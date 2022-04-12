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Білорусь (7833) перемовини (2715) путін (23316)

Путін хоче, щоб перемовини з Києвом були в Білорусі: "Майданчик цілком підходить для подальших контактів"

путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що з його точки зору Білорусь підходить для переговорів Києва та Москви.

Про це він сказав на спільній із Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Докладно поінформував Олександра Григоровича (Лукашенка. – Ред.) про розвиток спеціальної військової операції на Донбасі та в Україні, а також переговорного процесу з цієї теми", - заявив Путін.

Президент Росії подякував Лукашенку за "хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів" з Україною.

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"Почати прямий діалог з українською стороною стало можливим завдяки особистим зусиллям "президента" Білорусі. Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів", - додав він.

Путін також зазначив, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.

Автор: 
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Топ коментарі
+73
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12.04.2022 17:13
+55
***** пусть идет путин вместе с беларусью
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12.04.2022 17:13
+38
Здохни ***** -педофил вонючий,в страшных муках ‼️
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12.04.2022 17:24
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Нюхай бебру!
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12.04.2022 17:12 Відповісти
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12.04.2022 17:13 Відповісти
Здохни ***** -педофил вонючий,в страшных муках ‼️
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12.04.2022 17:24 Відповісти
Желательно как Кадафи - с палкой в жопе !
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12.04.2022 17:42 Відповісти
До 7-го жовтня ще достатньо часу.
Маємо встигнути відправити гнилу на той світ в 69 років
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12.04.2022 17:37 Відповісти
***** пусть идет путин вместе с беларусью
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12.04.2022 17:13 Відповісти
**** КАК ДРОВ !!!
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12.04.2022 17:13 Відповісти
Сваі хатєлкі абосраний лапатний сцарь может засунуть в сваю абосраную дупу...
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12.04.2022 17:13 Відповісти
Упир пропонує завчасно неприйнятне Україною - пропозицію.... накуй посилайе чмирюгу....
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12.04.2022 17:14 Відповісти
Гаага, только Гаага для тебя плешивый мудак
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12.04.2022 17:14 Відповісти
а тьотя Хая хоче негра

і у кого більша варогідність отримати те, що хоче?

як на мене, тьотя Хая домовиться швидше))
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12.04.2022 17:14 Відповісти
Тепер маячнею цих двоих покидьків буде забита до вечора стрічка новин.
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12.04.2022 17:15 Відповісти
то шо ***** хоче нікого не їбе
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12.04.2022 17:15 Відповісти
Украина должна полностью отказаться от переговоров и держать в голове одну цель - Уничтожить кремлевских упырей и его пособников. Не важно какими методами - голод это будет или переход в наступление но цель - ликвидация упырей. Пора уже показать свой характер и Зеленскому отказавшись вести переговоры с фашистами как и Черчиль отказался вести переговоры с гитлером.
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12.04.2022 17:16 Відповісти
Ровняеш с пальцем😁? Это не тот случай.
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12.04.2022 17:32 Відповісти
За преЗЕдентом и его жОПой в три глаза нужно приглядывать...
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12.04.2022 18:42 Відповісти
Йще що? ПНХ
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12.04.2022 17:17 Відповісти
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12.04.2022 17:17 Відповісти
Чета вчера АВСТРИЯКА наобещал, и ***** сразу вылезло из бункера.... Даже с дружбаном по ПАЛАТЕ встречается....
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12.04.2022 17:17 Відповісти
То был клон, апосранае с бункера не вылазит и ахрану с аружием к сибе не падаускаит.
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12.04.2022 18:03 Відповісти
Уберите этих ублюдков от принятия стратегических решений. Они только спят и видят как слить, сдать, сманипулировать, продать и сказать что так было под красивый видосик. Зеленые продажные швали
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12.04.2022 17:18 Відповісти
К сожалению, это значит, что "переговоры" продолжатся именно в белораше. Наши политики отстаивать свое не умеют.
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12.04.2022 17:19 Відповісти
Зеля казав що переговори можуть відбуватися у будь якій країні окрім раши та белораши
Ось і побачимо як він тримає слово
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12.04.2022 17:26 Відповісти
Это ничего не значит. Не надо хаять политиков, ведь Вы тоже не на фронте.
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12.04.2022 17:27 Відповісти
Вова, может тебе еще на грудь нассать, чтоб морем пахло?
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12.04.2022 17:19 Відповісти
А не слишком ли много хотелок в рашенфашиста? А отсосать у таракана он не хочет?

