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росія (63556) Фінляндія (1234) членство в НАТО (1643)

Росія на кордоні з Фінляндією після її заяв про вступ до НАТО розгортає війська, - ЗМІ

фінляндія

На території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включно з ракетними системами, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням Daily Mail.

На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як біля кордону з російського боку рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси.

Попередньо, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.

Як зазначається, розгортання військ РФ відбувається після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін висловила сподівання, що уряд "до середини літа завершить дискусію" щодо подання заявки на членство в НАТО.

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У відповідь прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що цей крок "не поліпшить" ситуацію з безпекою в Європі, а російський депутат Володимир Джабаров додав, що це означатиме "руйнування країни".

За останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають Росію "значною військовою загрозою", що на 25% більше, ніж минулого року.

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Топ коментарі
+78
які це війська, недобитки після зустрічі з ЗСУ
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12.04.2022 18:16
+59
Финляндии нечего бояться. Уверен их НАТО будет защищать , даже если они не члены альянса
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12.04.2022 18:17
+54
Кацапня понты колотит. Цинично конечно,но было бы неплохо, если бы они попёрлись ещё и на Финляндию.
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12.04.2022 18:19
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из советской брони. После развала ВД полякам досталось 700 Т72.
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12.04.2022 18:53 Відповісти
Они его по лицензии производили, как и в Чехословакии.
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12.04.2022 19:09 Відповісти
А также Чехословакия, Югославия, Румыния, Индмя, Китай...поляки уже было в Катовице собирались осваивать пр-во Т-80, но тут вдруг перестройка.
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12.04.2022 19:24 Відповісти
нахер им надо было это говно еще и производить, если Польша унаследовала от "Варшавского договора" очень большой парк советских танков Т-72 - более 900 единиц. Достаточно большую часть из них поляки модернизировали - эта модернизация у них называется PT-91. А потом приобрели в Германии танки Leopard различных модернизаций. А в прошлом году заключили огромный контракт на 6 ярдов на поставку 250 танков Abrams M1A2 в последней модификации SEPv3.
Таким образом, в силу активного перехода вооруженных сил страны на технику производства стран НАТО, поляки понемногу модернизируют 500 имеющихся Т-72 и продают их другим странам (кому альянс считает возможным).
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12.04.2022 19:31 Відповісти
Савєцька броня таке ж саме гавно, як і кацапська і українська
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12.04.2022 19:07 Відповісти
от крупнокалиберного пулемета хоть спасет ?
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12.04.2022 19:48 Відповісти
Броня на ваших БТРах, БМП-1/2, БМД-1/2/3 - прошивається за ніфіг срать.
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13.04.2022 11:57 Відповісти
а на ваших - "шведских " хорошая броня?
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13.04.2022 17:26 Відповісти
Нічого вони їм не зроблять
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12.04.2022 18:35 Відповісти
Мацкалі,розгортають бойові дії проти всієї Європи. Жгуть. Жуть
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12.04.2022 18:35 Відповісти
Ставим 1, этому ..........
Syrovarnya Olega Siroty
Мы с тёлочками решили поддержать наших российских бойцов в спецоперации на Украине.

Сейчас важно поддержать ребят. Им в эти минуты несладко, непросто. Они должны знать, что мы здесь, обеспечиваем крепкий тыл. https://www.google.com/maps/place/Syrovarnya+Olega+Siroty/@55.8739921,36.717637,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd074309adc5e934d!8m2!3d55.8740307!4d36.7173707
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12.04.2022 18:36 Відповісти
11.04.2022 19:03
1222

Сыровар Сирота объяснил, как ему удалось выстроить коров в виде буквы Z
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12.04.2022 18:41 Відповісти
Видимо разных корейских и китайских холодильников, намародереных в Украине кацапам мало. Пошли брать Розенлев.
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12.04.2022 18:37 Відповісти
Свинособаки воевали в Финляндии

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12.04.2022 18:38 Відповісти
це гарна новина. така поведінка зайвохромосомних потвор ще більше прискорить світ у бажанні приспати їх вічним сном.
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12.04.2022 18:42 Відповісти
аж до авіаносних бойових груп (c)

