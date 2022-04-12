Від 20 до 22 тис. осіб загинули в Маріуполі, - глава ОВА Кириленко

В блокадному Маріуполі через дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ми зараз говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - сказав він.

За словам Кириленка, підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.

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