А переговоры с рашафашистами то фуфло. Договориваться о чем? Вопрос только один - вывод всех рашистов с Украины и суммы репераций за нанесенный ущерб.
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12.04.2022 17:20 Відповісти
Досить перемовин! Все має вирішитись на полі бою.8 років перемовин це показали.Смерть цапам!
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12.04.2022 17:20 Відповісти
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12.04.2022 17:20 Відповісти
а петлю на шею это отродье не хочет?а придётся...
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12.04.2022 17:20 Відповісти
Воно неадекватне
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12.04.2022 17:21 Відповісти
А не пішли б вони по курсу руцького корабля
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12.04.2022 17:21 Відповісти
Площадка вполне подходит... для Путина и его намерений. Подходит ли эта "площадка" Украине недоросток даже не задумывается - несмотря на явный разгром он тупо и дальше считает себя таким могучим, что может продолжать диктовать условия. Неполноценный урод давно потерявший чувство адекватности!
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12.04.2022 17:22 Відповісти
Білорусь - териториія ворога
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12.04.2022 17:22 Відповісти
Зеля так не думає.
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12.04.2022 17:26 Відповісти
Какие нах.. переговоры в воюющей стране???
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12.04.2022 17:45 Відповісти
Путин еще тешит себя глупой и ложной надеждой.
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12.04.2022 17:22 Відповісти
На фото два мешка с гуаном.
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12.04.2022 17:22 Відповісти
У Зели и команда бабла будет полно. Им нужен мир на любых условиях. Иначе для чего им столько денег?
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12.04.2022 17:22 Відповісти
Страшно вылезать за границы своей орды? А то вдруг там ордер на арест всплывет?
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12.04.2022 17:23 Відповісти
Ордер доставят на ракете прямо к самолету😁💥
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12.04.2022 17:35 Відповісти
Спектакль для быдла росийского. Никто к нему не едит. никто с ним не встречается. Охренеть...важная международная встреча с непризнаным нигде в мире *президентом*. Они уже там сообщают и о *великих будующих космических полетах* с бульбашами. Крыша поехала.. А быдло все схавает..
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12.04.2022 17:23 Відповісти
до речі, а в Вашингтоні він не хоче переговори вести?
цілком пристойне місто...

аааа, туди літаком треба?
хробачиних норок не встигли прокопати?

ну тоді можна в Варшаві
ну, там, у тій країні, лідерів якої ти знищив над територією раші разом із літаком...
знову нє?

о

до Салтівки у Харкові хробачиними ходами доповзеш?
знову ні?

ой біда...

