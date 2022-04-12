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Миколаїв (1756) Сєнкевич (229)

Російські загарбники завдали Миколаєву збитків на більше ніж 110 млн грн, - мер Сєнкевич

миколаїв

Російські окупанти за час війни завдали Миколаєву збитків на понад 110 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Фейсбуку.

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"На сьогодні по місту ми підрахували збитків на понад 110 млн грн", - написав Сєнкевич у фейсбуці у вівторок.

За його словами, внаслідок дій російських окупантів пошкоджень зазнали заклади соціального захисту (пошкоджено три об'єкти на майже 1 млн грн), заклади охорони здоров'я (п'ять об'єктів більше ніж на 4 млн грн), освіти (46 об'єктів на понад 20 млн грн), заклади фізичної культури та спорту (п'ять об'єктів більш як на 5,5 млн грн), а також житловий сектор (550 звернень на майже 80 млн грн).

"Ми все обов’язково відновимо, відбудуємо наше місто і всю Україну. На жаль, нам вже не повернути життя і здоров‘я тисяч українців. Але щоб ці втрати не були марними, ми просто мусимо перемогти Росію у цій війні і побудувати сильну та успішну Україну", - підсумував Сєнкевич.

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Хлопці з Маріуполя пишуть що "В Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов»". чекаєм на підтвердження
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12.04.2022 17:29 Відповісти
Господи, прошу, благаю Тебе аби це було ІСТИННОЮ ПРАВДОЮ!
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12.04.2022 17:33 Відповісти
Я так понял, что оставили Азовсталь/побережье и перешли в северную часть города к азову.

Если боеприпасов нет, то нормальный манёвр. Хотя и пришлось бросить крепость.
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12.04.2022 18:05 Відповісти
Миллионов или миллиардов? Может не гривен. Откуда такие цифры?
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12.04.2022 17:54 Відповісти
Думаю милллиард и если гривен, то это ещё немного
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12.04.2022 18:00 Відповісти
Все просто привыкли что наши чинуши врут про убытки (в надежде что больше дадут). Некоторые уже на триллионы долларов зашли. Таким деньги в руки давать нельзя. Это на лохов расчитано.

В данном случае цифра близкая к реальности. В большинстве случаев кацапские ракеты значительно дороже, чем то во что они попали.
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12.04.2022 18:10 Відповісти

звісно 100 мільярдів, саме така ціна скоро на расеє за один доляр.
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12.04.2022 18:15 Відповісти
 
 