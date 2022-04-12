Штайнмаєр планував візит до Києва, але Зеленський відмовив у зустрічі через зв'язки президента ФРН із РФ, - Bild
Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра через його тісні зв'язки з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Як зазначає німецьке видання, Штайнмаєр разом з іншими урядовими делегаціями з інших країн ЄС повинен був прибути до Києва 12 квітня. Однак українська сторона, як стверджує ЗМІ, нібито виступила проти його візиту.
"З Києва в Офіс федерального президента надійшла чітка заява про те, що на даний момент вони не готові ні до яких зустрічей. Однак не можна виключати зустрічі в майбутньому", - пише Bild.
Також повідомляється, що причиною такої позиції Офісу Президента стали тісні контакти Штайнмаєра з РФ в останні роки. Зокрема, на посаді міністра закордонних справ Німеччини він підтримував зв'язок з російським колегою Сергієм Лавровим. Крім того, Штайнмаєр був прихильником "Північного потоку - 2".
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13 грудня публічно повідомив міністр оборони Олексій Резніков виданню https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367669-reznikov-rozpoviv-ak-nimeccina-blokuvala-zakupivlu-zbroi-cerez-nato-dla-ukraini.html Financial Times . "Вони досі будують газопровід і водночас блокують наші оборонні озброєння. Це дуже несправедливо", - сказав Резніков.
"Німеччина з невідомої причини блокує закупівлю зброї, - уточнив міністр. - Британці обіцяли посприяти, оскільки самі стикалися з тим, що Німеччина блокувала їхні продажі озброєнь".
За його словами, закупівлі мали відбутися через агенцію НАТО з підтримки та постачання, але Берлін наклав вето на придбання Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем.Не тільки в такий спосіб фашисти пакостять Україні.Вже після введення санкцій фріци .в обхід санкцій.поставили окупантам обладнання подвійного(підсанкційного).яке може використовуватися у війскових цілях на суму більше як 300 млн зеленими.Фріци -за рашистським кораблем
Президент Германии Штайнмайер заявил, что страна будет поставлять оружие Украине.
Берлин будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала до недавнего времени.
При чём тут Зеленский ?