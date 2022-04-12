8-10 літаків щодня прибувають до Європи із допомогою для України, - Пентагон
Сполучені Штати та ще понад 30 інших країн з усього світу забезпечують масивний потік допомоги для України, зокрема оборонної, медичної, гуманітарної, який вимірюється до десятка літаків щодня.
Про це повдіомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми (Пентагон. - Ред.) допомагаємо координувати доставку в Україну всіх матеріалів – не тільки наших, але й інших", - сказав він.
Він наголосив, що, крім США, допомогу Україні надсилають ще понад 30 інших країн.
"Ці потоки продовжують надходити. За день на логістичні пункти (в Європі. - Ред.) прибуває близько 8-10 літаків з усього світу", - пояснив Кірбі.
За його словами, це включає всі поставки – від зброї та обладнання до нелетальної допомоги, медикаментів і гуманітарної підтримки. Все це не затримується на перевалочних базах, а швидко завантажується на наземний транспорт і відправляється в Україну "на щоденній основі".
Що стосується відправлення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, представник Пентагону зауважив, що це забезпечується "з безпрецедентною швидкістю", якої він не пам’ятає за десятки років роботи в оборонному відомстві США.
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під час другої світової Штати розгрібали те дерьмо що наробила европа і сталін з гітлером
зараз европа знову залізла у гівно з путлером а Штати знову розгрібають
а воно ім надо? за океаном і так непогано
Но они не должны поступать из - иногда старых - запасов Бундесвера. Речь идет о самых современных системах, которые страна хочет закупать напрямую у производителей оружия.
Оружия и снаряжения на сумму около 300 миллионов евро
У федерального правительства есть список вооружений на сумму около 300 миллионов евро, которые могут быть доставлены в Украину в кратчайшие сроки. Всего около 200 товаров.
Упомянуты, среди прочего, 2650 реактивных гранатометов RGW90 HH «Matador» стоимостью около 13 миллионов евро, 18 разведывательных беспилотников, минометы, автоматические пушки, 3000 комплектов приборов ночного видения, тысячи защитных жилетов и касок.
RGW90 HH "Матадор"
Украинская армия получит еще 2000 реактивных гранатометов со складов Германии. Пока планировалось 1000 штук со складов Германии и еще 400 базук из Нидерландов.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-waffenlieferung-ukraine-krieg-russland-100.html
Это не считая всяческих вспомагательных военных поставок.
Поблема не в Германии -- проблем а Зеленском и в "знатоках-комментаторах", которые постоянно обливают негативом украинских союзников.
"Любовь - это… когда я захожу вечером в нашу с спальню, а жена выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это…когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает", - написал нападающий.
"Любовь - это…когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Цепочка добра" объединяют свои усилия и 2 машины скорых, до краев запакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая - для наших Героев из "Азова", вторая - следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь - это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов", - считает Роман.