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Білорусь (5573) конфіскація (411) митниця (1006) ЗСУ (4557)

На фронт буде направлено понад 20 тон м'яса, що належало білоруському комерсанту, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

Вартість вилученої яловичини складає складає 1,6 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"Працівники ДБР спільно зі співробітниками Держмитслужби Одеської митниці виявили на митниці контейнер-рефрижератор з понад 20 тонами м’яса - яловичини, що належало білоруському підприємцю. Вартість м'яса складає 1,6 млн грн. Наразі рух вантажу зупинено. ДБР скерувало відповідні матеріали до Миколаївської обласної військової адміністрації з ініціативою примусового вилучення та передачі майна на користь України для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку гарячої фази війни росіі проти України Державне бюро розслідувань вже передало на потреби Збройних сил України майже 600 тон харчових продуктів.

Також читайте: Упродовж двох тижнів митниця передала Збройним Силам України 650 автомобілів
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Топ коментарі
+13
Аааа, я спершу подумав мова йде про кацапів
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12.04.2022 20:50
+9
От нічого те ДБР не вміє, окрім отжимати. Але якщо направити їх енергію в правильне русло, то вони одразу стають досить корисною организацією.
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12.04.2022 20:53
+4
білоруського комерсанта - з такими стильними вусами
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12.04.2022 20:51
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Аааа, я спершу подумав мова йде про кацапів
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12.04.2022 20:50 Відповісти
Так отож, треба ретельно перевірити що то за "яловичина" така
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12.04.2022 20:55 Відповісти
интерсно девки пляшут, а что так можно было. тобишь забрали потому что он беларуский коммерсант? Это не грабеж, не!?
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12.04.2022 20:50 Відповісти
білоруського комерсанта - з такими стильними вусами
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12.04.2022 20:51 Відповісти
ааа, ну раз Чык-Чырыка то хай
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12.04.2022 20:52 Відповісти
контейнер дирунів- на підході
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12.04.2022 20:56 Відповісти
нє. нехай подякує шо кизди не дали.
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12.04.2022 20:51 Відповісти
Нє.А обстрілювати Україну з Бульборусії можна?ГА??
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12.04.2022 21:08 Відповісти
ДБР-респект...
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12.04.2022 20:51 Відповісти
От нічого те ДБР не вміє, окрім отжимати. Але якщо направити їх енергію в правильне русло, то вони одразу стають досить корисною организацією.
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12.04.2022 20:53 Відповісти
Не при цій владі.
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12.04.2022 20:57 Відповісти
Чому Єрмак,державний зрадник, не сидить?Саме для таких єрмаків воно і створювалось-для розслідування злочинів високопосадовців.Але ж Єрмак не зрадник-він Регент.
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12.04.2022 21:11 Відповісти
Хоч якийсь сенс, у цьому ДБРі.
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12.04.2022 21:00 Відповісти
Сподіваюсь - м"ясо хоч свіже. А то від нашого дбр можна очікувати всього.
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12.04.2022 21:01 Відповісти
сподіваюсь, що морожене. свіже навряд чи збереглось би.
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12.04.2022 21:05 Відповісти
Смачна есцi. Я за))
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12.04.2022 21:02 Відповісти
А в ДБР на трускавецькому фронті перемога за перемогою. Може б то їх в Маріуполь, на допоогу?
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12.04.2022 21:05 Відповісти
Лишь бы оно не оказалось отравленным - 20 тонн - не шутка, это сколько личного состава может пострадать!
Есть смысл сделать анализы на предмет токсичных веществ.
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12.04.2022 21:17 Відповісти
Невже полонені ванятка уже в тонах вимірюються?
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12.04.2022 22:40 Відповісти
 
 