хімічну зброю ти вже застосував
визнають це Штати офіційно - будеш молити, щоб переговори ішли в Токіо після передачі Японії Курил, а їх передаси за добу, сцук.
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12.04.2022 17:23 Відповісти
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12.04.2022 17:25 Відповісти
Ага. Маразм и цинизм зашкаливает.
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12.04.2022 17:25 Відповісти
Як же ***** бажає продовжувати гадити Україні у бульбафюлєра…
Залишилося запросити Пороха,меркельшу та саркозі…
Пильнуймо владу, бо зіллють згоду на зустріч з *****м, як і йомувагнерівців…
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12.04.2022 17:26 Відповісти
а хто там на останніх премовинах був?арахамія,це він щось пообіцяв *****?
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12.04.2022 17:26 Відповісти
Где и когда будет подписание росией полной и безоговорочной капитуляции будет определять исключительно Украина своей волей.
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12.04.2022 17:27 Відповісти
а пусть этот карлик вместе с его петушком белосусским к нам в УКРАИНУ припрутся...БУЧА, ИРПЕНЬ. ГОСТОМЕЛЬ,ЧЕРНИГОВ на выбор......на переговоры.... а еще лучше прямо в МАРИУПОЛЬ.... а вот там и поговорим....
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12.04.2022 17:28 Відповісти
В сортирі на Хрещатику
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12.04.2022 17:28 Відповісти
Вам нельзя на это соглашаться - тк, во превых лукашенко допустил окупацию границы Беларуси и позволил использовать эти территории как плацдармы для нападения. Во-вторых, это попытка задавить беларусский народ признанием субьектности лукашенки. Те вбивания клина между не выбравшими лукашенку беларусами и украинцами. Никаких переговоров в окупированном Минске.
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12.04.2022 17:29 Відповісти
Циничная мразь, такой себе "троллинг"
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12.04.2022 17:29 Відповісти
Предложить переговоры на майданчике врага - это ж какую безпредельную наглость надо иметь??!!
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12.04.2022 17:29 Відповісти
Трамбани собі свї хотєлкі в анус, педофіл грьобаний! Туди ж спрямуй і свою "плАААщадочку"!!!!!!
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12.04.2022 17:29 Відповісти
Про що переговори про капітуляцію? спочатку виведіть своіх варварів з територіі Украіни .
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12.04.2022 17:30 Відповісти
руССкий путин, иди *****!
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12.04.2022 17:30 Відповісти
)(уйло не маленьке(хоча) і струка посмокче 😏
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12.04.2022 17:31 Відповісти
***** с бульбой сосите яйца
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12.04.2022 17:31 Відповісти
Гаага ось майданчик для ***** з вусатим.
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12.04.2022 17:34 Відповісти
А може краще у Чорнобилі? Під егідою МАГАТЕ.....
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12.04.2022 17:35 Відповісти
Туреччина... Білорусь... Все ближче і ближче до Гааґи.
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12.04.2022 17:37 Відповісти
Нууууу если «лукаш»не смог добиться «центра внимания «,то пошёл в обходный путь..Переговоры должны быть после ПОЛНОГО разгрома раши ,украинскими войсками и украинская сторона должна определить ,где они должны пройти..А «до того»времени,пока идёт бомбардировка ракетами украинских городов ,разрушается инфраструктураи погибают украинцы,достаточно «видео «переговоров…тоже идеальная площадка …
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12.04.2022 17:38 Відповісти
Зміни в українському тексті домовленостей - слово ")(уйло" написали з маленької літери.
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12.04.2022 17:41 Відповісти
Два старих людожери відають вигляд, що вони нормальні люди.
Більше ця їхня зустріч нічого не демонструє.
Їхні промови, слова, брехні і т.д. нікого з західного світу вж ене пеоеконають.
Крапка неповернення пройдена і не один раз. Все. Далі тільки поразка, розпад імперії зла і смерть диктаторів.
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12.04.2022 17:41 Відповісти
Ага. А може одразу в Москві?
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12.04.2022 17:43 Відповісти
В хотєлки кремлівсько-ху...йловського передаста ми не граємо, пшол нах! разом зі своєю таракановською білорусією.
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12.04.2022 17:43 Відповісти
Навіщо дріб'язуватися?
Пропоную провести перемовини прямо у Кремлі!!!
На перемовини приїде Залужний на ТАНКУ по Арбату!
(він давно цого бажає)
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12.04.2022 17:45 Відповісти
это оно, *****, сцыт летать куда-то кроме своего под*****вника, чует падла что может недолететь
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12.04.2022 17:45 Відповісти