ага
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12.04.2022 18:43 Відповісти
Войск там почти не осталось,да еще Швеция придет на помощь.
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12.04.2022 18:43 Відповісти
Ну-ну... чого там вже гратись, оголошуйте війну всьому НАТО і здавайтесь на другий день.
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12.04.2022 18:44 Відповісти
Дед моей жены воевал в финскую. Так он рассказывал шо из их роты выжили только двое. Он и ещё один. Остальные замёрзли.
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12.04.2022 18:46 Відповісти
Фраер на понт берёт? А Питера не жалко? Там и градами достать можно.
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12.04.2022 18:46 Відповісти
Та ні . Там від центру підєрбурга до кордону Суомі десь 170км.
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12.04.2022 19:31 Відповісти
та їх там комарі зжеруть...
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12.04.2022 18:50 Відповісти
забыли как суоми кнрасноперых мочили???
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12.04.2022 18:52 Відповісти
показуха, все шо можна ***** в Україну притягнув, три ***** на колесах у фінляндії то показуха
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12.04.2022 18:53 Відповісти
де орда візьме стільки мішків для своїх трупаків ?
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12.04.2022 18:53 Відповісти
Боже, хіба ж бувають такі дібіли?
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12.04.2022 18:53 Відповісти
Думаю, финны не обкакаются. Вспомнят 1939-й...
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12.04.2022 18:55 Відповісти
Да и ещё смотря как ВСУ им в 5 стволов защеку напихивают
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12.04.2022 20:45 Відповісти
Не розумію лише з якою метою кацапи приперли туди протикорабельні системи?
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12.04.2022 18:56 Відповісти
Как будто они сами понимают.
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12.04.2022 18:57 Відповісти
Шо было, то и поставили. Думали может фины так испугаются, что не поймут тип орудий. )))
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12.04.2022 19:05 Відповісти
Тоді треба було декілька комбайнів джон дір, які вони вкрали в Україні приперти!
Теж солідна машина і помітна!
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12.04.2022 19:08 Відповісти
Бо все решта в Україну відправили, що залишилось те й відправили)
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12.04.2022 20:02 Відповісти
Так подобными давно наши города обстреливают. Что есть, то и тянут.
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12.04.2022 20:09 Відповісти
Та до літа кацапи на кордон з Фінляндаєю ще і танки притарабанять з Камчатки без моторів, бо з моторами в Україні всі попалять.
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12.04.2022 21:05 Відповісти
Ну починайте, гуртом рашку ******* буде легше
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12.04.2022 18:57 Відповісти
мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп

А континенти вона не знищує, або цілі планети?
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12.04.2022 19:00 Відповісти
Ще одна анало говнєтна секретна розробка.
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12.04.2022 19:14 Відповісти
тільки галактіки по 10 шт
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12.04.2022 19:34 Відповісти
ні, в них для цього є повітряно-космічні війська)))
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12.04.2022 20:27 Відповісти
Однієї авіаносної групи США вистачить, щоб знищити усі ваєннакахмічєскіє війська декілька разів
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13.04.2022 11:55 Відповісти
Беручи до уваги, що у Фінляндії є 62 F/A-18, розом із ЗСУ могли б вже через місяць влаштувати парад у мацквє
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12.04.2022 19:01 Відповісти
Москплі не можуть воювати на два фронти.
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12.04.2022 19:02 Відповісти
Да и на один у них как-то не шибко выходит.
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12.04.2022 19:27 Відповісти
Ну розбомбили вони дуже багато і вбили вже тисяч з 20 людей.
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12.04.2022 20:40 Відповісти
Правильно. Після такого всі 100% фінів будуть за вступ до НАТО.
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12.04.2022 19:04 Відповісти
Прям смешно прям НАТО Россия угрожает. НАТО разобьет Россию за считаные дни. Поэтому России не следует мнить о себе великую и непобедимую если даже Украина отлично их громит то о НАТО даже речи не может быть.
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12.04.2022 19:04 Відповісти
Какие дни? Все ездюющее, плавающее и летающее российское говно, включая ПВО будет уничтожено за несколько часов ударами с беспилотников, самолётов и крылатыми ракетами. Не забывайте, что во многих случаях наши победы над кацапским железом достигнуты благодаря целеуказанию от разведсредств НАТО
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12.04.2022 23:23 Відповісти
З такими діями від кацапні Фінляндія до літа не чекатиме, а може вступити до НАТО ще навесні. Мабуть кацапи вирішили прискорити процес вступу Фінляндії до НАТО
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12.04.2022 19:06 Відповісти
Уверен, что МОГУТ ПОВТОРИТЬ!

