Загарбники відновили роботу шкіл в окупованій Волновасі російською мовою за програмою РФ, - Денісова
Російські окупанти відновили навчальний процес у зайнятому ними місті Волновасі на Донеччині, незважаючи на близькість зони бойових дій.
Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Під час моніторингу соціальних мереж стало відомо, що з 11 квітня 2022 року в місті Волноваха Донецької області запрацювала школа №5. У школі перебувало 823 учні та 45 вчителів. Окупаційна влада заявила про те, що учні будуть навчатись російською мовою та за навчальною програмою РФ", - написала Денісова в телеграмі у вівторок.
Омбудсмен наголосила, що залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій становить пряму загрозу їх життю і безпеці та є прямим порушенням ст.38 Конвенції ООН про права дитини.
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Хто спілкується цапською - підтримує ворожу пропаганду.
Могли би перейти на українську і сказати - тут нема кого захищати, валіть на парашку.
Але ніт. Акають і штокають.
хлеба і зреліщ
Или все-таки город не полностью уничтожен и нашим был приказ отойти в Марик и оставить Волноваху?
які спілкуються виключно українською мовою, а іноді ще й вдягнені в вишиванках, сидять на блокпостах в Чернівцях або Тернополі та дерибанять гуманітарні вантажі, або сидять в Польщі.
Муниципалитет Вильнюса заявил, что учителя, одобряющие российскую агрессию в Украине, не могут работать в школах.Об этом говорится в публикации https://www.delfi.lt/ru/news/live/vilnyusskij-municipalitet-odobryayuschie-rossijskuyu-agressiyu-uchitelya-ne-mogut-rabotat-v-shkolah.d?id=89945373 Delfi .Муниципалитет получил информацию об учителях, которые распространяют российскую пропаганду на уроках и оставляют записи в социальных сетях в поддержку военной агрессии в Украине.
"Когда мы стали выяснять ситуацию, учителя подали заявления об увольнении, сейчас их уже нет в школах.