Переговоры Только на условиях Украины. Полная освобождение территории Украины. Потом выполнение всех требований Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.04.2022 17:45 Відповісти
Придурь. Беларус - не нейтральное государство, а участник войны. Наши будут идиотами если согласятся вернуть переговоры в РБ.
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12.04.2022 17:46 Відповісти
тільки в Буче
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12.04.2022 17:50 Відповісти
чому не в Києві
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12.04.2022 17:55 Відповісти
Лущее в Гааге, шоп не перевозить с места на место.
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12.04.2022 18:00 Відповісти
краще в США, Ґуантанамо, найкраще місце для хутіна та його друзів.
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12.04.2022 18:02 Відповісти
Опять ***** хочет навязать нам Бульбофюрера как независимого посредника. Типо мы должны забыть что именно Беларашка обсреливала всю Украину и напала на Киев и Киевскую область в том числе Бучу и Ирпень, где были замучены и расстреляны сотни невиновных людей. Перекопать с Белорашкой все дороги и взорвать мосты и забыть что такая страна вообще существует.
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12.04.2022 18:04 Відповісти
Не пам"ятаю,хто сказав, але дуже влучно: перемовини з ворогом повинні тривати не довше автоматної черги.
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12.04.2022 18:05 Відповісти
Головнокомандувач УПА Василь Кук
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12.04.2022 18:37 Відповісти
Головне -щоб на перемовинах з х"йлом у Зелі був автомат.
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12.04.2022 20:34 Відповісти
Вы теперь видите, как это мерзота боится за свою лживую и подлую душонку ...таракан то его подельник- всеравно вместе будут в Гааге, если не прибют раньше!!!
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12.04.2022 18:10 Відповісти
Этим двум лошарам уже конец,никаких переговоров,Крым пакует вещи!
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12.04.2022 18:13 Відповісти
а не пішли б ви обидва в сраку полудурки, де будуть переговори буде вказувати Україна і взагалі треба розглянути їх доцільність після того, що уже відбулося і відбувається в державі з приходом орків. До речі, зі слів очевидців у Ворзелі стояли бульбаші а після них прийшли ублюдки-десантники
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12.04.2022 18:14 Відповісти
Скоро нацистебаный ***** сам будешь бегать переговоры просить где угодно
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12.04.2022 18:15 Відповісти
Він 100% шизонутий параноїк .
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12.04.2022 18:22 Відповісти
білоруський майданчик цілком підходить для подальших бомбардировок Украины, и размещения войск орды, больше ни для чего...
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12.04.2022 18:33 Відповісти
А хрена с редькой путин и Лукашенко не хотят??
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12.04.2022 18:37 Відповісти
А нах-нах ця Моль піти не хоче? Тільки на руїнах Кремля і тільки підписання Уйлом капітуляції!
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12.04.2022 18:40 Відповісти
Найкраще місце Гаага, гіляка, зашморг.
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12.04.2022 18:43 Відповісти
Держіть зелю семеро - переговори з ******, та ще у рідній бєларуссіі, і бацька-друг тут рядишкам
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12.04.2022 18:53 Відповісти
Що це і де це...?
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12.04.2022 18:54 Відповісти
Сцыт плешивый, шо в другой стране, его и его шайку могут арестовать
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12.04.2022 18:58 Відповісти
Пропоную переговори у Львові. Старовинне місто, гарне, привітливе. Ми ***** зустрінемо гарненько, патика йому в сраку запхаємо і підпалимо фосфорний квачик. Ото смішно буде бігати
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12.04.2022 19:21 Відповісти
Иди нах@й...
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12.04.2022 19:23 Відповісти
Сегодня хороший день, чтобы вспомнить Юрия Гагарина, скромного молодого человека, который бросил пить, бросил курить и тренировался 11 лет, и все это для того, чтобы провести 108 минут за пределами Советского Союза
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12.04.2022 19:50 Відповісти
куйло собі гроба вибрав? а то шось знатно ******** лайно собаче
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12.04.2022 20:03 Відповісти
Путин хочет... И что с этого ?
Огонь прекратил? Войска вывел ? О чём говорить ?
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12.04.2022 20:12 Відповісти

пуйло- тварь рашистская. ботоксная гнида. сраный Сцарёк-педофил, конченное чмо.


сране пуйло- вiдмiнний зразок рассєянського шизо-фашизму.
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12.04.2022 20:19 Відповісти
 
 