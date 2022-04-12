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Новини За кордоном
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Німеччина може виключити Індію зі списку учасників саміту G7 через її відмову засудити війну РФ проти України, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

семерка

Німеччина може виключити Індію зі списку учасників саміту "Великої сімки" через небажання прем'єр-міністра країни Нарендри Моді засуджувати війну РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Німеччина, яка наразі головує в G7, збирається запросити Сенегал, Південну Африку та Індонезію в якості гостей.

Водночас щодо запрошення Індії дискусії тривають.

Прес-секретар уряду Штеффен Гебестрейт заявив, що Берлін представить свій список гостей, щойно його буде складено.

Також читайте: Німеччина постачатиме зброю Україні, – Штайнмаєр
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Топ коментарі
+13
Пакистан там заснув, чи що? Пора ділом зайнятися?
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12.04.2022 20:31
+8
Неужто немцы просыпаются?
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12.04.2022 20:33
+8
Австралию пригласите - демократическую страну.
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12.04.2022 20:38
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гансів самих пора виключити
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12.04.2022 20:31 Відповісти
Їх потрібно уламувати та додавлювати...вони - ключове звено у санкціях проти РФії.
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12.04.2022 20:43 Відповісти
Пакистан там заснув, чи що? Пора ділом зайнятися?
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12.04.2022 20:31 Відповісти
Дело говориш❗
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12.04.2022 20:37 Відповісти
і добрий сі підключиться
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12.04.2022 20:59 Відповісти
Неужто немцы просыпаются?
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12.04.2022 20:33 Відповісти
Та давно вже потрібно
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12.04.2022 20:36 Відповісти
Та фіг його знає. Можуть виключити не значить виключать.
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12.04.2022 20:44 Відповісти
Индия тоже просыпается, на ватном сми сайте написали что они отказываются покупать нефть из рашки
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12.04.2022 21:04 Відповісти
Австралию пригласите - демократическую страну.
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12.04.2022 20:38 Відповісти
Ну мешканці Славутича в своїх пабліках також писали, що місто займали саме білоруси.
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12.04.2022 20:51 Відповісти
индия пусть идёт вслед за русским кораблём!
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12.04.2022 20:39 Відповісти
Ірак запросіть, є питання...
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12.04.2022 20:40 Відповісти
За блокування постачання озброєння для захисту життя українців від рашистських вбивць ,фріців самих необхідно викинути і з ЄС і з НАТО, як посібників равшистських злочинів в Україні.
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12.04.2022 20:40 Відповісти
А як поступати з жабоїдами? 10 ПТКР Мілан це багато чи мало?
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12.04.2022 20:53 Відповісти
Дай більше ! Тобі мабуть ніколи не казали про приказку " Дарованому коневі в зуби не дивляться " , все своє життя ти провів під лозунгом " Своя сорочка до тіла ближча " (( Будеш ти вирішувати що з Францією робити (( Тебе ще ***** не посилали ? То сходи , геостратєх трахнутий))
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16.07.2022 09:59 Відповісти
На фоні таких повідомлень, рішення Вєлічайшого, стосовно візиту Штайнмаєра, виглядає максимально дебільним.
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12.04.2022 20:45 Відповісти
а может это после высказываний зели пошли такие речи от германии
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12.04.2022 20:49 Відповісти
не тупи! хорошего леща путлеровскому прихвостю дали! другие должни в правильном направлении думать!
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12.04.2022 20:55 Відповісти
Я как житель Германии могу сказать, что Штайнмайера здесь никто не любит. Больше половины простых немцев, кстати, поддерживает отказ от российского газа, с пониманием последствий для себя. Так что оттого, что Штайнмайеру дали леща и он зашевелился по поводу оружия - всем только приятно.
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12.04.2022 21:09 Відповісти
мы рады) вы это...обращайтесь, если что
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13.04.2022 01:06 Відповісти
діяти треба жорстко і рішуче! На ***, так на ***!
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12.04.2022 20:54 Відповісти
Ни грамма продовольствия, ни зёрнышка, этим поцам в простынях и с лбами помазанными хной. Пущай коров себе на проком режут.
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12.04.2022 21:08 Відповісти
***** дал свое гнилое слово что он фанатеет от индийских фильмов , и жить без них не может ...Тварь есть тварь , не отнять...
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12.04.2022 21:01 Відповісти
Не понял, а этим то, типа пацифистам буддистам и прочим хайре кришна хайре рама, с пятном на лбу, с чего анус русне вылизывать? Им ни дальнего во стока ни сибири кусочка не обломиться, всё китай заберёт.
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12.04.2022 21:07 Відповісти
ганді називав гітлера другом тільки тому, що ганді був індійським націоналістом, а гітлер захоплювався індійськими легендами

при цьому ганді вважав решту європейців не гідними уваги
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12.04.2022 21:11 Відповісти
Привильно, нічоготих індо-фашистів запрошувати, вони не арійці!
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12.04.2022 21:17 Відповісти
Они с кацапнёй давно кентуются...., одни из самых больших покупателей путлеровского вооружения.
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12.04.2022 21:18 Відповісти
вже видно багатьом якість тієї зброї. Я взагалі не розумію: індуси ніби й не дурні люди, купа програмістів та інших металістів - часто дивлюсь ютуб про примітивні майстерні, що ремонтують і виробляють що завгодно ледь не на коліні. більше мільярду населення. Хіба не можна самим робити пристойну зброю?
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12.04.2022 21:51 Відповісти
Індія принципово буде проти України. Образа за пакистанський танковий контракт за часів Кучми дуже глибока. І взагалі, Індія вважає, що мордор для них союзник проти Пакистану, а США союзник Пакистану. В Індії вся політика заточена на протистояння з Пакистаном. Більше нічого для них не існує.
Тому на хер з пляжу і слідом за руським кораблем.
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12.04.2022 21:48 Відповісти
зеленський відмовив у візиті в Київ Штанмайєру, формулу якого схвалював у 2019 в Парижі Тепер, коли Штанмайєр вже визнав помилки і розкаявся, коли від позиції Німеччини залежить наш вступ в ЄС і НАТО - нафіг ця зустріч?
А от зустрітися з ****** наш президент досі хоче, чи вже нє?
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12.04.2022 22:44 Відповісти
индия -твари. Воздержались осудит агрессию РФ дважды! пусть их пакистан оккупирет 10 раз!
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13.04.2022 01:08 Відповісти
Південна Африка має набагато більш проросійську позицію ніж Індія, але в будь-якому разі Німеччина вже "закусила удила", бо втрата величезного індійського ринку - це великі гроші
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13.04.2022 09:55 Відповісти
 
 