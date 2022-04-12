Гендиректор Азовсталі спростував фейк окупантів про нібито виробництво біохімічної зброї на комбінаті
Генеральний директор комбінату Азовсталь групи Метінвест Енвер Цкітішвілі спростував черговий фейк окупантів про нібито виробництво на комбінаті біохімічної зброі, про що заявляє російська пропаганда.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За словами Цкітішвілі, розуміючи, що армія окупантів може стріляти по виробничим об’єктам, Метінвест заздалегідь подбав про те, щоб підприємства не могли нашкодити людям і не стали причиною техногенної чи екологічної катастрофи.
"Всі наші підприємства в Маріуполі законсервовані в перший тиждень вторгнення Росії в Україну. Хімічні реактиви, які металурги використовували у процесі виробництва, знищені ще 25 лютого, про що є всі необідні документи. Комбінат не мав і не має жодного відношення до розробки чи зберігання будь-якої зброї, в тому числі і біохімічної. На Азовсталі немає жодних секретних тунелів з біохімічними лабораторіями".
Нагадаємо, ввечері 11 квітня з'явилося повідомлення, що російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азова" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов". Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію.
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В РНПЦ Гомеля все-таки привезли военных РФ с признаками радиационного облучения
«В РНПЦ на текущий момент находятся 22 военнослужащих РФ, предположительно, 2 имеют симптомы радиационного облучения. Они находятся на специализированном обследовании».
Военных РФ обслуживают белорусские специалисты.
https://t.me/charter97_org/69928
за часів мого дитинства ходив анєкдот з чорного гумору
"куме, я каралацького жука потравив, поле картоплі покропив, але потім пішов дощ... от як ти думаєш, повиздихає той жук чи ні?"
то кум каже
"чи повиздихає не знаю, але того здоров"я, що мав, у нього не буде."
так що мінус два за тиждень це їм для розгону тільки, щоб було знати решті напрямок руху)
ЗІ. УКРАЇНЦІ НЕ ЗЛОПАМ"ЯТНІ
ВОНИ ПРОСТО ЗЛІ
А НА ПАМ"ЯТЬ ЗРОДУ НЕ ЖАЛІЛИСЯ.