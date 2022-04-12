УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11586 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 361 19
Байден Джо (2852) Велика Британія (5332) США (20973) Джонсон Борис (572)

Джонсон розповів Байдену про візит в Україну: "Не можна допустити, що варварський задум Путіна увінчався успіхом"

джонсон,зеленський

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон обговорив з президентом США Джо Байденом результати свого візиту до Києва.

Про це Джонсон повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч із президентом Зеленським у Києві у ці вихідні", - йдеться в повідомленні.

За словами Джонсона, увага США та Великої Британії зосереджена на підтримці Президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу.

"Не можна допустити, щоб варварський задум Путіна увінчався успіхом", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Байдена в Україну наразі не планується, - Білий дім

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
12.04.2022 19:25
+24
Кацапы 2 года назад помогли с Брекситом... Сегодня Великобритания не связана по рукам бюрократией ЕС, и нам много помогает, даже раньше/быстрее США... т.к. Кацапы в очередной раз вырыли яму - сами в нее угодили.
показати весь коментар
12.04.2022 19:29
+22
ПОВАГА І ПОДЯКА !! ДІДО- ДАВАЙ ЗБРОЮ ! ВАГОН ТОМОГАВКІВ..
БОРИС- ТИ ПРАВИЙ НА 100 ПУДОВ!
показати весь коментар
12.04.2022 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.04.2022 19:25 Відповісти
😂
показати весь коментар
12.04.2022 19:28 Відповісти
Не втримався, скопіював собі. Сподіваюсь Ви не проти.
показати весь коментар
12.04.2022 22:05 Відповісти
Це той «правий сектор», що виграв вибори у 2014 році? Чи уже інший?
показати весь коментар
13.04.2022 11:23 Відповісти
ПОВАГА І ПОДЯКА !! ДІДО- ДАВАЙ ЗБРОЮ ! ВАГОН ТОМОГАВКІВ..
БОРИС- ТИ ПРАВИЙ НА 100 ПУДОВ!
показати весь коментар
12.04.2022 19:26 Відповісти
Кацапы 2 года назад помогли с Брекситом... Сегодня Великобритания не связана по рукам бюрократией ЕС, и нам много помогает, даже раньше/быстрее США... т.к. Кацапы в очередной раз вырыли яму - сами в нее угодили.
показати весь коментар
12.04.2022 19:29 Відповісти
Сьогодні "просвіщав" свого сина з цього приводу. Він каже "От самостійна Британія нам допомагає, навіщо нам той Євросоюз. Нам треба об'єднатись з Британією." А я йому "Путін ставить за мету розвалити НАТО і ЄС. росія провадила пропаганду в Британії з метою її виходу з ЄС і це росіянам вдалося досягти. Але це не значить, що нам не слід об'єднуватися з НАТО і ЄС. Тим паче Британія не збирається виходити з НАТО і чи готова вона на такий союз з Україною." Це з хтось таке вже вкладає в голови нашій молоді.
показати весь коментар
12.04.2022 22:16 Відповісти
Надо разговаривать. Объяснять.
показати весь коментар
12.04.2022 22:29 Відповісти
Україна не допустить, щоб тут панувала недоросія.
показати весь коментар
12.04.2022 19:30 Відповісти
Щира подяка і повага Борису Джонсону.
показати весь коментар
12.04.2022 19:31 Відповісти
Україна не може допустити щоб на її кордонах був Антиукраїнський проект - РФ, самі винуваті!
показати весь коментар
12.04.2022 19:33 Відповісти
Джонсон красава.
показати весь коментар
12.04.2022 19:34 Відповісти
Ну так, як я писав - Борис не тільки від свого імені приїздив.
показати весь коментар
12.04.2022 19:35 Відповісти
Главное, что бы "задум" ермака не сбылся
показати весь коментар
12.04.2022 19:39 Відповісти
Борис,браво.Спасибо за помощь.
показати весь коментар
12.04.2022 19:57 Відповісти
Справжній Англобандерівець!
показати весь коментар
12.04.2022 20:29 Відповісти
Англия любимая, Джонсон,.помоги!!!.Храни вас Бог за мудрость, за то что ЕС оставили.Вы мудрый народ.Помогите нам!!!
показати весь коментар
12.04.2022 20:31 Відповісти
Борис, ты прав.
показати весь коментар
13.04.2022 03:20 Відповісти
 
 