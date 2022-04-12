Джонсон розповів Байдену про візит в Україну: "Не можна допустити, що варварський задум Путіна увінчався успіхом"
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон обговорив з президентом США Джо Байденом результати свого візиту до Києва.
Про це Джонсон повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Тільки що говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч із президентом Зеленським у Києві у ці вихідні", - йдеться в повідомленні.
За словами Джонсона, увага США та Великої Британії зосереджена на підтримці Президента Зеленського та українського народу в його боротьбі за свободу.
"Не можна допустити, щоб варварський задум Путіна увінчався успіхом", - підсумував він.
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