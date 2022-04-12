Наразі виявлено тіла 403 людей, по-звірячому закатованих в Бучі, - мер Федорчук

Мер Бучі Анатолій Федорчук повідомив, що в місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Маємо 403 тіла, по-звірячому закатовані, вбиті. Сьогодні о 10 розпочали відкриття, другої могили масового поховання - 56 тіл, плюс 4 приватні могили", - повідомив Мер Бучі.

Він додав, що в місті продовжують працювати сапери. Зокрема, по лісосмугах і лісах.

"Сподіваємося, хто пропав безвісти живі, але швидше за все, тіла знайдемо між населеними пунктами. Жителі бачили, як їх вивозили в ці місця", - зазначив Федорчук.

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