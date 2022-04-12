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Німеччина (7089) Зеленський (22399) росія (63556) Штайнмаєр (337)

Штайнмаєр планував візит до Києва, але Зеленський відмовив у зустрічі через зв'язки президента ФРН із РФ, - Bild

штайнмайер

Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра через його тісні зв'язки з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Як зазначає німецьке видання, Штайнмаєр разом з іншими урядовими делегаціями з інших країн ЄС повинен був прибути до Києва 12 квітня. Однак українська сторона, як стверджує ЗМІ, нібито виступила проти його візиту.

"З Києва в Офіс федерального президента надійшла чітка заява про те, що на даний момент вони не готові ні до яких зустрічей. Однак не можна виключати зустрічі в майбутньому", - пише Bild.

Також повідомляється, що причиною такої позиції Офісу Президента стали тісні контакти Штайнмаєра з РФ в останні роки. Зокрема, на посаді міністра закордонних справ Німеччини він підтримував зв'язок з російським колегою Сергієм Лавровим. Крім того, Штайнмаєр був прихильником "Північного потоку - 2".

Також читайте: Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ: "Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила"

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Топ коментарі
+60
Русский военный штайнмайер - иди за корабликом.
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12.04.2022 18:02
+48
В Бучу можно было бы свозить. Это очищает мозги многим.
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12.04.2022 18:04
+38
А австріяку прийняв. Хоча той чи не більше закопаний у російські кошти. Щось тут не так.
Та й взагалі треба наводити мости та переманювати на свій бік.
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12.04.2022 18:04
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Якщо зєля бачить мир в очах х..ла, то це нормально, а як Штайнмаєр - на поріг не пускати. Ще рік тому шобло зотіло підписати мир з х...лом по формулі цього самого Штайнмаєра. Але подвійні стандарти для найвеличнішого - це кошерно.
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12.04.2022 18:31 Відповісти
ты не в козломордии ,дегенерат
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12.04.2022 18:46 Відповісти
Штайнмаєр-2 очевидно не світить.
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12.04.2022 18:36 Відповісти
Не можна...это настолько тупо не пускать президентов стран ,от которых мы же требуем помощи ,что додуматься до такого могли только зелупы
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12.04.2022 18:42 Відповісти
тупо,це коли українці просять зброю, бо куйло чинить вбивство,руйнує Україну ,а фріци блокують постачання зброї з країн НАТО і самі не дають .Просити у фріців зброю , коли рашист пішов війною на Україну ,а отримувати туж саму фріцовську з...лупу ,це не те, що тупо по фріцовськи , це співучасть фріців в окупації і вбивстві українського народу."зе" вчинив гідно.
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12.04.2022 19:17 Відповісти
То потрібно з німцями говорити щодо постачання зброї. На те і існує дипломатія.
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12.04.2022 19:39 Відповісти
українська дипломатія у 2008 році просилася в НАТО фріци по вказівці рашиста відмовили, українська дипломатія відмовляла завербовану німецьку макрель не будувати газовий потік- фріци мали в одному місці.І дальше-

13 грудня публічно повідомив міністр оборони Олексій Резніков виданню https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367669-reznikov-rozpoviv-ak-nimeccina-blokuvala-zakupivlu-zbroi-cerez-nato-dla-ukraini.html Financial Times . "Вони досі будують газопровід і водночас блокують наші оборонні озброєння. Це дуже несправедливо", - сказав Резніков.

"Німеччина з невідомої причини блокує закупівлю зброї, - уточнив міністр. - Британці обіцяли посприяти, оскільки самі стикалися з тим, що Німеччина блокувала їхні продажі озброєнь".

