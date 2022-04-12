Зменшення залежності від російської нафти буде пріоритетом Чехії у період головування в ЄС, - глава МЗС Ліпавський

У період головування в ЄС одним із пріоритетів Чехії стане скорочення залежності від нафти з РФ.

Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У період нашого головування я хотів би припинити імпорт нафти з Росії", - наголосив він.

Липавський зазначив, що і відносини з РФ мають бути зведені до мінімуму.

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок тим часом нагадав, що його країні потрібен час, щоб покінчити із залежністю від російських газу та нафти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зі свого боку заявив, що республіка не має наміру підтримувати запроваджені через агресію РФ проти України санкції ЄС щодо російського нафтогазового сектора.

Чехія головуватиме в ЄС у другій половині 2022 року.

Також читайте: Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу