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НАБУ (4981) звільнення (2623) Ситник (862) Гришина Юлія (41)

Ситника звільнено з посади директора НАБУ у зв'язку із закінченням терміну повноважень, - "слуга народу" Гришина

ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситника звільнений із посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Про це повідомила у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - зауважила вона.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник сподівається, що конкурс на директора НАБУ відбудеться без "неприємних речей" на відміну від обрання керівника САП

Автор: 
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Топ коментарі
+27
Кому війна, а слугам просо(((
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12.04.2022 17:47
+27
Оперативненько. Небось часы считали. Нет важнее задачи во время войны, чем увольнение директора НАБУ. Так держать, ************* ...
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12.04.2022 17:50
+22
Не розхитуйте човна, бо Зеленського знудить!
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12.04.2022 17:48
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Кому війна, а слугам просо(((
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12.04.2022 17:47 Відповісти
Оно под охраной СБУ 2 месяца сидело в Львовской области.
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12.04.2022 17:47 Відповісти
Мабуть тому що він як і президент важливіший коли займається своєю справою а не тримає зброю на фронті.
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12.04.2022 17:57 Відповісти
Забавно...
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12.04.2022 18:06 Відповісти
Не розхитуйте човна, бо Зеленського знудить!
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12.04.2022 17:48 Відповісти
Оперативненько. Небось часы считали. Нет важнее задачи во время войны, чем увольнение директора НАБУ. Так держать, ************* ...
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12.04.2022 17:50 Відповісти
Така ж, як і до війни. Боротись із корупцією у вищих ешелонах влади.
Виходило слабенько. Але тепер у зелених Трухіних взагалі все буде ЗЕшибісь!
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12.04.2022 18:00 Відповісти
Зелені мабуть вже бухають!
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12.04.2022 17:58 Відповісти
Nasha Canada Наша Канада

@NashaCanada

https://twitter.com/NashaCanada/status/1513756687974518792 8 ч

Еще раз повторим:
Никаких спортсменов,
Никаких туристов,
Никаких музыкантов, оркестров, дирижёров и балетов,
Никаких ученых,
Никаких товаров, нефти, газа и т.д.
Огромный железный забор, чтобы мышь не проскочила.
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12.04.2022 17:50 Відповісти
зеЛеные мрази под шумок грабят страну.
после победы выносить вас месте с зеЛяй в тюрягу будем.
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12.04.2022 17:50 Відповісти
що у вас особисто вкрали ?
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12.04.2022 18:02 Відповісти
Зеленський "Якби ми отримали літаки, важку бронетехніку, арту, ми б змогли деблокувати Маріуполь"
Якби Вова витрачав гроші на ЗСУ, а не на велике крадівництво, буковелі, проросійських олігархів, не знищив би ракетну програму, не розмінував би Чонгар, не заглядав в дупу путіну…
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12.04.2022 18:20 Відповісти
Та навіть якщо ЗЕ переможе ху йла для ху йлотролів це буде величезна зрада.
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12.04.2022 18:38 Відповісти
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12.04.2022 18:43 Відповісти
Так вже цензуру хочуть ввести.
Група народних депутатів 11 квітня зареєструвала законопроєкт щодо реалізації права військовослужбовців на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/rada-hoche-zaboroniti-viyskovim-vislovlyuvatisya-u-zmi-pro-kerivnictvo-derzhavi-i-komandiriv-837571.html
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12.04.2022 19:56 Відповісти
Під заборону потраплять висловлювання, погляди та думки військових стосовно діяльності вищого військово-політичного керівництва держави Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/rada-hoche-zaboroniti-viyskovim-vislovlyuvatisya-u-zmi-pro-kerivnictvo-derzhavi-i-komandiriv-837571.html
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12.04.2022 19:57 Відповісти


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Реєстрація:
10.04.2022

Новые боты Подоляка-Ермака?
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12.04.2022 18:45 Відповісти
І що? Абсолютно відкрита інформація.
Також ні для кого не є тайною, що ху йлотролі лахтоольгінські маскуються під порохоботів. Після поразок від України кремлівські тролі значно посилили дискредитацію ЗЕ, що добре видно на цьому форумі. І навіть немає жодної спроби це спростовувати. Всі думають, що це порохоботи, але насправді це ху йлотролі.
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12.04.2022 20:33 Відповісти
Як сильно чекали цього Зелені корупціонери. Цікаво, а якщо закінчиться президентство зеленського а війна ще буде, його також звільнять?
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12.04.2022 17:52 Відповісти
ліхтарів ще багато залишилося!
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12.04.2022 17:56 Відповісти
Як і кольорів, але ми не забудемо як зелені заважали призначенню директора САП, а ще раніше як вони звільнили Холодницького, а венедіктова во САП передала справу Татарова з НАБУ до ДБР і закрили її. Все пам'ятаємо і нагадаємо у кого коротка пам'ять.
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12.04.2022 18:16 Відповісти
был с него какой то толк ?кто знает?
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12.04.2022 17:55 Відповісти
Посадять на его місце свого 1000%-во залежного.
Підгребли під себе все, що є в державі.
Що ж ... Так захотів мудрий, граблелюбивий нарід.
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12.04.2022 17:57 Відповісти
а хто зара країну захищає , одні виборці опонента ?
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12.04.2022 18:04 Відповісти
Захищають ті хто не хоче руського миру, але це ніяк не говорить про правильність їх вибору. Думаю асфальт допоміг його виборцям
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12.04.2022 18:19 Відповісти
по перше , не до вас питання , по друге - читайте по перше .
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12.04.2022 18:22 Відповісти
Яке відношення захисники мають до квартальних корпціонерів, не підкажете?
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12.04.2022 18:23 Відповісти
питання було задане на основі останнього речення пані , так зрозуміло ? Якщо ні , то читайте відповідь яку я надав вище .
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12.04.2022 18:27 Відповісти
Партія влади радіє, що стане ще легше красти.
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12.04.2022 17:57 Відповісти
На НАБУ "покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових". А якщо під час війни ці функції не здійснювати, то війна ніколи не закінчиться.
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12.04.2022 18:11 Відповісти
ружо в зубы и в окопы
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12.04.2022 17:58 Відповісти
Во взвод дЕрьмака или татарова?
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12.04.2022 18:03 Відповісти
Дерьмак під шумок працює. Скоро зустрічайте-новий керівник НАБУ....татаров.
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12.04.2022 17:59 Відповісти
****** ВСЕ!!! Ударение на "и".
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12.04.2022 18:00 Відповісти
чому це відбувається під час воєнного стану? багато запитань потім буде до слуг не зрозуміло кого
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12.04.2022 18:08 Відповісти
Цікаво чи відпрацювало це одоробло хоч частину зарплати, що була йому виплачена з бюджету?
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12.04.2022 18:08 Відповісти
Термін запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання у справі про «вугільну держзраду» Петра Порошенка закінчився.Його не подовжили. Ще одна зелена бульбашка тихенько луснула.
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12.04.2022 18:23 Відповісти
Татаров з Портновим вже дали кандидатуру?
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12.04.2022 18:35 Відповісти
Слава богу !!наконец-то выгнали этого тупого. дебильного , ленивого, зажравшегося генерала СытникаЮ из этого уважаемого органа по борьбе с коррупцией, НАБУ!!
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12.04.2022 18:35 Відповісти
зарплату пусть вернет..работничех...
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12.04.2022 19:01 Відповісти
Мабуть, скоро вже кінець війні. Слуги оперативно готуються до великого відбудівництва.
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12.04.2022 19:25 Відповісти
Під заборону потраплять висловлювання, погляди та думки військових стосовно діяльності вищого військово-політичного керівництва держави Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/rada-hoche-zaboroniti-viyskovim-vislovlyuvatisya-u-zmi-pro-kerivnictvo-derzhavi-i-komandiriv-837571.html
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12.04.2022 19:59 Відповісти
блд Байдена увольте и отмените декларацию о независимости США. А там поглядим, что будет
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13.04.2022 17:13 Відповісти
 
 