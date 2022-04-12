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Генштаб ЗС (6053) обстріл (27057)

Загроза ракетних обстрілів окупантами залишається високою на всій території України, - Генштаб ЗСУ

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Російські окупанти на Донецькому напрямку продовжують інтенсивне застосування авіації та ракетних комплексів.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України і ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей", - зазначили в ЗСУ.

Також на Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.

Також дивіться: Десантники 81-ї бригади знищили дві ворожі бронемашини. ВIДЕО безпілотника

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12 апр. 2022 г.
Для ВСУ! Решительный ход Норвегии!

https://www.youtube.com/watch?v=7bOmtd4jiIQ
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12.04.2022 19:55 Відповісти
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12.04.2022 19:58 Відповісти
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12.04.2022 20:02 Відповісти
Є така версія, що Гагарін помер у 1991 році у психіатричній лікарні...дуже навіть ймовірно, бо коли все життя брехати про свій політ у Космос, то з'їхати з глузду елементарно.
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12.04.2022 20:31 Відповісти
когда рассекретят архивы КГБ, тогда и узнаем....
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12.04.2022 20:40 Відповісти
 
 