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Маріуполь (3205) втрати (4280) Кириленко Павло (904)

Від 20 до 22 тис. осіб загинули в Маріуполі, - глава ОВА Кириленко

поховання,маріуполь,цивільні

В блокадному Маріуполі через дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ми зараз говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - сказав він.

За словам Кириленка, підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі загинули понад 10 тисяч мирних жителів, – мер Бойченко

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Топ коментарі
+8
тепер уявіть скільки там дітей загинуло,тисячі,це жах
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12.04.2022 19:42
+6
На інших сайтах пишуть, що морпіхі 36-ої пробились до полку Азов.
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12.04.2022 19:42
+4
Дай Бог чтобы это правда была. Тогда нашим козакам будет просто неоцененная помощь. Смерть москалям! Слава Украине!
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12.04.2022 19:48
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тепер уявіть скільки там дітей загинуло,тисячі,це жах
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12.04.2022 19:42 Відповісти
На інших сайтах пишуть, що морпіхі 36-ої пробились до полку Азов.
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12.04.2022 19:42 Відповісти
хіба вони відрізані були?
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12.04.2022 19:47 Відповісти
Дай Бог чтобы это правда была. Тогда нашим козакам будет просто неоцененная помощь. Смерть москалям! Слава Украине!
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12.04.2022 19:48 Відповісти
тоже попадалось.
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12.04.2022 19:52 Відповісти
У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов»
https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1513921243145244680
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12.04.2022 21:13 Відповісти
Про що з сатанистами можна домовлятися?
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12.04.2022 20:06 Відповісти
рашисты ******,горите в аду вечно и будьте прокляты навечно!
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12.04.2022 20:41 Відповісти
Сумарно, українців в цій війні, вже більшк загинуло, ніж москалів.
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12.04.2022 20:44 Відповісти
Гине в більшості цивільне населення, це просто ппц одне втрачене людське життя це трагедія, а тут лік пішов на десятки тисяч, це катастрофа, скільки ж ці суки вбили нашого генофонду, мусимо вистояти і платити таку ціну за вільну Україну (
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12.04.2022 21:50 Відповісти
Маріуполь це Буча і Бородянка помножені на 100

Неможливо мовчати про Маріуполь!
Потрібно зробити все можливе і неможливе, щоби Маріуполь не став розмінною монетою в руках безчесних політиків.
Так звана "позиція України" на переговорах у Стамбулі та відсутність серед вимог української сторлни пункту про відповідальність РФ за скоєні злочини проти українських військових та цивільних, знищення майна та інфраструктури вказує на існування консенсусу між деякими колами в українській владі та військово-політичною верхівкою РФ про здачу півдня України (серцем якого є Маріуполь) та винесення цього питання в якості предмета торгівлі на наступному етапі перемовин
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12.04.2022 21:48 Відповісти
20 тыс человек!! Каждый это судьба, каждый это мечты, планы на жизнь...как до сих пор не признать Россию страной террористом?! Аль-Каида в 2001 убила менее тысячи человек и это объявили мировой трагедией, а тут только в одном городе 20 тысяч! Уму непостижимо...Россия смертный враг навек.
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13.04.2022 03:31 Відповісти
 
 