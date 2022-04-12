Від 20 до 22 тис. осіб загинули в Маріуполі, - глава ОВА Кириленко
В блокадному Маріуполі через дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ми зараз говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - сказав він.
За словам Кириленка, підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.
Топ коментарі
+8 Максім ХОЙ 07fb0949
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https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1513921243145244680
Неможливо мовчати про Маріуполь!
Потрібно зробити все можливе і неможливе, щоби Маріуполь не став розмінною монетою в руках безчесних політиків.
Так звана "позиція України" на переговорах у Стамбулі та відсутність серед вимог української сторлни пункту про відповідальність РФ за скоєні злочини проти українських військових та цивільних, знищення майна та інфраструктури вказує на існування консенсусу між деякими колами в українській владі та військово-політичною верхівкою РФ про здачу півдня України (серцем якого є Маріуполь) та винесення цього питання в якості предмета торгівлі на наступному етапі перемовин