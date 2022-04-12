Білорусь обмежила вивезення солі та цукру, борошна, круп і макаронних виробів

Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення солі, цукру та інших бакалійних виробів через підвищений попит у прикордонних районах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Постанову ухвалено з метою захисту внутрішнього ринку з огляду на підвищений попит у прикордонних районах на бакалійні товари, які фізособи купують комерційними партіями для вивезення за межі Республіки Білорусь", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до рішення уряду РБ, тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж 1 кг солі, цукру, борошна (гречаного, пшеничного), окремих видів круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона). Обмежено вивезення рослинної олії (до 1 літра), консервів м'ясних, молочних та рибних, за винятком консервів для дитячого харчування (до трьох банок).

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Обмеження не поширюється на товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані в пунктах пропуску через держкордон Білорусі.