За його словами, закупівлі мали відбутися через агенцію НАТО з підтримки та постачання, але Берлін наклав вето на придбання Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем.Не тільки в такий спосіб фашисти пакостять Україні.Вже після введення санкцій фріци .в обхід санкцій.поставили окупантам обладнання подвійного(підсанкційного).яке може використовуватися у війскових цілях на суму більше як 300 млн зеленими.Фріци -за рашистським кораблем
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12.04.2022 20:16 Відповісти
"В благодарность за многолетнюю поддержку Украины президент Владимир Зеленский отметил канцлера Германии Ангела Меркель во время ее визита в Киев государственной наградой, орденом Свободы. " Что-то тут не сходится...Хотя почему? Зеленский тоже не спешил вооружать нашу армию.
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12.04.2022 21:57 Відповісти
Юлінька, Це як говорити із ментом, який бачить що вас гвалтують, а сам стоїть поряд, дивиться, і нічого не робить. Чи їх розвідка ЗНОВУ НІЧОГО НЕ ЗНАЛА?
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13.04.2022 06:58 Відповісти
При чем этот петух к коалиции? Это ряженая кукла *****.
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12.04.2022 18:52 Відповісти
а шо ж це ми так випендрюємся.... лідор зазвездились?
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12.04.2022 18:44 Відповісти
Есть подозрение что в его свите присутствуют агенты *****. Совершенно не нужно чтобы они тут бродили и вынюхивали, если не хуже.
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12.04.2022 18:55 Відповісти
Гадаю, що зе бачив публічні вислови Штайнмаєра проти путіна і його вже не можна буде до нього потім послати як з австріяком зробив (путін його просто не прийме). То це зробив наш зе.
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12.04.2022 19:31 Відповісти
Та невже! А чому тоді терпить агенте "Козиря" біля себе? Ілі ета другоє?
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12.04.2022 18:48 Відповісти
Правильно…да ещё его «формула Штайнмайера»надолго запомнится украинцами
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12.04.2022 18:51 Відповісти
Ну шо,пожинаем плоды зелёного дегенератства -Макроша ,вдруг,заявил ,что не поедет в Киев ,так как не хочет "идти на поводу новой моды"-так и сказанул
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12.04.2022 18:54 Відповісти
Тот Макроша может пойти на три буквы. Те же чехи со словаками больше в военном плане помогли чем Макрон который кроме ежедневных звонков ***** ничем не запомнился.
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12.04.2022 18:58 Відповісти
Франція на 2 місці по допомозі Україні в Європі.
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12.04.2022 19:04 Відповісти
Конкретно какой? Бронетехники французской нет, тяжелых вооружений нет. Испанские гранатометы видел, норвежские видел. Может стрелковое оружие но вряд ли. Американские пулеметы видел, но ребята предпочитают воевать трофейными ПКМ.
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12.04.2022 19:10 Відповісти
От французов максимум бронежилеты были. И то не факт. При том, что у них крупнейшая армия на континенте.
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12.04.2022 20:16 Відповісти
Цц
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12.04.2022 18:57 Відповісти
Пересратись з німцями? Ну а що далі? Далі з французами, а потім по списку... Ні, ну нормально, ***** схвалює...
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12.04.2022 18:58 Відповісти
Борзый мальчик совсем идиот
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12.04.2022 18:58 Відповісти
Ну звісно, з ердоганом та бенетом воно згодне зустрічатися, з ****** - аж пищіть як хоче, а президент союзної країни для цього ідіота - нежелатєльний
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12.04.2022 18:58 Відповісти
штайнмайер із своєю "формулою" вже так зганьбився, що нічого не допоможе
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12.04.2022 19:00 Відповісти
З якою саме? Заглянуть в глаза а чи дагаварітца пасрєдінє?
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12.04.2022 19:02 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0 Формула Штайнмаєра
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12.04.2022 19:19 Відповісти
та я знаю! Але ж мова про те, що трісочку в чужому оці видно, а цілу довбеньку в своєму не видно! Чи нагадати його риторику і дії, починаючи зі стадіону? А кінчилось то, до речі, тим, що маємо сьогодні! І воно ще курва комусь претензії пред`являє?! От сученя зелене...
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12.04.2022 19:27 Відповісти
уйобище, від дзеркала відійди...
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12.04.2022 20:17 Відповісти
Ну уже пытается дать заднюю.

Президент Германии Штайнмайер заявил, что страна будет поставлять оружие Украине.

