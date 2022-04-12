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Наразі виявлено тіла 403 людей, по-звірячому закатованих в Бучі, - мер Федорчук
Мер Бучі Анатолій Федорчук повідомив, що в місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами.
Про це він повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Маємо 403 тіла, по-звірячому закатовані, вбиті. Сьогодні о 10 розпочали відкриття, другої могили масового поховання - 56 тіл, плюс 4 приватні могили", - повідомив Мер Бучі.
Він додав, що в місті продовжують працювати сапери. Зокрема, по лісосмугах і лісах.
"Сподіваємося, хто пропав безвісти живі, але швидше за все, тіла знайдемо між населеними пунктами. Жителі бачили, як їх вивозили в ці місця", - зазначив Федорчук.
Топ коментарі
+8 Тетяна Тать
показати весь коментар12.04.2022 17:43
+6 Green sheet
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+5 Перехватчик
показати весь коментар12.04.2022 17:49
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Будь ласка, зачекайте...
Але це зріз того, що ці хробаки роблять ВСЮДИ ДЕ ЗАХОПЛЮЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ
ми маємо право на ненависть до цих вибл*дків
НА ВІКИ МАЄМО ПРАВО НА ЦЮ СВЯТУ ЛЮТЬ.
хтось там на раші радісно писав, що Туреччина прийме туристів з раші?
і наш співгромадянин спокійно порекомендував йому брати із собою ножа.
бо він свого ножа вже взяв...
БІЙТЕСЯ ТЕПЕР, СУКИ
ДИХАЙТЕ ЧЕРЕЗ РАЗ І БІЙТЕСЯ.
Захід поставить там тимчасову адміністрацію на 100 років. Потрібно переписати і історію на правдиву та виховувати вже нових людей. За 100 років оновиться три-чотири покоління. Має допомогти.
Це і буде вирішення російського питання.
@NashaCanada
·
https://twitter.com/NashaCanada/status/1513756687974518792 8 ч
Еще раз повторим:
Никаких спортсменов,
Никаких туристов,
Никаких музыкантов, оркестров, дирижёров и балетов,
Никаких ученых,
Никаких товаров, нефти, газа и т.д.
Огромный железный забор, чтобы мышь не проскочила.
А за забором то, что раньше называлось «россия».
17:56
Украинские военные отодвинули линию боевых действий от Днепропетровской области. Теперь линия фронта проходит по территории Херсонской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
По словам Вилкула, украинским военным удалось освободить более 15 населенных пунктов в Херсонской области.
"Благодаря доблести наших военных линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута гораздо дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области. Освобождено более 15 населенных пунктов, противник пытается огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику, и живую силу противника", - заявил он.
Представьте, что в этот момент творится во всех остальных городках, где до сих пор стоит российская армия. Что творилось все 8 лет оккупации Донецкой и Луганской областей?
Если освободить территории и покопать, сколько десятков тысяч трупов можно будет достать из-под земли?