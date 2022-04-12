Білорусь обмежила вивезення солі та цукру, борошна, круп і макаронних виробів
Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення солі, цукру та інших бакалійних виробів через підвищений попит у прикордонних районах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Постанову ухвалено з метою захисту внутрішнього ринку з огляду на підвищений попит у прикордонних районах на бакалійні товари, які фізособи купують комерційними партіями для вивезення за межі Республіки Білорусь", - ідеться у повідомленні.
Відповідно до рішення уряду РБ, тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж 1 кг солі, цукру, борошна (гречаного, пшеничного), окремих видів круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона). Обмежено вивезення рослинної олії (до 1 літра), консервів м'ясних, молочних та рибних, за винятком консервів для дитячого харчування (до трьох банок).
Обмеження не поширюється на товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані в пунктах пропуску через держкордон Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
раша, теперка везіть лише картоплю...
і швиденько, допоки дуче лука не передумала
https://images.cnscdn.com/images/b/2/d/3/b2d3bda8fd5e47108cb16def5457f9f7/original.jpg
Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення солі, цукру та інших бакалійних виробів через підвищений попит у прикордонних районах.
Про це інформує із посиланням на https://interfax.com.ua/news/economic/823562.html Інтерфакс-Україна .
"Постанову ухвалено з метою захисту внутрішнього ринку з огляду на підвищений попит у прикордонних районах на бакалійні товари, які фізособи купують комерційними партіями для вивезення за межі Республіки Білорусь", - ідеться у повідомленні.
Відповідно до рішення уряду РБ, тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж 1 кг солі, цукру, борошна (гречаного, пшеничного), окремих видів круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона). Обмежено вивезення рослинної олії (до 1 літра), консервів м'ясних, молочних та рибних, за винятком консервів для дитячого харчування (до трьох банок).
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Обмеження не поширюється на товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані в пунктах пропуску через держкордон Білорусі. Джерело:
роzzія входить до ЄАЕС.
троха ще вполітизувалася
перечитала про ЄАЕС
бідні країни Балтії, Укркаїна, Польща, Фінляндія....
ну всіх же годувала Білорусь...
як без експорту білоруської солі переживемо - я у шоці
дочиталася.
вже поплакалася вище.
PS На самом деле это обычная подлянка в стиле Луки, поднасрать союзничку, это святое дело. Ведь продукты наверняка товарными партиями скупают кацапские вояки, которые в тех районах расквартированы.
Тарган після зустрічи з ****** розуміє, що права на керування картопляним концтабором, у них тепер майже рівні.
Текс постанови якось по дєбільному написан!
Я знаю только одну страну, у которой проблемы с сахаром.
Сгноите шоб кацапам не досталась!
оні ж і так последній ху.й без солі доєдают.Дайте солі, шльондри бульбашівські
Лукашенко,заставь белорусский народ накормить Россию
"...тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж..."
Привет, Госплан !
у Крим їдьте, ***.ді безродні, по сіль.