Через окупацію російськими військами місто Ізюм Харківської області на межі виживання, - Уповноважений ВР з прав людини

Ізюм став для армії РФ логістичним центром: туди стягуються війська, щоб далі вести наступ на Донецьку область.

Про це наголошує Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ

Повідомляється, що за підрахунками міської влади, зараз в Ізюмі перебуває близько 15 тисяч цивільних осіб.Через активні бойові дії та окупацію території там немає ні світла, ні води, ні тепла, ні зв’язку. Медичні заклади не працюють, ліків немає. Люди голодують, адже доставити їм продукти харчування наразі неможливо, які і евакуювати їх з міста. Місто повністю окуповане.

"Поводження рашистської армії з мирним населенням кваліфікується як воєнний злочин та злочин проти людяності і підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, відповідно до Статуту Міжнародного військового трибуналу та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, та є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - підкреслює Денісова.

Обмбудсмен Людмила Денісова закликає Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для відкриття безпечного гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення з міста Ізюма та звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.

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