Росія на кордоні з Фінляндією після її заяв про вступ до НАТО розгортає війська, - ЗМІ

На території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включно з ракетними системами, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням Daily Mail.

На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як біля кордону з російського боку рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси.

Попередньо, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.

Як зазначається, розгортання військ РФ відбувається після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін висловила сподівання, що уряд "до середини літа завершить дискусію" щодо подання заявки на членство в НАТО.

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У відповідь прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що цей крок "не поліпшить" ситуацію з безпекою в Європі, а російський депутат Володимир Джабаров додав, що це означатиме "руйнування країни".

За останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають Росію "значною військовою загрозою", що на 25% більше, ніж минулого року.

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