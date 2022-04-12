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Німеччина може виключити Індію зі списку учасників саміту G7 через її відмову засудити війну РФ проти України, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німеччина може виключити Індію зі списку учасників саміту "Великої сімки" через небажання прем'єр-міністра країни Нарендри Моді засуджувати війну РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Німеччина, яка наразі головує в G7, збирається запросити Сенегал, Південну Африку та Індонезію в якості гостей.
Водночас щодо запрошення Індії дискусії тривають.
Прес-секретар уряду Штеффен Гебестрейт заявив, що Берлін представить свій список гостей, щойно його буде складено.
Топ коментарі
+13 Garry Grant
показати весь коментар12.04.2022 20:31
+8 Мобильный крематорий
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+8 Харьков Сумской
показати весь коментар12.04.2022 20:38
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Будь ласка, зачекайте...
при цьому ганді вважав решту європейців не гідними уваги
Тому на хер з пляжу і слідом за руським кораблем.
А от зустрітися з ****** наш президент досі хоче, чи вже нє?