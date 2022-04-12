Росія на кордоні з Фінляндією після її заяв про вступ до НАТО розгортає війська, - ЗМІ
На території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включно з ракетними системами, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням Daily Mail.
На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як біля кордону з російського боку рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси.
Попередньо, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.
Як зазначається, розгортання військ РФ відбувається після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін висловила сподівання, що уряд "до середини літа завершить дискусію" щодо подання заявки на членство в НАТО.
У відповідь прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що цей крок "не поліпшить" ситуацію з безпекою в Європі, а російський депутат Володимир Джабаров додав, що це означатиме "руйнування країни".
За останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають Росію "значною військовою загрозою", що на 25% більше, ніж минулого року.
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Таким образом, в силу активного перехода вооруженных сил страны на технику производства стран НАТО, поляки понемногу модернизируют 500 имеющихся Т-72 и продают их другим странам (кому альянс считает возможным).
Syrovarnya Olega Siroty
Мы с тёлочками решили поддержать наших российских бойцов в спецоперации на Украине.
Сейчас важно поддержать ребят. Им в эти минуты несладко, непросто. Они должны знать, что мы здесь, обеспечиваем крепкий тыл. https://www.google.com/maps/place/Syrovarnya+Olega+Siroty/@55.8739921,36.717637,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd074309adc5e934d!8m2!3d55.8740307!4d36.7173707
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Сыровар Сирота объяснил, как ему удалось выстроить коров в виде буквы Z
ага
Теж солідна машина і помітна!
А континенти вона не знищує, або цілі планети?
А если рыпнутся, Гордая Финляндия вернет свои исконные территории! А может и больше возьмет)
І тоді ми не зобов'язані підписувати якісь договори про нейтралітет.
Русня - така русня!...
Интересно он сам откроет 2 фронт или просто пугает. Вояк то не хватает на 2 фронта.
Там решение консенсусом принимают. Полюбому кто-то будет против.
В итоге нато не будет защищать Финляндию.
Воюючу Фінляндію, ще подумають брати в НАТО. За літо можна відхопити шмат території. От тобі маленька переможна війна. Коли фіни виступлять в НАТО, буде пізно, а зараз саме час.
В Україні параші буде все гірше і гірше .
НАТО замість фінів воювати не буде, допоможе лише зброєю. Вийде, що мордор на два фронти і НАТО на два фронти.
2. Да. Фины уже не те. У них гарантии США и Швеции, армия 280 тыс. человек, современная ПВО и F18 на вооружении (F35 заказаны, а в случае войны, думаю, могут быть доставлены очень быстро). А у соседов-шведов лучшие гаубицы в мире.
Так что параше там совсем ничего не светит.
Грьобані орки, коли ж вас усіх переб'ють та закопають, щоб світ став чистішим та світлішим без вашої орди.