Берлин будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала до недавнего времени.
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12.04.2022 19:04 Відповісти
Ну якщо Україна погодиться то до кінця 2022 року їй побудують десяток САУ )))) А ще дадуть застарілі танки LEOPARD 1 із пушкою калібром 105 мм проти 120мм у російських Т72. А от радянські БТР не хочуть давати. Допомога така що аж страшно. А якщо подивитись на щоденні автопробіги та марші на підтримку росії, організатори яких аж ніяк не цікавлять німецьку поліції та спец.служби.
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12.04.2022 19:33 Відповісти
Амон сто-то решает єтот презерватів ?
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13.04.2022 06:55 Відповісти
Досить двояка ситуація. З одного боку, цей Штайнмаєр - ще та проросійська шавка. З іншого - Німеччина тільки почала повертатись в наш бік - в т.ч. і давати зброю. Чи варто в такій ситуації нагнітати і псувати стосунки - питання? Та ще й перед голосуванням за статус кандидата в ЄС.
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12.04.2022 19:00 Відповісти
Скажи дурному молитись, то воно й чоло розіб`є. А ще й як косити під дурного, то таких справ можна наробити...
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12.04.2022 19:05 Відповісти
Остынь. Никто ничего не нагнетает. А Штайнмайер сам все понимает если не идиот.
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12.04.2022 19:05 Відповісти
Штайнмаєр мабуть розуміє. Але чи зрозуміють такий крок у німецькій владній коаліції і в суспільстві Німеччини - питання.
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12.04.2022 19:19 Відповісти
Надто активно дає...
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12.04.2022 19:06 Відповісти
Краще буде - якщо не даватимуть взагалі? Тільки почались розмови про САУ і танки. Глупо вийде - якщо через відмову Штайнмаєру ми тепер не отримаємо цю потрібну нам техніку.
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12.04.2022 19:22 Відповісти
Вони скорше,нндають,а мізки компостують. Й,майєр не вибачився,як і шмаркля за злочин проти України. Й немісце,йому серед союзників. Спочатку справи,потім піар
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12.04.2022 19:29 Відповісти
САУ обіцяють побудувати до кінця 2022 року, а танки ЛЕОПАРД 1 з пушкою 105мм. Але відмовились давати радянські БМП та БТР.
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12.04.2022 19:35 Відповісти
Обломалося. Обсцяними трусами,й в харю
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12.04.2022 19:05 Відповісти
Штайнмаер всегда дружил с Россией и склонял Украину выполнять (формулу штайнмаера)на невыгодных условиях. Пусть идет кораблем ...
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12.04.2022 19:08 Відповісти
А як щодо зв'язків Єрмака? не муляють?
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12.04.2022 19:11 Відповісти
Клава до чого тут Єрмак? Чи ти тупа русня?
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13.04.2022 07:00 Відповісти
о, ботоферма проснулась.
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13.04.2022 09:57 Відповісти
Ботоферма у тебе в тому місці, де у людей голова)))) Чи ви Штанмаєра від Єрмака не можете відрізнити))))
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13.04.2022 11:14 Відповісти
Я прекрасно понимаю отказ Штайнмайеру, но с ним в Киев должны были приехать также президенты Польши и Балтийских стран. Здесь вновостях сказали, что для них (Польша и Балтийские страны) была неожиданность. И многие не понимают, что этим добьётся украинское правительство……
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12.04.2022 19:15 Відповісти
Зря, ой зря клоун отказался, или он решил, что путкин ему дороже?
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12.04.2022 19:16 Відповісти
А самому Путіну не відмовляє.
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12.04.2022 19:16 Відповісти
А що, знову тобі в штани насрав? Ти диви, і як то він встигає всім вам...
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12.04.2022 19:30 Відповісти
То з путлером обов'язково потрібно говорити, незважаючи на те, що він творить, а з Штайнмайєром, він відмовляється говорити. Ми ж у Євросоюз хочемо вступити. Де тут хоч якась логіка?
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12.04.2022 19:32 Відповісти
Замість того щоб перетягувати Штанмаєра на свою сторону президент України послав його куди подалі...Геніальний хід, єрмак схвалює.
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12.04.2022 19:38 Відповісти
Зеля реально довбодятел, німці нам дають зброю, бмп, йдуть домовленості про танки й артилерію, був шанс натиснути, пробити на емоції й на сором, заручитись додадковою підтримкою. Дебіл.
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12.04.2022 19:43 Відповісти
А ***** відмовити у зустрічі за зв'язки з Штанмаєром не хоче?
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12.04.2022 19:46 Відповісти
Яка це все ж трагедія для воюючої України,на чолі якої зрадник і корупційне беспринципне кодло... І лише небачений героїзм ЗСУ,жертовність народу,допомога і пильність союзників не дають цій мерзенній банді даґаваріцца пасєрєдінє,як і було заплановано від самого початку...
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12.04.2022 20:03 Відповісти
Користь для нас від такого жесту переважає ризики зіпсувати стосунки з Німеччиною, оскільки ми б'єм по конкретному політику-лобісту московських інтересів. Цей демарш ОПУ є лише одним із епізодів нашої безкомпромісної зовнішньої політики: Україна тотально нетерпітиме жодних путінферштеєрів, лобістів москви і битиме по ним скрізь надалі.
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12.04.2022 20:14 Відповісти
За кораблем, він і його вялікая Німеччина
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13.04.2022 06:53 Відповісти
У Штайнмайера морда в бориспольский турникет не пролазит.
При чём тут Зеленский ?
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12.04.2022 20:15 Відповісти
Штанмайер прозрел и потребовал трибунала над путиным. А наш Наполеон обиделся и до сих пор в глаза путину посмотреть хочет или пришла такая разнарядка с кремля?
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12.04.2022 20:24 Відповісти
Схоже, zеленський ревнує )(уйла до штанмаєра

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12.04.2022 21:11 Відповісти
https://mobile.twitter.com/realkyivghost/status/1513911446811430912/photo/1
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12.04.2022 21:12 Відповісти
Австрийский канцлер Нехаммер был использован военным преступником путиным для акции влияния на Украинское руководство безрезультатно. Теперь предполагалась очередная серия запугиваний из путинских многоходовочек с испоьзованием Штайнмаера. Когда уже в Европе закончатся гандоны?
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12.04.2022 22:52 Відповісти
СасиГаз Вальтер))0 Подпиши с путькай минск 3 по статвсу Баварии, и Петручо к себе забери) КазелЫ))))
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13.04.2022 06:52 Відповісти
Трохи не логічно. Меркель самі запрошували, цього теж треба було носом натовкти .
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13.04.2022 07:28 Відповісти
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