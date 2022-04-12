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У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення

продукти

Мережа супермаркетів VARUS за підтримки Міністерства соціальної політики України та у прямій взаємодії з управліннями соціального захисту населення запустила благодійний проєкт "Це вам від щирого серця". Цими вихідними вже запрацював фасувальний цех у Дніпрі. Зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійний проєкт "Це вам від щирого серця"

"1367 кг — саме стільки добра ви подарували тим, хто потребує допомоги!

Сьогодні у рамках благодійного проєкту "Це вам від щирого серця" VARUS передав 157 продуктових наборів Дніпровському міському територіальному центру, що опікується самотніми літніми людьми та особами з інвалідністю:

  • У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 01 90 наборів за 250 грн
  • У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 01 67 наборів за 500 грн

У цих продуктових кошиках — найнеобхідніші товари: крупи, борошно, олія, чай, печиво, засоби гігієни. І прямо зараз їх вже отримують самотні бабусі та дідусі У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 03

Щиро дякуємо всім, хто долучився, ви неймовірні! Але не скидаємо обертів — продовжуємо збирати та відвантажувати допомогу, тож приєднуйтесь до проєкту і ви:

  • У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 04 замовляйте продуктові кошики за 250 грн або 500 грн на сайті go.varus.ua/dobro/
  • У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 04 а ми спільно з міськими службами соціального захисту зберемо та доставимо їх тим, кому вони необхідні. У Дніпрі зібрали перші 600 наборів для місцевих управлінь соціального захисту населення 06 Робімо добро разом! " - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+6
Varus?
Всего 157?
Редкое жлобство.
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12.04.2022 18:59
+3
Что то нигде не слышно в СМИ закупок вооружения Армии от ахметовых, коломойских, тимошенок, пинчуков. Мабуть мало *********...Или эти гниды надеются за спинами патриотов пропетлять до победы со своим говнокомандующим?
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12.04.2022 19:00
+3
хватит критиковать.. 157 так 157.... на сумму 56 000 грн..
спасибо!
ноет тот кто сам батон в корзину для благотворителей не положил...
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12.04.2022 19:13
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Varus?
Всего 157?
Редкое жлобство.
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12.04.2022 18:59 Відповісти
Похоже что Руслана Шостака анд компани заставили.
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12.04.2022 19:02 Відповісти
и главное не 150 или 160, а именно 157. Чет кацапней попахивает с их 146%
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12.04.2022 19:04 Відповісти
Что то нигде не слышно в СМИ закупок вооружения Армии от ахметовых, коломойских, тимошенок, пинчуков. Мабуть мало *********...Или эти гниды надеются за спинами патриотов пропетлять до победы со своим говнокомандующим?
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12.04.2022 19:00 Відповісти
надеюсь вонючее мясо не положили в ПРОДУКТОВЫЙ набор. Как не зайдешь в этот варус вечно вонь стоит протухшего мяса
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12.04.2022 19:03 Відповісти
Вопрос №1 должен быть к Вове Кастро зебилу, который в прошлом году был на первом месте во всех мировых СМИ по поводу оффшорного скандала.
Оно купило на те оффшоpные деньги что-то ? или все видосики снимает и гундосит перед парламентами?
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12.04.2022 19:10 Відповісти
від щирого серця - 157 ??? Пиар такой пиар. я про эту сеть уже и забыл.... жлобы помойные!!!
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12.04.2022 19:10 Відповісти
хватит критиковать.. 157 так 157.... на сумму 56 000 грн..
спасибо!
ноет тот кто сам батон в корзину для благотворителей не положил...
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12.04.2022 19:13 Відповісти
Спочатку піаряться в ЗМІ ,а потім туди ракети прилітають! Я бачу,що послідовники Агрохімії і Подоляка нічому не вчаться!…
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12.04.2022 19:28 Відповісти
***** вже повідомили координати цього цеху? Хоча навіщо, можно дерьмаку або обдурахамії.
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12.04.2022 19:43 Відповісти
 
 