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12.04.2022 19:07 Відповісти
Понты. Орки и не пукнут на Финляндию.
А если рыпнутся, Гордая Финляндия вернет свои исконные территории! А может и больше возьмет)
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12.04.2022 19:07 Відповісти
У них прямой договор о защите с США и Швецией. Прогулка не получится.
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12.04.2022 20:13 Відповісти
почему у нас нет такого договора...
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13.04.2022 01:29 Відповісти
кацапи демонструють стан гроги і помутніння..., це чудово, що фіни зуміли відволікти значну частину свинособак від України, чудово, що фіни пам,ятають про окуповані паРашею більше 10% їх територій в 39-40 роках, своє потрібно забрати... вступаєм в каоліцію - забери своє, вкрадене кацапськими фашистами! приєднуйтесь всі!!!
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12.04.2022 19:12 Відповісти
**********, как и гитлер идёт его тропой в Ад, пытаясь воевать со всем миром...
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12.04.2022 19:13 Відповісти
які ще авіаносці у Фінляндії?
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12.04.2022 19:14 Відповісти
Ихтамнетные.
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12.04.2022 20:49 Відповісти
Може кацапи багатостраждального Кузю хочуть добить щоб фіннів налякать своєю тупістю?
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12.04.2022 21:11 Відповісти
Якщо путін не введе війська в Фінляндію, то його претензії до України за її бажання вступити в нато будуть вважатись необгрунтованими.
І тоді ми не зобов'язані підписувати якісь договори про нейтралітет.
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12.04.2022 19:15 Відповісти
Кацапи взагалі не розуміють, що їхні погрози та агресія призводить лише до зворотнього ефекту та посилює русофобію
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12.04.2022 19:17 Відповісти
Зосталося ще й в Фінів всмоктати
Русня - така русня!...
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12.04.2022 19:17 Відповісти
У ***** шиза из-за НАТО, то НАТО боится его как черта.
Интересно он сам откроет 2 фронт или просто пугает. Вояк то не хватает на 2 фронта.
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12.04.2022 19:17 Відповісти
нравица - не нравица.... "приииинимааай нас, Суоми, Красавица..." (с)
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12.04.2022 19:18 Відповісти
А может попробовать ввести войска в Финляндию. Чтобы расшатать нато.
Там решение консенсусом принимают. Полюбому кто-то будет против.
В итоге нато не будет защищать Финляндию.
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12.04.2022 19:22 Відповісти
Эти угрозы не для них,а для ссыкливых Германии и Франции,которые скорее всего наложат вето на вступление этих стран в НАТО.
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12.04.2022 19:24 Відповісти
забыли орки видать как ********* от финнов отгребали
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12.04.2022 19:25 Відповісти
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12.04.2022 19:30 Відповісти
А я иду, шагаю па маскве...
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12.04.2022 20:26 Відповісти
чеканит шаг
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12.04.2022 23:27 Відповісти
на 2 фронта собрались воевать ублюдки?
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12.04.2022 19:36 Відповісти
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12.04.2022 19:45 Відповісти
Як не дивно, параші вигідна війна з Фінляндією. Більше санкцій не стане. Лінії манергейма у фінів немає, та й армії як такої небагато. Народ не той, що 1940 року.
Воюючу Фінляндію, ще подумають брати в НАТО. За літо можна відхопити шмат території. От тобі маленька переможна війна. Коли фіни виступлять в НАТО, буде пізно, а зараз саме час.
В Україні параші буде все гірше і гірше .
НАТО замість фінів воювати не буде, допоможе лише зброєю. Вийде, що мордор на два фронти і НАТО на два фронти.
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12.04.2022 20:05 Відповісти
1. Станет.
2. Да. Фины уже не те. У них гарантии США и Швеции, армия 280 тыс. человек, современная ПВО и F18 на вооружении (F35 заказаны, а в случае войны, думаю, могут быть доставлены очень быстро). А у соседов-шведов лучшие гаубицы в мире.
Так что параше там совсем ничего не светит.
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12.04.2022 21:01 Відповісти
Да уж, хотелось бы посмотреть на сражение кацапского металлолома с многоцелевыми F-18, а на подходе там F-35. После подавления ПВО это просто игра в одни ворота
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12.04.2022 23:35 Відповісти
Русня уже однажды отхватила звиздюлей от финов, нихрена долбо..бов жизнь не учит.
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12.04.2022 20:10 Відповісти
Братья фины открывайте второй фронт, сейчас эту гадину легко добить.
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12.04.2022 20:14 Відповісти
Одна фінська вже була. Кацапськи тварини скучіли за кукушками. Слава Україні
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12.04.2022 20:18 Відповісти
Доброго ранку, ми із Фінляндіі.
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12.04.2022 20:21 Відповісти
Фінляндія відволікає на себе частину їх ресурсу. От би ще активізуватися Японії, Азербайджану та Грузії і Молдові.
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12.04.2022 20:26 Відповісти
Им нечего переживать. Руские настолько сцыкливый и подлый народ, что только с безоружной Сирией и Украиной может воевать. Все остальные просто недосягаемы для них. Сцыкуны ********.
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12.04.2022 20:57 Відповісти
Украина безоружная
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12.04.2022 23:38 Відповісти
24.02 - да
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13.04.2022 01:31 Відповісти
забыл поставить знак вопроса в конце предложения
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13.04.2022 14:47 Відповісти
Неужели хотят ещё и от финнов пи*дюлей отгрести?
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12.04.2022 21:51 Відповісти
Орки відчули смак поразки в Україні, тому треба ще на Фінляндію напасти і там получити триндюлєй. Це як п'яні гопники, самі ходять та шукають, хто ж їх відхмиздить.

Грьобані орки, коли ж вас усіх переб'ють та закопають, щоб світ став чистішим та світлішим без вашої орди.
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13.04.2022 23:51 Відповісти
Схоже, жарт про фінсько-китайську границю незабаром перестане бути жартом.
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13.04.2022 23:59 Відповісти
Так, цей бородатий анєхдот незабаром дійсно може заграти новими фарбами.
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14.04.2022 00:07 Відповісти
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