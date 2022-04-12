8-10 літаків щодня прибувають до Європи із допомогою для України, - Пентагон

Сполучені Штати та ще понад 30 інших країн з усього світу забезпечують масивний потік допомоги для України, зокрема оборонної, медичної, гуманітарної, який вимірюється до десятка літаків щодня.

Про це повдіомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (Пентагон. - Ред.) допомагаємо координувати доставку в Україну всіх матеріалів – не тільки наших, але й інших", - сказав він.

Він наголосив, що, крім США, допомогу Україні надсилають ще понад 30 інших країн.

"Ці потоки продовжують надходити. За день на логістичні пункти (в Європі. - Ред.) прибуває близько 8-10 літаків з усього світу", - пояснив Кірбі.

За його словами, це включає всі поставки – від зброї та обладнання до нелетальної допомоги, медикаментів і гуманітарної підтримки. Все це не затримується на перевалочних базах, а швидко завантажується на наземний транспорт і відправляється в Україну "на щоденній основі".

Що стосується відправлення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, представник Пентагону зауважив, що це забезпечується "з безпрецедентною швидкістю", якої він не пам’ятає за десятки років роботи в оборонному відомстві США.

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