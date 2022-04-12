Німеччина може виключити Індію зі списку учасників саміту G7 через її відмову засудити війну РФ проти України, - Bloomberg

Німеччина може виключити Індію зі списку учасників саміту "Великої сімки" через небажання прем'єр-міністра країни Нарендри Моді засуджувати війну РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Німеччина, яка наразі головує в G7, збирається запросити Сенегал, Південну Африку та Індонезію в якості гостей.

Водночас щодо запрошення Індії дискусії тривають.

Прес-секретар уряду Штеффен Гебестрейт заявив, що Берлін представить свій список гостей, щойно його буде складено.

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