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путін (23316) Центр протидії дезінформації (143)

Путін маніпулює Мінськими угодами та змінює наратив суті "спецоперації" в Україні, - Центр протидії дезінформації

путин,путін

Президент РФ Путін на зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком почав маніпулювати Мінськими угодами.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Основний меседж Путіна під час зустрічі із Лукашенком сьогодні: Українська влада публічно відмовилася від виконання Мінських угод.

Насправді, 21 лютого рф визнала незалежність та суверенітет ОРДЛО, і це було прямим порушенням "мінську" та означало офіційний вихід рф з цих угод. Україна ж заявляла лише про "непрацюючі домовленості"", - йдеться в повідомленні.

Також президент РФ заявив, що Росія визнала ОРДЛО, бо неможливо було більше дивитися на "геноцид" Донбасу.

"Маніпуляція терміном "геноцид", абсолютно не збігається з реальною ситуацією на Донбасі. За 8 років війни жодного разу цей термін не був згаданий в.путіним та жодним, навіть проросійським ЗМІ", - пояснили в ЦПД.

За словами Путіна, неонацизм України загрожував не лише Донбасу, а й росії, і "спецоперація" — це правильний крок.

"Нагадаємо, що росія та Білорусь проводили спільні військові "навчання" біля наших кордонів та щоразу заперечували, що це підготовка до війни", - підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Також читайте: Путін хоче, щоб перемовини з Києвом були в Білорусі: "Майданчик цілком підходить для подальших контактів"

Автор: 
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Топ коментарі
+28
Нет никакого смысла обговаривать бредни ***** ,оно полностью конченое чмо ,надо просто ВАЛИТЬ кацапов без всяких сомнений и ВСЁ .
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12.04.2022 19:11
+27
Вже теліпає від того що всі звертають увагу на цього недобитка путлєра і лукандона, вони схиблені параноїки, психіатри повинні мати з ними справу
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12.04.2022 19:08
+19
мінські угоди здохли в корчах після першої ракети в бік України

русский корабль пішов за ними, путя, вали за кораблем
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12.04.2022 19:09
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Вже теліпає від того що всі звертають увагу на цього недобитка путлєра і лукандона, вони схиблені параноїки, психіатри повинні мати з ними справу
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12.04.2022 19:08 Відповісти
Обосцать підарів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 19:13 Відповісти
НАХ ВООБЩЕ ПИЗ"@ЕТЬ ПРО МИНСК ВСЕ УЖЕ В ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
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12.04.2022 19:18 Відповісти
Белка и Стрелка 2022
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12.04.2022 22:35 Відповісти
И шо - это новость?
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12.04.2022 19:08 Відповісти
Он просто буйно больной.
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12.04.2022 19:09 Відповісти
мінські угоди здохли в корчах після першої ракети в бік України

русский корабль пішов за ними, путя, вали за кораблем
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12.04.2022 19:09 Відповісти
ипанутый полностью и без поворотно!
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12.04.2022 19:10 Відповісти
И правильно сделали, что отказались от минска. Эти договорняки были медленная смерть Украины
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12.04.2022 19:11 Відповісти
Як наче це вперше або востаннє воно викручує на свій лад
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12.04.2022 19:11 Відповісти
Нет никакого смысла обговаривать бредни ***** ,оно полностью конченое чмо ,надо просто ВАЛИТЬ кацапов без всяких сомнений и ВСЁ .
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12.04.2022 19:11 Відповісти
Воно реально хворе, як і всі кацапури-смердюхи. Маленьке протухле чмо.
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12.04.2022 19:14 Відповісти
Які мінські угоди, вони там де і будапештський меморандум, на смітнику історії. Як кажуть, краще мати одну ядерну ракету ніж тисячу будапештських меморандумів.
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12.04.2022 19:16 Відповісти
Кремлівську, фашистську сабаку загнали в кут, скавчати вона буде про різне..., в тупій надії, що надумані нею причини хтось сприйме серйозно.
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12.04.2022 19:16 Відповісти
Якось ***** що там ***** віщає
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12.04.2022 19:17 Відповісти
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12.04.2022 19:18 Відповісти
чем больше хрипит умничая эта крыса - тем яснее что оно загнано и пытается как-то прилично выглядеть в глазах своего рабского планктона... ибо свободные и умные ему уже не верят...
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12.04.2022 19:18 Відповісти
Главное не дать сердобольным сотрудникам ОПУ хутину в глаза заглянуть .

ради их собствееных жизней
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12.04.2022 19:22 Відповісти
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12.04.2022 19:19 Відповісти
Все теперь понимают почему бандеровцы кацапов на Гиляках вещали ?
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12.04.2022 19:20 Відповісти
Лошара в конвульсиях.ВСУ спокойно перемалывает орков.
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12.04.2022 19:22 Відповісти
утрение процедуры в бункере
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12.04.2022 19:22 Відповісти
ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ, ЗАБУДЬТЕ ВЖЕ ПРО ЦІ МІНСЬКІ УГОДИ! ПРОСТО ЗАБУДЬТЕ, БО ВОНО ТРОХИ ЗАЙОБ...Є...
МИ ВЖЕ 48 ДІБ ЖИВЕМО В ІНШОМУ СВІТІ...
І ДОСИТЬ РЕАГУВАТИ НА КОЖНИЙ ВИСЄР ПУТЛЕРА, ЦЕ ТЕЖ ЗАЙОБ...Є
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12.04.2022 19:23 Відповісти
Пора перестать обсуждать и анализировать бредни этого существа. Там нечего анализировать. Чистое безумие на почве ненависти к Украине.
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12.04.2022 19:24 Відповісти
кайапи ви взагалі уявляєте , що ***** здохне рано чи пізно, а вам дурням і вашим дітям та внукам з цим всім жити
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12.04.2022 19:24 Відповісти
Пофіг вже на мінські угоди
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12.04.2022 19:27 Відповісти
світ перестав звертати увагу на "шизоїдальні висловлювляння світового терориста "куйла хутіна"
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12.04.2022 19:28 Відповісти
Так, но жидко серти продовжує.
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12.04.2022 19:45 Відповісти
Что мы имеем в засрашке за первый месяц войны?
Гражданской авиации больше нет
Автопрома больше нет
Туризма больше нет
Фондового рынка больше нет
Продажа $ запрещена
Логистики грузов больше нет
Оппозиции и свободы слова больше нет (впрочем ее там и не густо было))
У РЖД дефолт
Кинотеатров больше нет
Интересно что буде в Мае?
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12.04.2022 20:10 Відповісти
Читав, що тампексів і олвейсів теж вже немає..
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12.04.2022 20:55 Відповісти

пуйло- тварь рашистская. ботоксная гнида. сраный Сцарёк-педофил, тьфу.


сране пуйло- вiдмiнний зразок рассєянського шизо-фашизму.
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12.04.2022 20:18 Відповісти
 
 