УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11705 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 536 5
армія рф (16151) Денісова (883) діти (4925) шпигунство (953) воєнні злочини (1796)

Російські окупанти хотіли "підкупити" дітей, щоб вони були коригувальниками та шпигунами, - Денісова

шпигунство

У деяких регіонах України окупанти використовують дітей як шпигунів та коригувальників вогню.Омбудсменка наполягає врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні

Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляє Людмила Денісова.

"У Харкові рашисти через Telegram намагалися завербувати неповнолітнього, щоб хлопець за грошову винагороду надавав інформацію про позиції ЗСУ на території міста. На Луганщині двоє військових РФ особисто запропонували 16-ти річній дитині кошти за інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Вони запевнили хлопця, що йому нічого не буде через те, що він неповнолітній. Служба безпеки України повідомила, що в обох випадках неповнолітні не встигли передати інформацію окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що вказані дії є грубим порушенням статті 4 Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, якою встановлено заборону вербувати або використовувати у військових діях осіб, які не досягли 18-річного віку. Діти мають розглядатись як постраждалі незалежно від сторони, якою дітей було завербовано або іншим чином втягнуто у воєнні дії.

Також читайте: Росіяни в Бучі систематично ґвалтували 25 жінок віком від 14 до 24 років, дев'ять з них вагітні, - Денісова

"Прошу Генерального прокурора забезпечити повне та об’єктивне розслідування за фактами незаконного втягнення дітей у воєнні дії. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні", - заявляє омбудсмен Людмила Денісова.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Були і такі.
показати весь коментар
12.04.2022 18:14 Відповісти
Российский художник Юрий Анненков (1889 -1974) в своих дневниках делал зарисовки о Гражданской войне. Вот как он описывал свою дачу в Финляндии после того, как там побывали красноармейцы. "В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка: "Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила". Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: "Понюхай нашава гавна ладно ваняит". В третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка: "Тов. Камандир". На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"
показати весь коментар
12.04.2022 18:15 Відповісти
минуло більше 100 років
а кацапи не змінилися
показати весь коментар
12.04.2022 18:59 Відповісти
надо детям обязательно рассказывать о таких случаях и как себя вести в таких обстоятельствах, есть удаленное обучение, есть родители, телевизор, наконец...
показати весь коментар
12.04.2022 18:18 Відповісти

показати весь коментар
12.04.2022 18:30 Відповісти
 
 