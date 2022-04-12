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Пентагон (1376) Кірбі (521)

8-10 літаків щодня прибувають до Європи із допомогою для України, - Пентагон

війна

Сполучені Штати та ще понад 30 інших країн з усього світу забезпечують масивний потік допомоги для України, зокрема оборонної, медичної, гуманітарної, який вимірюється до десятка літаків щодня.

Про це повдіомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (Пентагон. - Ред.) допомагаємо координувати доставку в Україну всіх матеріалів – не тільки наших, але й інших", - сказав він.

Він наголосив, що, крім США, допомогу Україні надсилають ще понад 30 інших країн.

"Ці потоки продовжують надходити. За день на логістичні пункти (в Європі. - Ред.) прибуває близько 8-10 літаків з усього світу", - пояснив Кірбі.

За його словами, це включає всі поставки – від зброї та обладнання до нелетальної допомоги, медикаментів і гуманітарної підтримки. Все це не затримується на перевалочних базах, а швидко завантажується на наземний транспорт і відправляється в Україну "на щоденній основі".

Що стосується відправлення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, представник Пентагону зауважив, що це забезпечується "з безпрецедентною швидкістю", якої він не пам’ятає за десятки років роботи в оборонному відомстві США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія посилює війська на сході України, - Пентагон

Автор: 
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Топ коментарі
+25
Бережи Боже Америку!
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12.04.2022 20:15
+18
Респект!
під час другої світової Штати розгрібали те дерьмо що наробила европа і сталін з гітлером
зараз европа знову залізла у гівно з путлером а Штати знову розгрібають
а воно ім надо? за океаном і так непогано
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12.04.2022 20:14
+18
Украинский футболист испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал, что для него любовь во время войны с Россией. Украинский нападающий, который уже восемь лет регулярно помогает нашим военным, показал новые "посылки" для "Азова" и Николаева.


"Любовь - это… когда я захожу вечером в нашу с спальню, а жена выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это…когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает", - написал нападающий.

"Любовь - это…когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Цепочка добра" объединяют свои усилия и 2 машины скорых, до краев запакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая - для наших Героев из "Азова", вторая - следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь - это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов", - считает Роман.

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12.04.2022 20:33
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roos knee peace duh як то кажуть
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12.04.2022 20:09 Відповісти
roos key piece duh!
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12.04.2022 20:41 Відповісти
Добре.
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12.04.2022 20:11 Відповісти
Надо бы удесятерить усилия ,ведь УКРАИНА ПОНАД УСЕ ...
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12.04.2022 20:11 Відповісти
... это только воздухом!! А сколько идёт наземным транспортом из Европы...!!! Через порты Европы....) Если бы ещё мадьяры с молдованами разрешили транзит... то цены бы не было...
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12.04.2022 20:21 Відповісти
Через Молдову Придністров'я майже весь кордон перекриває, коли вже цей гнійник лопне?
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12.04.2022 20:27 Відповісти
Нажаль без бажання Молдови вирізати тей гнойник неможливо.(((
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12.04.2022 20:40 Відповісти
Та да ...
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12.04.2022 20:42 Відповісти
Респект!
під час другої світової Штати розгрібали те дерьмо що наробила европа і сталін з гітлером
зараз европа знову залізла у гівно з путлером а Штати знову розгрібають
а воно ім надо? за океаном і так непогано
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12.04.2022 20:14 Відповісти
Вони на випередження працюють, знають що всяке гівно якщо розростеться то почне гадити їм, тому краще попереджати. Стратегія працює, і вже більше 100 років США не мали війни на совїй території.
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12.04.2022 20:47 Відповісти
Бережи Боже Америку!
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12.04.2022 20:15 Відповісти
Боже, храни президента України Джо Байдена
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12.04.2022 22:09 Відповісти
Чем дольше длится война в Украине, тем больше потребность страны в оружии. После гаубиц из старых запасов Северного Вьетнама, зенитных ракет, которые можно запускать с плеча, и базук, Украина теперь хочет больше вооружений из Германии.

Но они не должны поступать из - иногда старых - запасов Бундесвера. Речь идет о самых современных системах, которые страна хочет закупать напрямую у производителей оружия.
Оружия и снаряжения на сумму около 300 миллионов евро

У федерального правительства есть список вооружений на сумму около 300 миллионов евро, которые могут быть доставлены в Украину в кратчайшие сроки. Всего около 200 товаров.

Упомянуты, среди прочего, 2650 реактивных гранатометов RGW90 HH «Matador» стоимостью около 13 миллионов евро, 18 разведывательных беспилотников, минометы, автоматические пушки, 3000 комплектов приборов ночного видения, тысячи защитных жилетов и касок.
RGW90 HH "Матадор"

Украинская армия получит еще 2000 реактивных гранатометов со складов Германии. Пока планировалось 1000 штук со складов Германии и еще 400 базук из Нидерландов.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-waffenlieferung-ukraine-krieg-russland-100.html

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12.04.2022 20:18 Відповісти
Германия поставляет Украине оружие, достаточно давно!
Это не считая всяческих вспомагательных военных поставок.
Поблема не в Германии -- проблем а Зеленском и в "знатоках-комментаторах", которые постоянно обливают негативом украинских союзников.
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12.04.2022 20:23 Відповісти
Эти эксперды точно не из ВСУ. Германия оружие даёт, недостаточно, может существенно больше к тому же Украина хочет купить, но проблема в том что Бундесвер не готов отдавать из своих запасов с постепенным замещением новой техникой. Но все же деньги и оружие поступают, вопрос в том что мы все забыли о таком государстве как Франция, что они дали? 10 ПТУР?
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12.04.2022 20:51 Відповісти
Німеччина перша економіка ЕС з потужною промисловістю,а зброї надала менш ніж невелика Чехія.Хоча ситуація змініється і громадяни ФРН тиснуть на політиків які блокували деякі речі.Якщо потрібно я зкину джерело на німецькі ЗМІ які про це повідомили.
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12.04.2022 21:04 Відповісти
дімілітарізация аднака...
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12.04.2022 20:25 Відповісти
Украинский футболист испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал, что для него любовь во время войны с Россией. Украинский нападающий, который уже восемь лет регулярно помогает нашим военным, показал новые "посылки" для "Азова" и Николаева.


"Любовь - это… когда я захожу вечером в нашу с спальню, а жена выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это…когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает", - написал нападающий.

"Любовь - это…когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Цепочка добра" объединяют свои усилия и 2 машины скорых, до краев запакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая - для наших Героев из "Азова", вторая - следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь - это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов", - считает Роман.

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12.04.2022 20:33 Відповісти
А мені от цікаво... До чього тут зеля, з якого дебіли квартальні ліплять хероя?! Може нам все це й надають, бо ми залишилися наодинці з ******, а з нашого боку, з якимось хрипатим ідіотом?! Ну, жаліють просто. Ну, це також непогано.

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12.04.2022 20:54 Відповісти
Америкоси молодці!
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13.04.2022 02:57 Відповісти
добре. зради нема.
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13.04.2022 03:28 Відповісти
 
 