми", - заявив Путін.
Президент Росії подякував Лукашенку за "хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів" з Україною.
"Почати прямий діалог з українською стороною стало можливим завдяки особистим зусиллям "президента" Білорусі. Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів", - додав він.
Путін також зазначив, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.
Будь ласка, зачекайте...
Маємо встигнути відправити гнилу на той світ в 69 років
і у кого більша варогідність отримати те, що хоче?
як на мене, тьотя Хая домовиться швидше))
Ось і побачимо як він тримає слово
А переговоры с рашафашистами то фуфло. Договориваться о чем? Вопрос только один - вывод всех рашистов с Украины и суммы репераций за нанесенный ущерб.
цілком пристойне місто...
аааа, туди літаком треба?
хробачиних норок не встигли прокопати?
ну тоді можна в Варшаві
ну, там, у тій країні, лідерів якої ти знищив над територією раші разом із літаком...
знову нє?
о
до Салтівки у Харкові хробачиними ходами доповзеш?
знову ні?
ой біда...
хімічну зброю ти вже застосував
визнають це Штати офіційно - будеш молити, щоб переговори ішли в Токіо після передачі Японії Курил, а їх передаси за добу, сцук.
Залишилося запросити Пороха,меркельшу та саркозі…
Пильнуймо владу, бо зіллють згоду на зустріч з *****м, як і йомувагнерівців…
Більше ця їхня зустріч нічого не демонструє.
Їхні промови, слова, брехні і т.д. нікого з західного світу вж ене пеоеконають.
Крапка неповернення пройдена і не один раз. Все. Далі тільки поразка, розпад імперії зла і смерть диктаторів.
Пропоную провести перемовини прямо у Кремлі!!!
На перемовини приїде Залужний на ТАНКУ по Арбату!
(він давно цого бажає)
Огонь прекратил? Войска вывел ? О чём говорить ?
пуйло- тварь рашистская. ботоксная гнида. сраный Сцарёк-педофил, конченное чмо.
сране пуйло- вiдмiнний зразок рассєянського шизо-фашизму.