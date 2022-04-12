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Білорусь (7833) дефіцит (550) продукти (1067) санкції (11281)

Білорусь обмежила вивезення солі та цукру, борошна, круп і макаронних виробів

білорусь,сіль

Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення солі, цукру та інших бакалійних виробів через підвищений попит у прикордонних районах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Постанову ухвалено з метою захисту внутрішнього ринку з огляду на підвищений попит у прикордонних районах на бакалійні товари, які фізособи купують комерційними партіями для вивезення за межі Республіки Білорусь", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до рішення уряду РБ, тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж 1 кг солі, цукру, борошна (гречаного, пшеничного), окремих видів круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона). Обмежено вивезення рослинної олії (до 1 літра), консервів м'ясних, молочних та рибних, за винятком консервів для дитячого харчування (до трьох банок).

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Обмеження не поширюється на товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані в пунктах пропуску через держкордон Білорусі.

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Топ коментарі
+27
Всё правильно делают, обратно в совок, к Дефициту и километровым очередям
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12.04.2022 18:39
+17
Відсутність цукру - то спецоперація англійців
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12.04.2022 18:43
+16
Отака вона спецоперація "Києв за два дня"...
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12.04.2022 18:48
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12.04.2022 18:38 Відповісти
Отака вона спецоперація "Києв за два дня"...
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12.04.2022 18:48 Відповісти
Зовсім забув. Нині ж день "космонавтики":

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12.04.2022 19:07 Відповісти
Всё правильно делают, обратно в совок, к Дефициту и километровым очередям
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12.04.2022 18:39 Відповісти
я здогадуюся щодо стандартного напрямку вивозу...

раша, теперка везіть лише картоплю...
і швиденько, допоки дуче лука не передумала
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12.04.2022 18:41 Відповісти
а прочитати новину цілком? на роzzію вивозити можна.
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12.04.2022 18:52 Відповісти
Білорусь обмежила вивіз солі та цукру, борошна, круп і макаронних виробів



https://images.cnscdn.com/images/b/2/d/3/b2d3bda8fd5e47108cb16def5457f9f7/original.jpg
Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення солі, цукру та інших бакалійних виробів через підвищений попит у прикордонних районах.

Про це інформує із посиланням на https://interfax.com.ua/news/economic/823562.html Інтерфакс-Україна .

"Постанову ухвалено з метою захисту внутрішнього ринку з огляду на підвищений попит у прикордонних районах на бакалійні товари, які фізособи купують комерційними партіями для вивезення за межі Республіки Білорусь", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до рішення уряду РБ, тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж 1 кг солі, цукру, борошна (гречаного, пшеничного), окремих видів круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона). Обмежено вивезення рослинної олії (до 1 літра), консервів м'ясних, молочних та рибних, за винятком консервів для дитячого харчування (до трьох банок).
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Обмеження не поширюється на товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані в пунктах пропуску через держкордон Білорусі. Джерело:
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12.04.2022 18:57 Відповісти
процитуйте те, чого я не побачила, плз
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12.04.2022 18:59 Відповісти
останній абзац:"...тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж 1 кг солі, цукру, борошна (гречаного, пшеничного), окремих видів круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона). Обмежено вивезення рослинної олії (до 1 літра), консервів м'ясних, молочних та рибних, за винятком консервів для дитячого харчування (до трьох банок)."
роzzія входить до ЄАЕС.
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12.04.2022 19:08 Відповісти
дякую
троха ще вполітизувалася
перечитала про ЄАЕС

бідні країни Балтії, Укркаїна, Польща, Фінляндія....
ну всіх же годувала Білорусь...
як без експорту білоруської солі переживемо - я у шоці
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12.04.2022 19:14 Відповісти
"...тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж..."
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12.04.2022 19:11 Відповісти
дякую.
дочиталася.
вже поплакалася вище.
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12.04.2022 19:15 Відповісти
Так а где кацапские свиньи тепереча харчеваться обудут?
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12.04.2022 18:59 Відповісти
А, я понял, это литвцы с поляками тоннами соль вывозят из бедной несчастной Беларуси.

PS На самом деле это обычная подлянка в стиле Луки, поднасрать союзничку, это святое дело. Ведь продукты наверняка товарными партиями скупают кацапские вояки, которые в тех районах расквартированы.
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12.04.2022 18:58 Відповісти
рашу до цукру допусти - самогон і той вивезуть
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12.04.2022 19:00 Відповісти
не зможуть-вижруть брагою
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12.04.2022 19:32 Відповісти
обмежили вивіз солі і хєра
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12.04.2022 18:41 Відповісти
Все просто - усатая корова отдавала территорию Беларуси в аренду бункерной моли. Срок аренды закончился, усатое поехало просить бабки за аренду и видимо поняло что путлер нищий. Вот оно недовольное теперь буянит
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12.04.2022 18:41 Відповісти
То був не договір оренди, а договір лізингу.
Тарган після зустрічи з ****** розуміє, що права на керування картопляним концтабором, у них тепер майже рівні.
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12.04.2022 18:47 Відповісти
Сосать у окупантов будете.Как нибудь прокормитесь
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12.04.2022 18:42 Відповісти
а как обстоит дело с устричными фермами и выловом лангустов?
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12.04.2022 18:43 Відповісти
Соль походу оттуда же. С дна беларуского моря
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12.04.2022 18:46 Відповісти
А креветок в списке нет-значит можно вывозить вагонами.
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12.04.2022 20:04 Відповісти
Відсутність цукру - то спецоперація англійців
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12.04.2022 18:43 Відповісти
Валежник...спички ... костёр...картошка. Бульбафюрер одобряет.
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12.04.2022 18:44 Відповісти
За межі ЄАЕС (євразійського економічного союзу) - це в Польщу чи Литву?
Текс постанови якось по дєбільному написан!
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12.04.2022 18:44 Відповісти
так. на роzzію можна.
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12.04.2022 18:54 Відповісти
Тогда непонятно, против кого это постановление направлено. Представить, что поляки ездят в Беларусь за солью, сахаром и мукой я вот никак не могу это представить. Литовцы и латыши - тоже как-то не очень верится. Граница с Украиной в ноль закрыта, там никто не ездит. У Беларуси остается только одна граница - с рашкой. Так кому нельзя скупасть сахар?

Я знаю только одну страну, у которой проблемы с сахаром.
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12.04.2022 19:08 Відповісти
це всього лише жест, який має показати *****, що лукашеску його безмежно підтримує, але армію в Україну все одно не пошле.
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12.04.2022 19:19 Відповісти
бєлгород - паніка та істерика, шось гучно бахнуло та запалало..
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12.04.2022 18:45 Відповісти
Если в жилом доме то может вован начал патриотизм подогревать......
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12.04.2022 18:54 Відповісти
Рейтинг путина упал, заходи скорее в подвал
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12.04.2022 19:23 Відповісти
Що і де горить і палає, тільки не кажіть що секретна інформація.
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12.04.2022 19:24 Відповісти
Посмотрел видео. Но там не само место взрыва а стоянка машин и дома. Слышно взрыв и видно вспышку и сигнализации сработали. Но это было в тёмное время суток. Т е возможно прошлой ночью или этим ранним утром.
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12.04.2022 19:32 Відповісти
Скинь посилання, пліз!
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12.04.2022 20:57 Відповісти
инфа від знайомого з Харкова ...
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12.04.2022 23:05 Відповісти
"хопіць карміць нахлебнікаў з еўрасаюза!" (С)
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12.04.2022 18:47 Відповісти
не дружній крок бульбостану до ********** . Захєрова ще не назвала їх нацистами та ксєнофобами ?
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12.04.2022 18:50 Відповісти
Welcome to Sovok!!
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12.04.2022 18:50 Відповісти
Світова житніца абасралась...
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12.04.2022 18:51 Відповісти
А це не наша сіль ?
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12.04.2022 18:51 Відповісти
Бульбу! Главное бульбу не дать вывезти.
Сгноите шоб кацапам не досталась!
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12.04.2022 18:52 Відповісти
"А я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение на белорусские соль, сахар и муку!.."

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12.04.2022 18:58 Відповісти
и стрелочки такие нарисовал, Барбаросса прям
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12.04.2022 19:01 Відповісти
Белорусь -это плацдарм с которого Россия стреляет ракетами по Украине. Пускай тоже Усатого давят санкциями . Белорусь точно не дружественная страна а вражеская. Пусть едят КАРТОШКУ которая у них растет.
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12.04.2022 18:59 Відповісти
Как тут вывезешь, если все фуры *********** в Польше и Литве, заблокированные, стоят
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12.04.2022 19:00 Відповісти
Та не, ніху.я з того не буде.Обмежувати вивіз солі до кАцапстану,
оні ж і так последній ху.й без солі доєдают.Дайте солі, шльондри бульбашівські
Лукашенко,заставь белорусский народ накормить Россию
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12.04.2022 19:03 Відповісти
До кацапстану можна.

"...тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж..."
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12.04.2022 19:26 Відповісти
Пускай калий жрут,у них его много и девать уже некуда.
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12.04.2022 19:04 Відповісти
значит у беларусов начинается дефицит из-за госрегулирования цен . . .

Привет, Госплан !
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12.04.2022 19:10 Відповісти
Бульба в обмін на сіль.
у Крим їдьте, ***.ді безродні, по сіль.
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12.04.2022 19:11 Відповісти
чет непонятно, запретили, а кацапам - разрешили? это похоже Хйло "договорился".
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12.04.2022 19:34 Відповісти
скоро дітей жерти будуть таракани іпучі! ))) земля лайном колаборантам!
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12.04.2022 20:02 Відповісти
А спички и бараболя ?
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12.04.2022 20:13 Відповісти
Придется без соли доедать.
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13.04.2022 09:39 Відповісти
 
 