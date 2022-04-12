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НАТО (6206) Фінляндія (1234) членство в НАТО (1643) Швеція (914) Лінде Анн (56)

Швеція та Фінляндія самі вирішать, чи вступати до НАТО. Погрози РФ неприпустимі, - глава МЗС Швеції Лінде

нато

Швеція та Фінляндія самостійно ухвалять рішення про те, чи потрібно їм приєднуватися до НАТО.

Про це заявила у вівторок глава шведського МЗС Анн Лінде, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Неприпустимо, щоб Росія у якийсь спосіб погрожувала Швеції та Фінляндії. Наші громадяни мають самі ухвалювати рішення у сфері безпеки", - наводить слова міністра агентство ЕФЕ.

"Світ після 24 лютого відрізняється від того, щоб було до цієї дати. Швеція та Фінляндія самі вирішать питання щодо свого майбутнього", - додала Лінде, яка перебуває з візитом у Боснії і Герцеговині.

Раніше у квітні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання про те, чи стала несподіванкою для Кремля інформація ЗМІ про плани Швеції та Фінляндії вступити до НАТО вже цього літа і чи це є новою загрозою для Росії, заявив, що подальше розширення НАТО не принесе додаткової безпеки на європейський континент.

Також читайте: Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО не принесе безпеку в Європу, - Пєсков

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Топ коментарі
+11
зараз і подивимось, нападе пуйло на ці країни, як на Україну, щоб вони в НАТО не були, 99.9% що ні... сцикотно
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12.04.2022 18:14
+5
переводя на простой язык послал русню вслед за русским кораблём
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12.04.2022 18:23
+4
Другий і третій фронт для Московії?
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12.04.2022 18:22
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зараз і подивимось, нападе пуйло на ці країни, як на Україну, щоб вони в НАТО не були, 99.9% що ні... сцикотно
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12.04.2022 18:14 Відповісти
Швеция и Финляндия это тоже подарок ленина?????????
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12.04.2022 18:21 Відповісти
Финляндия - да. 100%. Ленин дал ей независимость.
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12.04.2022 18:33 Відповісти
Єлєно, Ви дурненька?
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12.04.2022 19:10 Відповісти
Фінляндія - леніна
Швеція - петра першого
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12.04.2022 18:43 Відповісти
❗️Россия начала стягивать войска к границе с Финляндией после заявлений о вступлении в НАТО.

На территории России по направлению к границе с Финляндией замечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО.

Как назовете операцию?🤦🏼
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12.04.2022 19:28 Відповісти
Другий і третій фронт для Московії?
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12.04.2022 18:22 Відповісти
Швеция не граничит с россией, только Финляндия.
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12.04.2022 18:32 Відповісти
Швеція має морський кордон з рашистами.
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12.04.2022 19:17 Відповісти
переводя на простой язык послал русню вслед за русским кораблём
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12.04.2022 18:23 Відповісти
Вперед, чухонцы! присоединяйте Карелию, пока есть возможность!
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12.04.2022 18:31 Відповісти
Кацапка ты рамсы попутала?!Чухонцы,чурки,хохлы, хачи...звиздуй на на свое sRu...
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12.04.2022 20:19 Відповісти
НАТО опять зассыт и будет ветировать вступление только чтобы не провоцировать рашку.
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12.04.2022 19:54 Відповісти
Нормальная власть в интересах народа!А не "порешать посредине","рассмотреть в глаза","просто перестать стрелять".
Там где нет коррупции - Мордор бессилен...
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12.04.2022 19:56 Відповісти
 
 